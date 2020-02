Экономика Украины — Кто мешает снизить вредящую стране нагрузку на фонд оплаты труда? — Макроуровень

(No Ratings Yet)

Уже многие годы украинские экономисты отмечают, что уровень перераспределения через публичные финансы в Украине слишком высок, такой уровень не даст возможности достичь быстрого экономического роста и точно не позволит команде Кабмина выполнить обещания премьер-министра о росте ВВП Украины на 40% за пять лет.

Есть прямая зависимость между уровнем перераспределения ВПП через бюджет и экономическим ростом, — ее отображает кривая Армея. Согласно экономической теории, подтвержденной эмпирическими исследованиями, существует оптимальное значение общегосударственных расходов в процентах к ВВП, при котором обеспечивается наибольший экономический рост.

Источник: The Path to Sustainable Growth: Lessons from Twenty Years of Growth Differentials in Europe

Хотя уровень общегосударственных расходов за последние пять лет и сократился с почти 50% от ВВП в 2014-м до приблизительно 40% в 2019-м, это еще очень далеко от оптимальных для Украины 33–35% от ВВП, как рекомендуют экономисты.

Почти все развивающиеся государства, пытаясь достичь быстрого роста (7–10% в год), существенно сокращали на первом этапе перераспределение через публичные финансы, предоставляя частному сектору больше возможностей и свободы.

Только со временем, достигнув уровня развитых государств, некоторые из них начали наращивать социальные гарантии и, соответственно, «размер правительства» и теряли возможность быстрого роста, который происходил только на уровне 2–4% от ВВП в год.

Понятно, что развитые страны могут себе позволить высокий уровень общегосударственных расходов и более высокий уровень налоговой нагрузки хотя бы потому, что за эти налоги они предоставляют значительно более качественные услуги. Эти страны достигли условной отметки в 11 тысяч долларов на душу населения в год — уровня среднего класса, после которого дальнейшее повышение дохода уже намного меньше влияет на удовлетворение потребностей. Украина же пока этого позволить себе не может.

Согласно отчету Всемирного банка «Государство в меняющемся мире» уплату налогов можно условно рассматривать как обмен уплаченных денег на услуги государства в предоставлении общественных благ. Чем лучшее соотношение цена-качество обеспечивает то или иное государство, тем лучше условия для развития его экономики. При таком подходе, представляющемся вполне приемлемым, оптимальный размер государства определяется институциональными факторами — прежде всего качеством управления, эффективностью и хорошими намерениями, которые способно обеспечить то или иное государство. Эти характеристики измеряются индикаторами качества (государственного) управления Worldwide Governance Indicators, которые рассчитывает Всемирный банк на основе обобщения многих показателей из разных источников. Следовательно, ими сложно манипулировать со стороны правительств (в отличие от многих других международных рейтингов).

Если графически изобразить распределение стран мира по среднему размеру правительства (по вертикали) и качеству государственного управления (по горизонтали), то можно увидеть, что в Украине один из самых высоких размеров правительства, при этом услуги, предоставляемые государством, — низкого качества.

диаграмма

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что государство должно быть по размерам адекватным своей состоятельности. Поэтому Украине следует как можно быстрее сокращать расходы, перераспределяемые через публичные финансы, хотя бы до линии тренда, — это около 33% от ВВП. А также, соответственно, снижать налоговую нагрузку, прежде всего за счет наиболее вредных прямых налогов.

Эмпирическими исследованиями, в частности последними исследованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), было доказано: разные налоги приводят к неодинаковым последствиям для экономического роста. По результатам эконометрического анализа было определено, что в наибольшей степени угнетают экономический рост прямые налоги, далее идут косвенные — НДС и другие налоги с продажи, акцизы, пошлины и прочие, наименее вредными оказались регулярные налоги на землю и недвижимость.

Рассмотрим детальнее вопрос о нагрузке на заработную плату в Украине. На сегодняшний день нагрузка на фонд оплаты труда составляет: 22% ЕСВ + 18% НДФЛ + 1,5% военный сбор = 41,5% (номинал). В пересчете на эффективную ставку это 34% нагрузки на фонд оплаты труда.

