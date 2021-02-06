Экономика Украины 2021: как вырастет ВВП — прогноз премьер-министра Шмыгаля — Деньги

В правительстве остаются ожидания, что в 2021 году ВВП Украины вырастет как минимум на 4,6%, что предполагает главный финансовый документ страны — закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год».

Об этом в субботу, 6 февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, в отношении коронакризиса экономисты инвестиционной компании Dragon Capital отмечают, что экономика Украины вернулась на докоронавирусный уровень в четвертом квартале 2020 года.

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«По словам Томаша Фиала (генеральный директор (СЕО) Dragon Capital — ред), Украина продемонстрировала один из лучших результатов в Европе, а решение нашего правительства об увеличении расходов и государственных инвестиций положительно повлияло на украинскую экономику. В 2021 году остаются ожидания, что ВВП Украины вырастет как минимум на 4,6%», — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывал, что в 2021 году экономический рост в Украине составит около 5%.

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В Украине за прошедшие сутки более десяти тысяч украинцев заболели на коронавирус. Об определенном спаде говорить рано, а прогнозы на ближайшее будущее не являются утешительными. В Кабмине уже ведутся разговоры о полном локдауне. Некоторые развитые страны решились на него, при этом их экономика смогла выдержать и медицина не была перегружена. Возможно ли такое в Украине, смотрите. Полные выпуски смотрите на 1+1 video





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