Экономика Украины и мира – итоги недели

Поиски возможных способов пополнения бюджетов озадачивают почти всех руководителей стран и мэров больших городов. Экономически удачно закрыть уходящий год также является приоритетом деловых кругов мира. Результат – дополнительные налоги для среднего класса и удачные сделки для большого бизнеса. Эти и другие события уходящей недели проанализировали журналисты портала «Коментарии».

Четверг, 10 декабря

В США начато расследование в отношении сына Джо Байдена

Прокуратура штата Делавэр в США ведет расследование в отношении Хантера Байдена, сына победителя президентских выборов в США Джо Байдена. Как сообщают СМИ в четверг, расследование связано с уплаченными Хантером Байденом налогами.

Генпрокурор «завернул» Роттердам+

Антикоррупционные органы безрезультатно просили Офис генерального прокурора заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела «Роттердам+». Об этом в четверг заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник в эфире одного из телеканалов.

Говоря о ситуации вокруг закрытия дела прокурором, он отметил: «Было понимание, что мы двигаемся в направлении суда, а тут ночью детектив заходит в реестр и видит, что дело уже закрыто».

По словам Сытника, в настоящее время расследование дела остановлено.

Hyundai покупает роботов

Hyundai Motor Co. покупает американского производителя роботов Boston Dynamics Inc. у японской SoftBank Group. Сумма сделки составит чуть менее 1 трлн вон (921 млн долл.).

Boston Dynamics известна выдающимися разработками в области робототехники, однако остается убыточной. Компания, основанная группой инженеров Массачусетского технологического института (MIT), была куплена Google в 2014 году, а в 2017 году продана SoftBank Group.

Boston Dynamics выпускает, в частности, четвероногого робота Spot, а также робота-гуманоида Atlas и робота-птицу Handle.

Hyundai Motor, которая намерена сделать робототехнику одним из основных двигателей роста бизнеса наряду с разработкой электромобилей и машин на водородных топливных элементах, ранее пообещала инвестировать в этот сектор до 1,5 трлн вон до 2025 года.

Лондон будет в Сингапуре

В четверг Великобритания подписала соглашение о свободной торговле с Сингапуром, что дало ей ключевой плацдарм в Азии. Лондон ищет свой путь после выхода из Европейского союза, в то время как переговоры по сделке после Брексита застопорились.

Соглашение в значительной степени повторяет существующий пакт между ЕС и Сингапуром, при этом город-государство заявляет, что оно будет охватывать более 22 млрд долл. торговли.

Он отменяет тарифы, дает обеим странам доступ к рынкам друг друга в сфере услуг и снижает нетарифные барьеры в электронике, автомобилях и запчастях для них, фармацевтических продуктах, медицинских устройствах и производстве возобновляемой энергии.

Пошлины будут отменены к ноябрю 2024 года, к тому же сроку, что и соглашение между ЕС и Сингапуром, бывшей британской колонией, которая поддерживает тесные связи с Лондоном.

Подписание в четверг произошло после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли решение до воскресенья определиться с будущим переговоров после Брексита после трехчасового ужина, в результате которого стороны остались «каждый при своем».

У Великобритании и ЕС не хватает времени, чтобы достичь соглашения о будущих торговых отношениях до того, как в конце года закончится переходный период после Брексита.

Забастовка в Total

Сотрудники французской НПЗ Total в Грандпюитс (Сена и Марна) начали 48-часовую забастовку в четверг, 10 декабря, в 6 часов утра в знак протеста против проекта реконструкции завода, запущенного нефтяной группой. В частности, предусматривается ликвидация 150 прямых рабочих мест.

В конце сентября Total объявила о своем намерении прекратить переработку нефти на своем историческом месте с начала 2021 года и о своем плане инвестировать 500 миллионов евро, чтобы превратить его к 2024 году в «платформу с нулевым содержанием нефти», предназначенную для производство агротоплива.

