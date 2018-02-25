Экономика Украины должна вырасти до 6% за год

Украинская экономика может и должна расти темпами 4-6% в год.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет председатель Совета Нацбанка Украины, академик НАН Украины Богдан Данилишин.

“В 2017 году, при цели по инфляции 82% фактически имеем 13,7%. А еще имеем рост ВВП по 2017 год на уровне 2,1%, что критически слабо как на фоне базы сравнения (не самый удачный 2016 год), так и с точки зрения того, что экономика Украины может и должна расти темпами 4-6% в год”, — сказал Данилишин.

По его мнению, содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста тоже относится к задачам НБУ.

«В современных экономических реалиях Украины жесткая монетарная политика провоцирует медленные темпы экономического роста. Вот несколько цифр в подтверждение. Уровень монетизации экономики Украины по состоянию на конец прошлого года составил 40%. А, к примеру, в Польше – 62%, Турции – 61% (я взял страны, с которыми мы имеем тесные внешнеторговые отношения и экономические успехи которых принято ставить Украине в пример). «Финансовая глубина экономики (отношение суммы банковских кредитов к ВВП у нас составляет 35%, в Польше – 75%, в Турции – 80%», — отметил Данилишин.

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25.02.2018 3341



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