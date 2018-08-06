Экономика Украины на грани краха? Повышение цен на газ может спровоцировать дефолт на Украине

Киев, 6 авг — ИА Neftegaz.RU. На Украине не исключен дефолт из-за повышения цены на газ.

Об этом 4 августа 2018 г заявил депутат от Оппозиционного блока Ю. Павленко.

По оценкам Ю. Павленко, на Едином казначейском счете а сейчас находится 1,99 млрд грн (73,45 млн долл США).

В этой ситуации рост стоимости газа приведет к необходимости ввода дополнительных субсидий.

В связи с этим Ю. Павленко пророчит очень опасную ситуацию осенью 2018 г.

Возникнет ситуация, когда необходимо будет проводить секвестр госбюджета, урезая очень многие расходы госбюджета.

От этого пострадает очень много людей, украинцы еще больше обеднеют, а следствием всего этого может быть дефолт.

Опасения Ю. Павленко, к сожалению, не беспочвенны.

Ранее экономисты проекта VoxUkraine и Киевской школы экономики (KSE) предупредили, что Украине в ближайшее время грозят макроэкономический, валютный кризис и дефолт.

Причины — недостаточный темп проведения реформ и большой объем внешних долгов, наибольшие выплаты по которым приходятся на 2019 г.

Более того, на 2019 г приходятся выборы президента Украины, что делает экономическую и социальную ситуацию на Украине еще более острой.

Власти Украины при этом делают вид, что ничего экстраординарного не происходит.

И.о главы Минфина Украины О. Макарова, выступая в г Лондон в конце июля 2018 г, спокойно заявила, что Украина улучшила показатели исполнения государственного бюджета.

Так, данные за 1е полугодие 2018 г оказались лучше ожиданий.

На этом фоне переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новых цен на газ для населения идут очень конструктивно.

А ведь повышение цен на газ для населения является ключевым условием МВФ для выделения очередного транша Украине.

Власти Украины попытались уже найти компромисс.

В конце апреля 2018 г Нафтогаз представил МВФ предложения по повышению цены на газ для населения на 60-65%, но фонд их отклонил.

МВФ против сохранения соцнорм потребления газа, требуя от Украины единого рыночного уровня тарифов на газ для всех, без разделения цен на социальную и рыночную.

4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долл США.

В марте 2015 г был перечислен 1й транш в 5 млрд долл США, в августе 2015 г — 2йтранш в 1,7 млрд долл США.

В 2016 и 2017 гг Украина получила по 1 траншу в 1 млрд долл США каждый.

Власти Украины рассчитывали получить 5й транш до конца 2017 г, однако он до сих пор не выделен.

Сейчас на Украине очень надеются на получение транша в 2018 г.

Он очень нужен украинским властям…

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