Также будет построен завод по производству «биопластика», производимый из биоразлагаемого и перерабатываемого сахара, а также завод по переработке пластика и две фотоэлектрические электростанции. Сегодня в рамках проекта планируется сохранить 250 из 400 рабочих мест в Grandpuits. В Total заверили, что не будет никаких увольнений, а только досрочный выход на пенсию и внутренняя мобильность на другие объекты.

США вводят санкции против Турции

Соединенные Штаты готовы наложить санкции на Турцию в связи с приобретением в прошлом году российских систем ПВО С-400, сообщили Reuters в четверг.

Россия поставила С-400 класса «земля-воздух» в прошлом году, а Турция испытала их совсем недавно, в октябре. Анкара заявила, что они не будут интегрированы в системы НАТО, не будут представлять угрозы, и призвала к созданию совместной рабочей группы по этому вопросу.

Но Соединенные Штаты подчеркнули, что С-400 представляет угрозу в любом случае, и дошли до того, что в прошлом году объявили, что исключают Турцию из программы истребителей F-35 из-за решения Анкары.

Стелс-истребитель F-35 компании Lockheed Martin – самый совершенный самолет в арсенале США, который используется членами НАТО и другими союзниками США.

Четыре источника, включая двух официальных лиц США, заявили, что это может ухудшить и без того проблемные отношения между двумя странами и союзниками по НАТО.

Санкции будут нацелены на оборонную промышленность и ее главу Исмаила Демир.

Турецкая лира ослабла после этой новости. Санкции США могут нанести ущерб экономике Турции, которая уже борется с замедлением роста, вызванным коронавирусом, двузначной инфляцией и сильно истощенными иностранными резервами.

Самый крупный бюджет ЕС

Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли соглашения по следующему бюджету ЕС – многолетней финансовой структуре на 2021-2027 годы. Политический пакет, согласованный с парламентом, включает дополнительные 15 млрд евро на некоторые из самых известных программ ЕС: HORIZON EU получает дополнительно 4 млрд евро, ERASMUS PLUS – 2,2 млрд евро дополнительных и бюджет EU4Health увеличится на дополнительные 3,4 млрд евро.

Ключевая доля всех этих программы – поддержка экономики в период постпандемического мира.

Соглашение подразумевает вступление в силу семилетнего бюджета в январе будущего года и в ЕС надеются, что он проложит путь к восстановлению экономики.

Пакет на общую сумму в 1,8 триллиона станет крупнейшим пакетом, когда-либо финансировавшимся из бюджета ЕС. Это поможет восстановить Европу после COVID-19 и сделать её более экологичной, более устойчивой и лучше приспособленной к текущим и предстоящим вызовам современности.

Польша и Венгрия добились своего

Венгрии и Польше удалось внести в текст дополнительные указания, существенно ограничивающие применение санкций. Обеим странам были предоставлены гарантии, что санкции не будут применяться до тех пор, пока суд ЕС не примет решение, соответствуют ли они закону ЕС.

На принятие такого решения могут уйти годы. Другими словами, механизм верховенства закона не может быть применен до парламентских выборов 2022 года.

Это был очень важный запрос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, хотя публично он никогда не обсуждался.

Точно так же Венгрии и Польше не придется опасаться капитального ремонта судебной системы, поскольку компромиссное соглашение разрешит финансовые санкции только в том случае, если суды были замешаны, например, в конкретном хищении денег ЕС.

Это была важная уступка Брюсселя. Еще один важный элемент компромиссного соглашения – усиление «тормозов безопасности» на случай, если стране грозят финансовые санкции. Европейский Совет в таком случае постарается сформулировать общую позицию. В законопроекте говорится, что приостановка выплат не потребует единодушия лидеров ЕС.

Новости о компромиссной сделке подняли цены на акции на Будапештской фондовой бирже. Контрольный индекс BUX вырос на 2,57%, что сделало Будапештскую биржу одной из самых прибыльных бирж Европы.

