Экономика Украины – это карточный домик: эксперт назвал причину краха экономики страны

Известный эксперт в макроэкономике Юрий Атаманюк в гостях у политолога Юрия Романенко рассказал о том, что политика украинского правительства носит антигосударственный характер, поскольку защищает интересы транснациональных компаний, а не производителей и граждан Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на uazmi.net.

Украинская экономика — карточный домик. Фото: uazmi.net.

По словам эксперта, экономическая ситуация в Украине плачевна, нет перспектив для обновления в экономической сфере. Тогда, как Кабинет министров полностью обновился, государственным сектором экономики продолжают управлять все те же «старые лица».

А выбранный курс на тесное сотрудничество с Международным валютным фондом не является панацеей. Создается впечатление, что у правительства одна надежда на МВФ, хотя в страну идут инвестиции, создаются рабочие места, и в Давосе Украина не потерпела крах.

Юрий Атаманюк сравнил Украину с Угандой, которая в результате «глупейшего» сотрудничества с МВФ чуть не раскололась. Похоже Украина идет по этому пути. Однако, после прихода новой власти, Руанда сделала упор на инвестиции и начала стремительно развиваться, достигнув роста ВВП на уровне 8% в год. Украина же продолжает ориентироваться на МВФ.

Ранее сообщалось о том, что украинская экономика может расти быстрее.

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