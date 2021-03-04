Экономика существенно упала за год премьерства Шмыгаля

04 марта 2021, 19:30

При правлении Шмыгаля в стране не только упал ВВП, но и на 15% вырос госдолг

За год правления Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины, экономика страны существенно упала. На это повлияла не только пандемия коронавируса, но и смена правительства. Об этом рассказывается в материале Vesti.ua «365 дней при власти: успехи и промахи премьер-министра Украины Шмыгаля».

При правлении Шмыгаля в стране не только упал ВВП, но и на 15% вырос госдолг. Дефицит бюджета составляет 217 миллиардов (против 72 в 2019 году).

Экономист Степан Гавриш отметил, что результаты конкретно правительства в экономической сфере – слабые. Шмыгаль не смог договориться с МВФ, потому что провалил реформы.

«Провалено расширение экономической ассоциации с Евросоюзом. Правительство пытается обеспечить социальную стабильность, утверждает выплаты, но четкой позиции Шмыгаля по выходу из кризиса нет. Он похож на Гройсмана, ведь Зеленский руководит парламентом в манере Порошенко«, – сказал Гавриш.

Оппозиция регулярно критикует Шмыгаля за рост тарифов. Действительно, тарифы регулярно росли, но премьер и его «группа поддержки» во всех бедах обвиняет предшественников. Якобы все контракты с МВФ подписывали при Гончаруке.

Сам Шмыгаль в числе своих главных достижений называет социальные проекты. Это повышение минимальной зарплаты, уделяется внимание угольным регионам. Премьер вспомнил об открытии рынка земли, о стимулировании инвестирования в Украину, о строительстве. По словам премьера, экономика Украины вернулась на докризисный уровень, в чем заслуга, в том числе, и Кабмина.

Вспомнить можно провал «большой приватизации», непонятное распределение денег из «ковидфонда», которые ушли на «большое строительство» и полицию. Впрочем, в этом также обвиняют коронавирус.

Показатель

2019

2020

ВВП

3974,5 млрд грн

4079 млрд грн

Рост ВВП

+3,2%

-4%

Госдолг к ВВП

50,3%

64,2%

Дефицит бюджета

72,4 млрд

217,1 млрд грн

Доходы бюджета

998 млрд грн

1076 млрд грн

Госдолг

1,99 трлн грн

2,5 трлн грн

Vesti.ua подробно разбирали, чем может гордиться Денис Шмыгаль и чем действующий премьер успел разочаровать за 365 дней.

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