Акции OTP, ведущего банка ЦВЕ, выросли на 4,39% до сессионного максимума в 12 840 форинтов при обороте в 14,3 млрд форинтов. Нефтегазовый гигант MOL также прибавил 3,4% к своей стоимости и к концу дня составил 2066 форинтов. Две другие голубые фишки, МТелеком и Рихтер, снизились. Соглашение также привело к ралли форинта, который торговался выше уровня 361 по отношению к евро. В среду вечером валютная пара котировалась на уровне 357.

Россия запретила ввоз товаров из Азербайджана

Москва внезапно запретила ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана и нашла вирус мозаики пепино в армавирских армянских помидорах. Потому начиная с четверга, 10 декабря, запрещается ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.

Регулятор отметил, что ранее неоднократно в импортируемой из Азербайджана продукции находили вредные микроорганизмы, о чем ставилось в известность Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Азербайджан — крупный поставщик растительной продукции в Россию. Агентство дает статистику, согласно которой импорт азербайджанских свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции) – Азербайджан занимал первое место по поставкам этого вида продукции в России.

Одновременно Москва ввела временные ограничения на поставки томатов и перцев из Армении на территорию Российской Федерации. Санкции касаются продукции, произведенной только в одном регионе.

Jysk расширяет сеть до 72 магазинов в Украине

ООО «Юск Украина» (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), 10 декабря открыло второй магазин в Житомире, таким образом расширив сеть в нашей стране до 72 объектов.

Согласно сообщению, площадь нового магазина составляет 1,2 тыс. кв. м.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 11 декабря 2020 года сеть представлена 72 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.

«Укразлизныця» поднимает тарифы

«Укрзализныця» в 2021г планирует увеличить тарифы на пассперевозки, увеличить чистую прибыль до 3,5 млрд грн, по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в 2020 году при сокращении выручки на 3,2% – до 86,504 млрд грн.

Согласно финплану, EBITDA «Укрзализныци» в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% – до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза – до 27,238 млрд грн.

Так, на капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,252 млрд грн, на покупку/изготовление основных средств – 8,484 млрд грн, на модернизацию основных средств – 5,785 млрд грн и на капремонт – 5,189 млрд грн.

Согласно проекту финансового плана УЗ, доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год – до 72,088 млрд грн.

Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года.

«В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении, со 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн», – отмечается в финплане компании.

Пятница, 11 декабря

Exxon Mobil и BP уже не первые

Производители альтернативной энергии NextEra, Iberdrola и Enel опередили по стоимости крупные нефтяные компании, такие как Exxon Mobil Corp. и BP PLC.

Эти ветряные и солнечные компании, о которых многие в профессиональной среде даже не слышали, показали превосходящую стоимость на торгах в четверг.

Disney+ собирается догнать Netflix в течение года

Ошеломленная успехом Disney+, ведущая мировая коммуникационная группа, запрограммировала выпуск десятков фильмов, в которых присутствует множество героев вселенных Marvel и «Звездных войн», с целью привлечь до 350 миллионов подписчиков на свои услуги видео – к 2024 году.

Через тринадцать месяцев после запуска Disney+ гигант из Бербанка (Калифорния) добился 86,8 миллиона подписчиков. Это тот уровень, которого в ноябре 2019 года Боб Чапек, босс группы, рассчитывал достичь только в 2024 году.

В связи с ограничением и закрытием большинства кинотеатров с марта, Disney+ готовится наверстать упущенное. Netflix, пионер этого формата распространения, в настоящее время имеет почти 200 миллионов подписчиков по всему миру.

В течение четырех лет Disney планирует тратить от 14 до 16 миллиардов долларов в год на создание нового контента. Это сумма, которую Netflix тратит сегодня, когда условия съемок не слишком нарушены пандемией.

Контент будет обеспечен такими студиями как как Disney Studios, Disney Animation, Pixar, Lucasfilm, Marvel, 20th Century, Searchlight или Blue Sky.

Disney ускоряет переход на режим потокового видео, опережая кинотеатры и ТВ.

Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе КСУ

Венецианская комиссия рекомендует обязать Конституционный суд Украины (КСУ) указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КСУ с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры.

Возможность возобновления дел в КСУ должна быть установлена только тогда, когда установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки).

Следует дать более четкое и подробное определение «конфликта интересов», например: когда определен финансовый конфликт интересов, особенно когда это следует из установленных НАПК протоколов, или же НАБУ начало расследование.

Власти Франции оштрафовали Google и Amazon на 130 миллионов евро

Власти Франции оштрафовали американские компании Google и Amazon на 100 млн евро и 30 млн евро соответственно за нарушение законодательства о защите частной сферы пользователей. Об этом сообщило французское ведомство по защите частных данных CNIL.

Ведомство обвинило сайты Google.fr и Amazon.fr в том, что их пользователи автоматически получают на свои компьютеры куки, многие из которых имеют рекламные цели.

Штраф на сумму в 35 млн евро назначен компании Amazon Europe Core. В случае со штрафом для Google 60 млн евро приходится на компанию Google LLC, а 40 млн евро – на Google Ireland Ltd.

Сырьевые товары поднялись в цене до максимума за 6 лет

Индекс цен на сырьевые товары Bloomberg Commodity Spot Index поднялся на 1,3% – до максимального уровня с 2014 года.

Растут цены на медь и на нефть, которая восстанавливается после удара, вызванного локдаунами.

Погодные катаклизмы и высокий спрос в Китае способствуют росту цен на продукцию растениеводства.

Текущая динамика свидетельствует о кардинальном изменении ситуации по сравнению с пиком пандемии, когда цена на нефть WTI упала ниже нуля в связи с переполнением нефтехранилищ, а стоимость базовых металлов опустилась до минимума за многие годы.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что недавний рост цен на сырье является лишь началом «более длительного структурного бычьего» тренда на сырьевых рынках.

Эксперты Bank of America, в свою очередь, прогнозируют «умеренный» подъем цен в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики.

Медь подорожала на 70% по сравнению с мартовским уровнем – до максимума за более чем семь лет. Этому способствовали рост использования металлов для производства электроники и оборудования для альтернативной энергетики.

Соевые бобы и кукуруза недавно подскочили в цене после засухи в Южной Америке и Европе, в то время как Китай закупил большой объем американской сельскохозяйственной продукции. Цены на пшеницу выросли в связи с опасениями, что Россия может ограничить экспорт, чтобы сдержать рост цен на продукты питания.

Исключением из общей тенденции является золото, которое в последние месяцы дешевело как актив «тихой гавани» на фоне новостей о вакцине и начала передачи власти в США Джо Байдену. Однако годовой рост цен на золото может стать максимальным за последнее десятилетие.

Джек Дорси вместо Санта Клауса

Висконсин раздаст 500 тыс. долларов в рамках программы «гарантированного дохода». В то время как Конгресс ломает голову над тем, отправлять ли американцам еще одну партию чеков на помощь в связи с коронавирусом, финансируемых за счет долга, – город Мэдисон может начать вкладывать часть денег генерального директора Twitter Джека Дорси, прямо в карманы избранной группы мэдисонцев – в рамках пилотного проекта «гарантированный доход».

Офис мэра Сатьи Родс-Конвей объявил на этой неделе, что город Мэдисон получит до 500 тыс. долл. из 15 млн. долл., которые Джек Дорси совсем недавно передал мэрам в качестве гарантированного дохода.

Группа финансовой поддержки была основана в июне для пилотных программ гарантированного дохода, с целью лоббирования таких программ на национальном уровне.

Идея обеспечения американских домашних хозяйств прямыми государственными платежами для использования по своему усмотрению существует уже несколько десятилетий. Мартин Лютер Кинг-младший видел в этом способ уменьшить бедность. Совсем недавно это было ключевой опорой в платформе кандидата в президенты от демократов Эндрю Яна .

