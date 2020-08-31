Экономика Украины — как привлечь инвестиции — новости Украины / НВ

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Украине необходимо срочно избавиться от комплекса жертвы, ведь его не продашь на внешнем рынке и не привлечешь под него инвестиции

Вместо этого надо научиться рассказывать историю об Украине, которая уже много раз смогла победить и готова побеждать далее.

Со стороны Украина похожа на одинокую женщину, от которой ушел муж, оставив ее одну с двумя детьми, а она винит в этом вечно неблагоприятные обстоятельства. Мир привык слышать историю, которую Украина выносит на политический экспорт, как стенание о тяжелом судьбе жертвы.

Но даже если от женщины ушел муж, а дома двое детей, которых нужно воспитывать, развивать и поддерживать, — это не причина считать, что жизнь трагически закончилась. Это причина сделать правильные выводы.

Украине надо перестать ощущать себя жертвой. Современный мир не очень любит страны с нарративом о собственной жертвенности. Как бы не шли дела в политике и экономике, необходимо взять себя в руки, взбодриться и взяться за новые начинания.

Мы донылись до того, что уже порой не находим нового существенного повода поныть

Долгое время во всех проблемах Украины была виновата Россия. Именно такой посыл выносился на всех международных конференциях с участием Украины. Также во всем была виновата коррупция, низкая мобильность украинского общества, его неготовность меняться, а много кто обвинял миллионы соотечественников в том, что они неправильно голосуют во время очередных выборов.

«Так тебе денег никто не даст», — хочется вспомнить фразу из известного электорального ролика. Неумение нарисовать картинку Украины, у которой есть шанс на лучшее будущее, — это проблема не только рядовых украинцев, но и всех, кто вовлечен в позиционирование страны на внешних рынках, будь то рынок технологий или рынок агро.

Внешние условия всегда будут казаться неблагоприятными тому, чья профессия — искать причины поражений и неудач. Вот и в США Дональд Трамп, мол, занял пророссийскую позицию, и Евросоюз вечно медлит в попытках сблизиться с Украиной, и Китай только и ждет, чтобы вовлечь страну в систему кредитного финансирования, из которой она уже никогда не выберется.

В нынешний кризис украинская экономика с ее ставкой на реальной сектор является очень понятной для любого инвестора. Вы еще попробуйте разобрать, что же происходит на сложных рынках — в США, Великобритании или Китае. Американская экономика стала жить повесткой Федерального резерва и его новой философии о природе инфляции. Великобритания из ЕС ушла, но никуда взамен этому не пришла. Китай хоть и восстанавливается в плане экономических показателей, но не может избавиться от негативного новостного контекста, в который он попадает в крупных международных СМИ.

В начале 2010-х, кстати, мир уже пережил нечто подобное. Считалось, что из экономик США и ЕС уже невозможно выжать бурный рост, у них нет потенциала, а потенциал живет в экономиках Бразилии, Индии, Южной Африки, Китая. Сейчас приходит время Украины пополнить эту лигу, на которую обращают внимание инвесторы.

Но вот с нашей историей о том, как все в Украине плохо, нам будет сложно объяснить инвесторам, что хорошего их ждет в Украине. Как часто мы читаем в социальных сетях, что сервис МАУ — ужасный, кофе в Aroma — скверный, сервис такси Uklon безбожно завышает тарифы, олигархи выпили все соки из попыток среднего класса встать на ноги, мобильное приложение Приват24 минимум раз в неделю «ложится», в торговых центрах платежные терминалы дважды списывают суммы покупок, а рынок недвижимости не имеет перспектив, так как у украинцев нет денег и они готовы до 2050 года жить в хрущевках, у которых, в свою очередь, нет никаких шансов на ревитализацию. Эта спираль разочарования закручивается из года в год, находя себе место практически в любой политической риторике — и провластной, и оппозиционной.

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