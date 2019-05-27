Экономика Украины — дефицит госбюджета страны превысил 1,5 млрд гривен

Размещено: 27.05.2019

Бюджет. Фото: politeka.net

Дефицит государственного бюджета Украины составил 1,718 млрд гривен по итогам января-апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Дефицит общего фонда – 11,367 млрд грн при ожидаемом показателе в 9,6 млрд грн, что компенсировалось за счет профицита по спецфонду. По данным Госказначейства, государственные заимствования за четыре месяца 2019-го года принесли почти 162 млрд, тогда как погашения – 126,86 млрд грн. При этом внутренние заимствования составили 132,18 млрд грн.

Доходы госбюджета за январь-апрель текущего года – 322,564 млрд грн, в том числе общий фонд получил 282,3 млрд грн.

Налоговые поступления за четыре месяца принесли в общий фонд 221,13 млрд грн при ожидаемых 243,88 млрд грн. В целом доходы госбюджета по этой статье достигли 244,737 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Расходы государственного гобюджета составили 324,8 млрд грн, в том числе по общему фонду – 294,537 млрд грн.

Местные бюджеты за четыре месяцы 2019 года сведены с профицитом в 19,342 млрд грн, в том числе профицит общего фонда достиг 26,272 млрд грн.

Как сообщал NEWSONE ранее, правительство США с 2014 года выделило более 1,1 миллиарда долларов Украине на военную подготовку и оборудование.



Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.



Источник