Ukrainian Startup Fund профинансирует еще 8 стартапов

Наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund по результатам семнадцатого Pitch Day решил профинансировать еще восемь стартапов на 25 тыс. долл., сообщает пресс-служба фонда в пятницу.

Всего в питчинге участвовали 12 проектов. Но в перечень стартапов-победителей вошли:

— Supplio – автоматизированная платформа пополнения запасов для поставщиков косметики, которая интегрирует их со своими клиентами (салоны красоты, аптеки, магазины), обеспечивая автоматическое управление заказами;

— iCardy – сервис, позволяющий с 99% достоверностью в режиме реального времени диагностировать риск возникновения проблем сердца;

— AssayMe – персональный Wellness & Health assistant, позволяющий пользователям контролировать состояние своего здоровья с помощью медицинских экспресс-тестов в домашних условиях;

— Recoshelf – с помощью разумных IoT камер наблюдает за полками в магазинах, проверяет наличие товара, ассортимент и цены, помогает поднять продажи на 5-6%;

— Reelly – digital платформа, которая помогает найти ответственного эксперта по недвижимости в нужном сегменте и локации;

— BloggerMall – платформа для сотрудничества с блогерами, позволяющая рекламодателям заказывать рекламу у блогеров быстро, безопасно и эффективно благодаря таким встроенным инструментам, как аналитика страниц блогеров в соцсетях, фильтры для поиска блогеров с необходимой ЦА, функции «Безопасная сделка» и рейтинговая система;

— Chargeback Optimizer – платформа автоматизированной обработки проблемных операций с платежными карточками для банков, платежных провайдеров, предприятий торговли и сервиса, позволяет уменьшить стоимость и сократить время рассмотрения претензий и возврата средств клиентам;

— Advisera – решение для получения предпринимателями бизнес-консультаций от международных специализированных экспертов с помощью Machine Learning алгоритма;

— Украинский фонд стартапов – государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).

Обе палаты Конгресса США утвердили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, который включает новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.

Ранее на этой неделе закон также поддержала Палата представителей США, и таким образом, в пятницу после голосования Сената законопроект получил одобрение всего Конгресса США.

Теперь проект поступает на подписание к президенту США Дональду Трампу, который ранее грозил применить против него право вето, а также призывал республиканцев голосовать против него.

Промышленный безвиз

Вице-премьер-министр – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что удалось договориться о подписании соглашения АССА, так называемого промышленного безвиза, по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью.

По ее словам, с 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации.

Это означает, что произведенная в Украине продукция, которая будет подпадать под эти категории, в случае получения сертификата украинского органа рыночного надзора, будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

Суббота, 12 декабря

Всемирный банк поддержит бедных в Украине

Всемирный банк принял решение выделить Украине средства по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Кредит будет составлять 300 миллионов долларов. Такое решение было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса за чертой бедности в нашей стране могут оказаться более миллиона человек. По мнению регионального директора Всемирного банка Арупа Банерджи, финансовые программы могут предотвратить бедность около одного миллиона человек.

«Нафтогаз» покупает компанию для добычи сланцевого газа

Антимонопольный комитетУкраины начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК «Нафтогаз Украины» в собственность доли в уставном капитале ООО «Надра Юзовская», что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

Сейчас ООО «Надра Юзовская» на 100% принадлежит государственному ПАО «НАК «Надра Украины», компания имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

По оценкам «Надра Украины», потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Иск против Mastercard на сумму 18,5 млрд долларов

В пятницу Верховный суд Великобритании разрешил возбудить групповой иск в размере 14 млрд фунтов стерлингов (18,5 миллиардов долларов) против Mastercard, за якобы завышение платы более чем 46 млн человек в Великобритании в течение 15-летнего периода.

Результат может вернуть взрослым в Великобритании право на 300 фунтов стерлингов каждому.

Суд отклонил апелляцию Mastercard, заложив основу для первого иска массовых потребителей в Великобритании, поданного в соответствии с новым правовым режимом, и установив стандарт для ряда других, застопорившихся групповых исков.