По этому показателю мы опережаем значительное количество даже развитых стран, в частности США (с нагрузкой 31,7%), Японию (32,6%), Британию (30,9%), Канаду (30,9%), Австралию (28,6%), Южную Корею (22,6%), Израиль (22,1%), Швейцарию (21,8%), Мексику (20,4%), Новую Зеландию (18,1%), а также значительное число развивающихся стран. Среди стран, похожих на Украину по уровню социально-экономического развития и качеству государственного управления, наша страна среди лидеров по размерам вредной нагрузки на труд.

Следует отметить следующее: чем больше налоговая нагрузка, тем более значительными становятся стимулы для избежания налогообложения. Следствием чрезмерного налогообложения является прогрессирующая тенизация, — соответствующую зависимость отображает кривая Лаффера.

Налоги на труд дестимулируют занятость как такую, увеличивают стоимость создания рабочих мест, усиливая тенизацию рынка труда, стимулируют трудовую миграцию, дестимулируют трудоемкие отрасли.

Так что же мешает правительству быстро уменьшить общегосударственные расходы и, соответственно, снизить наиболее вредные прямые налоги?

Во-первых, это все еще неэффективная модель государства, доставшаяся в наследство со времен СССР. Тысячи неэффективных госпредприятий, годами тратящих ресурсы налогоплательщиков, сверхкрупные бюрократические фонды социального страхования и другие малоэффективные государственные структуры. Все это необходимо срочно передать в частный сектор, который значительно эффективнее государственного управления.

Во-вторых, это неэффективное и непрозрачное распределение социальных выплат и льгот, среди получателей которых есть значительное количество «мертвых душ», получающих выплаты, псевдольготников, купивших себе тот или иной статус, чтобы иметь льготы, небедных собственников крупных особняков, получающих субсидии на коммунальные услуги, и т.п.

В-третьих, как это ни странно, но существенно мешают процессу снижения «размера государства» решения Конституционного суда, который, несмотря на статью 95 Конституции о сбалансированности бюджета Украины, своими решениями отменяет некоторые нормы законодательства и возобновляет слишком высокие экономически необоснованные пенсии и социальные выплаты. Речь идет, например, о перерасчете пенсий бывшим прокурорам (решение КСУ от 13 декабря 2019 года №7-р(ІІ)/2019), выплате денежного содержания бывшим судьям (решение КСУ от 8 июня 2016 года №4-п/2016) и многом другом.

Но главное — все же желание представителей власти решить эти вопросы. И здесь сложилась крайне интересная ситуация.

С одной стороны, премьер-министр осознает эту проблематику и публично заявляет о системной налоговой реформе весной, после которой налогообложение станет таким простым, что будет необременительным для каждого, а упрощенные условия будут для всей страны. В частности, в программу действий правительства включено направление на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

С другой стороны, министр экономики размышляет о необходимости отменить вредный псевдоналог ЕСВ, о снижении налога на доходы физлиц и считает это целесообразным для страны, обеспечивающим стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и снижения безработицы.

С третьей стороны, министр финансов заявляет о создании рабочей группы, которая проведет аудит налоговой системы и, вероятно, расчеты налоговой реформы.

Все эти заявления политиков высшего уровня звучат уже несколько месяцев, часть из них содержалась еще в прошлогодних весенних предвыборных обещаниях президента и летних обещаниях будущей партии большинства, но дело так и не сдвинулось с места. Экспертная среда и представители бизнеса не видели на сегодняшний день даже концепции либеральной налоговой реформы, не принимают участия в аудите налоговой системы и расчетах, но ведь весна наступит уже через неделю.

Очень важно, чтобы такие системные реформы, как налоговая и бюджетная, нарабатывались в инклюзивном процессе, при участии ключевых стейкхолдеров, а не только представителями министерств, и учитывали конструктивные предложения всех заинтересованных в развитии экономики сторон.

В противном случае всегда есть очень большой соблазн провести такую налоговую реформу, чтобы усилить администрирование, расширить базу налогов и т.п., и эти дополнительные средства направить не на развитие экономики, а на проедание, выполнение популистских социальных обещаний, поддержку отдельных кем-то «выбранных» секторов и подобные бесполезные расходы.

В отличие от развитых стран, для Украины быстрый экономический рост является, безусловно, главным приоритетом после физической безопасности. Соответственно, налоговая, бюджетная и социальная реформы должны быть направлены на максимальный экономический рост.

Все статьи автора читайте здесь.





Источник