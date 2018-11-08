Экономика Украины может выиграть от роста цен на сырьевые товары

Глава одного из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что экономика Украины может выиграть от роста цен на сырьевые товары в ожидании рынком финансового кризиса

По мнению эксперта, рост стоимости сырьевых товаров обусловлен дефицитом нефти на мировом рынке и высокий уровень спроса на металлы в Азии позволят экономикам третьих стран, чьи доходы формируются за счёт реализации сырья, получить сверхдоходы, пишет Hyser.

Как ожидают эксперты, резкий скачок в доходах таких экономик придётся на 2019 — 2020 года.

«Мы по-прежнему убеждены, что сырьевые товары снова продемонстрируют ралли, оттолкнувшись от дна», — заявил Дэвид Соломон.

Между тем, в октябре 2018 года совокупные потери на биржах США, Азии и Европы достигли отметки в пять триллионов евро, что стало крупнейшим обвалом рынков с момента краха банка Lehman Brothers в 2008 году.

«Американский индекс S&P 500 завершил октябрь падением на 8% – худший результат за последние десять лет. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 9,2%, также установив антирекорд с ноября 2008 года. А фондовый индекс MSCI World, куда входят ценные бумаги, торгующиеся в 23 странах мира, с начала года упал на 15%», — заявляют эксперты.

Аналитики указывают на следующие события в качестве негативных факторов влияния на биржевые котировки:

инициатива Италии о выходе из Европейского Союза;

убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле;

рост процентных ставок в США;

обострение торговых отношений США и Китайской Народной Республики.

Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase предрекает обвал национальному фоновому рынку. Среди причин падения называются обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов. Сейчас их доля достигает 80%, тогда как перед кризисом 2008 года этот показатель равнялся всего 30%.

Банк JP Morgan Chase предрекает, что следующий финансовый кризис ожидает человечество в 2020 году. Впрочем, он будет не столь масштабным, как в 2008 году, — стоимость активов в развивающихся странах на сегодня существенно ниже, чем в предыдущий коллапс. Аналитики отмечают, что одним из первых признаков грядущего кризиса станет падение американских индексов. В 2008 году индекс S&P рухнул на 54%.

Напомним,украинцев предупредили о радикальных переменах.

Как сообщала Politeka, цыганам в Украине выплатят по 11 тысяч евро, каждому.

Также Politeka писала, что близится разрушительный финансовый удар, валюта сильно пострадает

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