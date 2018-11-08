Глава одного из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что экономика Украины может выиграть от роста цен на сырьевые товары в ожидании рынком финансового кризиса
По мнению эксперта, рост стоимости сырьевых товаров обусловлен дефицитом нефти на мировом рынке и высокий уровень спроса на металлы в Азии позволят экономикам третьих стран, чьи доходы формируются за счёт реализации сырья, получить сверхдоходы, пишет Hyser.
Как ожидают эксперты, резкий скачок в доходах таких экономик придётся на 2019 — 2020 года.
«Мы по-прежнему убеждены, что сырьевые товары снова продемонстрируют ралли, оттолкнувшись от дна», — заявил Дэвид Соломон.
Между тем, в октябре 2018 года совокупные потери на биржах США, Азии и Европы достигли отметки в пять триллионов евро, что стало крупнейшим обвалом рынков с момента краха банка Lehman Brothers в 2008 году.
«Американский индекс S&P 500 завершил октябрь падением на 8% – худший результат за последние десять лет. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 9,2%, также установив антирекорд с ноября 2008 года. А фондовый индекс MSCI World, куда входят ценные бумаги, торгующиеся в 23 странах мира, с начала года упал на 15%», — заявляют эксперты.
Аналитики указывают на следующие события в качестве негативных факторов влияния на биржевые котировки:
- инициатива Италии о выходе из Европейского Союза;
- убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле;
- рост процентных ставок в США;
- обострение торговых отношений США и Китайской Народной Республики.
Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase предрекает обвал национальному фоновому рынку. Среди причин падения называются обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов. Сейчас их доля достигает 80%, тогда как перед кризисом 2008 года этот показатель равнялся всего 30%.
Банк JP Morgan Chase предрекает, что следующий финансовый кризис ожидает человечество в 2020 году. Впрочем, он будет не столь масштабным, как в 2008 году, — стоимость активов в развивающихся странах на сегодня существенно ниже, чем в предыдущий коллапс. Аналитики отмечают, что одним из первых признаков грядущего кризиса станет падение американских индексов. В 2008 году индекс S&P рухнул на 54%.
Напомним,украинцев предупредили о радикальных переменах.
Как сообщала Politeka, цыганам в Украине выплатят по 11 тысяч евро, каждому.
Также Politeka писала, что близится разрушительный финансовый удар, валюта сильно пострадает