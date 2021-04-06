Экономика Украины — МВФ обнародовал прогноз на 2021 год

07 апреля 2021, 02:00

ВВП вырастет, но хуже, чем в среднем по миру

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года, обнародованном во вторник на сайте организации.

Эксперты Фонда считают, что экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год — 6,0%). Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ — на 3,3%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет в 2022 году на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (прогноз МВФ — на 4,2%).

Ранее Vesti.ua писали, что Кабинет министров прогнозирует в текущем году рост украинской экономики на 4,6%.

Также сообщалось, что Всемирный банк пересмотрел прогноз по экономике Украины в 2021 году. Согласно выводам экспертов, по итогам года ВВП страны вырастет на 3%, хотя еще в октябре прогнозировался рост всего на 1,5%.

Всемирный банк отмечает, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в течение 2020 года украинская экономика упала на 5,5%. Аналитики уточнили, что на экономическую ситуацию в наступившем году существенно повлияют продолжающаяся пандемия и необходимость защитить наиболее уязвимые слои населения.

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