«Mastercard … взимала чрезмерную плату за транзакции по картам в течение длительного периода времени, и, должно быть, знала, что это приведет к невидимым налогам для британских потребителей», – сказал Уолтер Меррикс, юрист, возглавляющий дело.

Скупка фармацевитики

Британская компания AstraZeneca покупает американского производителя лекарств Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд долл. наличными и акциями, чтобы укрепить свои позиции в области иммунологии и редких заболеваний.

AstraZeneca, один из лидеров фармацевтической отрасли в поисках вакцины COVID-19, заявила в субботу, что акционеры Alexion получат 60 долларов наличными и 2,1243 американских депозитарных акций AstraZeneca (АДА) за каждую акцию Alexion.

Британская компания заявила, что советы директоров обеих компаний одобрили сделку, которая, при условии одобрения регулирующими органами и акционерами, должна быть закрыта в третьем квартале 2021 года.

Швейцария заморозила активы Лукашенко

Швейцария заморозила финансовые активы президента Беларуси Александра Лукашенко после жестоких выборов в этой восточноевропейской стране.

Правительство заявило, что Лукашенко и сын Виктор являются одними из 15 человек, которым запрещен въезд или поездка по Швейцарии.

Бэнкси поднимает цены на недвижимость

Семья, владеющая домом в Бристоле на улице Парк-роуд, решила отказаться от планов продажи недвижимости после того, как уличный художник Бэнкси нарисовал на его стене чихающую старушку.

Дом, на котором появилось граффити, был выставлен на продажу, сделка должна была состояться уже на следующей неделе, но теперь владельцы недвижимости от нее отказались. Скорее всего, стоимость дома вырастет многократно: жилье на этой улице в Бристоле стоит около 300 тысяч фунтов, а работы Бэнкси продаются на аукционах за миллионы фунтов.

В ближайшее время владельцы дома планируют установить защитный экран, чтобы предотвратить разрушение работы.

В Большой Лондон – только за деньги

Мэр Лондона Садик Хан предложил организации Transport for London рассмотреть возможность введения платного въезда в британскую столицу для разрешения кризиса с финансированием. Согласно предложению Хана, въезд в Большой город теперь будет стоить дополнительных 3,50 фунтов стерлингов, такая мера поможет собрать около 500 млн фунтов в год.

Лондон вступил в открытый конфликт с правительством Великобритании из-за нежелания последнего предоставить средства на функционирование лондонского городского транспорта. На одном из заседаний парламента глава правительства Борис Джонсон даже напрямую обвинил Садика Хана в том, что тот довел TfL до банкротства, хотя в действительности лондонский транспорт набрал кредитов на крупные суммы в то время, когда мэром был Борис Джонсон.

В Лондоне уже действует платный въезд в центр города, так называемый congestion charge, стоимость которого составляет 15 фунтов.

Штраф за контент в ЕС

Крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, столкнутся со штрафами в размере до 6% от оборота, если они не сделают больше для борьбы с незаконным контентом и не будут раскрывать больше о рекламе на своих платформах в соответствии с проектом правил Европейского Союза.

Жесткая политика ЕС, о которой должно быть объявлено на следующей неделе, происходит на фоне растущего надзора со стороны регулирующих органов в отношении технологических гигантов и их контроля над данными и доступом к своим платформам.

Директор ЕС по цифровым технологиям Тьерри Бретон, который подчеркнул, что крупные компании должны нести большую ответственность, представит проект правил, известных как Закон о цифровых услугах (DSA), 15 декабря.

Компании должны будут публиковать сведения о своих онлайн-рекламодателях и показывать параметры, используемые их алгоритмами для предложения и ранжирования информации. Независимые аудиторы будут контролировать соблюдение правил, а страны ЕС обеспечивают соблюдение правил.

Facebook отказался от комментариев перед публикацией документа ЕС. Google сказал, что на данном этапе нечего добавить.

Ранее «Комментарии» писали о главных деловых событиях первой половины уходящей недели.

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