Экономика России стала жертвой «двойного шока» — ВЭБ.РФ

Заместитель председателя — член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) Андрей Клепач. Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская и мировая экономика столкнулись с двойным шоком: это и вторая волна эпидемии, и проблемы в нефтяной сфере, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По словам эксперта, экономическая ситуация во время второй волны пандемии будет хуже, даже если третьей волны не будет совсем. Вторая же волна пандемии продлится до первого квартала следующего года, уверен эксперт. Андрей Клепач обратил внимание, что цены на нефть вроде бы начали расти. Однако введение мер локдауна затормозит рост спроса на «черное золото». Баррель нефти не будет стоить дороже $40, цитирует экономиста Znak.com. Даже если в следующем году баррель нефти подорожает до $50, затем цены неизбежно снова упадут, заключил экономист.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что в Минэкономразвития признали — российская экономика «замерла». В начале осени она активно восстанавливалась, однако сейчас восстановление замедлилось.





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