Экономика Рунета достигла 5% от ВВП

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) оценила экономику Рунета и связанных рынков в 5,1% от ВВП России. В экосистему цифровой экономики РАЭК включила четыре показателя – инфраструктуру и связь, электронную коммерцию, маркетинг и рекламу и цифровой контент. Почти половину “пирога” цифровой экономики (2 трлн руб.) занимает электронная коммерция, 1,8 трлн руб. приходится на инфраструктуру и связь, в 250 млрд руб. эксперты оценили направление маркетинга и рекламы, а в 75 млрд руб. – цифровой контент, пишет ComNews.

Вклад цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны в 2018 г. вырастет на 11% по сравнению с 2017 г. и составит 5,1% от ВВП России. Такие результаты озвучили специалисты РАЭК на Неделе Российского интернета – Russian Internet Week 2018.

В этом году, как и в прошлом, в деньгах специалисты РАЭК измерили четыре хаба – инфраструктуру и связь, электронную коммерцию, маркетинг и рекламу и цифровой контент. Они представили экосистему цифровой экономики в виде “пирога”, где почти половина приходится на электронную коммерцию (2 трлн руб.), еще один большой кусок занимает инфраструктура и связь (1,8 трлн руб.), на маркетинг и рекламу приходится 250 млрд руб., а цифровой контент составляет 75 млрд руб.

Для сравнения, в 2017 г. РАЭК оценивала вклад цифровой экономики в экономику России в 2,42% ВВП. По данным экспертов, в 2017 г. электронная коммерция также лидировала среди четырех отраслей и составляла 1,7 трлн руб. (рост год к году на 26%). Однако второе место занимал хаб маркетинга и рекламы – 224 млрд руб. (рост год к году на 17%), на третьем месте была инфраструктура и ПО – 90,5 млрд руб. (рост год к году на 17%), а на четвертом – цифровой контент с 70 млрд руб. (рост год к году на 11%).

По данный Mediascope, в Рунете на текущий момент 90 млн пользователей. Сам портрет аудитории Рунета молодеет: сегодня 97% молодежи являются активными интернет-пользователями. Причем 61% от всех пользователей используют для выхода в Сеть мобильные устройства.

Мобильная экономика продолжает оказывать существенный вклад в развитие экономики Рунета. Например, сектор мобильных приложений вырос на 24% за год, в нем работает 217 тыс. человек. Мобильные технологии в своей деятельности используют 97% компаний. На текущий момент около 2,5 млн человек подрабатывают как фрилансеры, получая заказы через онлайн-платформы.

Кроме того, за 2017 г. и 2018 г. общий объем экспорта товаров из России через интернет вырос с $430 млн до $746 млн. Такие данные приводят eBay и агентство Data Insight в своем исследовании. При этом за два года доля стран СНГ в структуре российского товарного онлайн-экспорта выросла с 32% до 40%. Товарооборот со странами дальнего зарубежья за два года вырос на 54%, а со странами СНГ – на 114%. Согласно прогнозу Data Insight на 2018 г., рост рынка онлайн-экспорта из России составит не менее 36%.

Data Insight провело исследование “Розничный экспорт товаров через интернет” на основе собранных в сентябре этого года интервью и анализа внутренних данных компаний – участников рынка. В исследовании приняли участие логистические компании, крупнейшие онлайн-магазины и экспортеры.

По данным исследования, количество отправленных посылок увеличилось с 7,9 млн до 11,2 млн. 86% отправлений средних и мелких компаний-экспортеров выполняются “Почтой России”, а также экспресс-оператором DHL. 14% пользуются другими операторами. Более 30% экспортеров – экспресс-доставкой, а 20% доставляют товары зарубежному представителю по каналам для оптовых поставок.

Количество отправленных товаров в 2017 г. составило 8,5 млн, а к концу 2018 г. ожидается более 11 млн отправлений. Кроме того, средний чек иностранных покупателей увеличился с $55 до $67.

Примечательно, что количество отправлений средних и малых экспортеров, занимающихся онлайн-продажами через маркетплейсы и осуществляющих доставку при помощи почтовых операторов, вырастет по прогнозам с 15% в 2016 г. до 36% к концу 2018 г. В то же время объем отправленных посылок от интернет-магазинов сократится до 64% и составит 7,2 млн в 2018 г.

В исследовании отмечается, что структурные ограничения, регулирующие рынок международных продаж, все еще не решены. Так, 8% продавцов отметили, что снижение налога на экспорт помогло бы увеличить количество предпринимателей, продающих за границу. 14% экспортеров сказали, что на желание экспортировать влияет низкая конкурентоспособность российских товаров, а еще 12% – высокая стоимость доставки. Среди тормозящих эксперты в исследовании отмечают такие ограничения, как невозвратный НДС и обратный импорт.

По данным аналитиков, 50% экспортеров на eBay не производят товары самостоятельно, а закупают их для дальнейшей перепродажи. 22% предпринимателей являются и производителями, и дистрибьюторами одновременно. 22% от общего количества экспортеров занимаются только производством. 70% респондентов торгуют только на маркетплейсах, у 14% есть свой домен, который не приносит экспортных заказов.

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