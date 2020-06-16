Экономика Украины — когда возобновится рост украинской экономики — Новости Украина — УНИАН

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По итогам второго квартала ожидается существенное падение валового внутреннего продукта.

Минэкономики прогнозирует возобновление роста украинской экономики в 4-м квартале / фото ua.depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что экономика Украины в третьем квартале этого года начнет свое восстановление, а в четвертом — перейдет к росту, но только при условии, что не будет ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко на брифинге, посвященном 100 дням работы правительства Дениса Шмыгаля.

«И мы считаем, что тенденция июня идет на улучшение. Мы видим, что идет открытие торговых заведений, есть оживление процессов и между областями. Все начинает более активно двигаться. Тенденция на улучшение идет. На третий квартал мы ожидаем восстановления ситуации с производством, торговлей и предоставлением услуг. И в четвертом квартале ожидаем рост. Опять-таки, при условии, что у нас не будет существенного отката с точки зрения роста заболеваемости», — сказал он.

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При этом министр добавил, что по итогам второго квартала этого года ожидается существенное падение валового внутреннего продукта.

«Второй квартал, понятно, что будет в минусе. По апрелю уже есть цифры, и есть предварительные цифры по маю. Полностью упал сектор перевозок, существенно упала грузоперевозка… Секторы, которые скорректировались, это торговля. Мы видим остановку авиаперевозок», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает возобновления роста экономики страны с третьего квартала этого года.

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