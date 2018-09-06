Экономика России: полный крах не за горами



Всех нас волнует вопрос, что ждет экономику России. Похоже, российской экономике осталось жить не слишком долго, если даже рупор официозного оптимизма, Министерство экономического развития РФ, оказался вынужден ухудшить прогноз на ближайшие годы. Какие факторы заставили министерских экспертов изменить свою точку зрения?



Экономика России — развивающаяся или зависимая?



Во-первых, они, наконец, заметили кризис на «развивающихся рынках». «Развивающиеся рынки» — это более щадящее название для стран «третьего мира», к которым после развала «второго мира», то есть советского блока, относится и Россия. Настоящие специалисты называют эти рынки не «развивающимися», а «зависимыми», то есть подчиненными интересам «развитых стран», или «стран центра» (США, Австралии, стран ЕС и некоторых других).



Зависимость и есть источник кризиса: «страны центра» способны решать свои финансовые проблемы за счет выкачивания средств из «зависимых рынков». Россия включилась в эту схему еще в 1990 году. Глобальный экономический кризис последних лет и вынуждает «центр» более жестко выдаивать мировую периферию.



Во-вторых, эксперты Минэкономразвития указывают на торговые войны и возможность новых санкций. Данные меры вытекают из первого пункта. Действительно, мы наблюдаем обострение торговых отношений между крупнейшими мировыми экономиками. И если Евросоюз подчинился американским правилам, то Китай пока не желает сдаваться, и данная ситуация становится взрывоопасной.



Прогноз развития экономики России одобрен правительством



В связи с этим ведомство понизило прогноз роста ВВП и оборота розничной торговли, повысило прогноз по инфляции.



Прогноз Минэкономразвития — это руководящий документ, который используется при составлении бюджета. Обновленный прогноз развития экономики до 2024 года был представлен вчера сразу после одобрения правительством. То есть в нем заложены приоритеты экономической политики страны в период данного президентского срока.



Правда, сообщается, что уже после 2019 года произойдет возрождение экономики, но это не более чем ритуальная фраза, поскольку серьезных обоснований для внезапного рывка экономики в документе не приводится.



Возрождения экономики России не будет



Действительно, что может столь радикально измениться за два года? Россия слезет с нефтяной иглы, заново отстроит исчезнувшую промышленность и перестанет быть сырьевым придатком? Россияне перестанет зависеть от тотального импорта иностранных товаров? Мировая экономика восстановится, и страны центра позволят зависимым рынкам слегка ослабить пояса?



Экономисты утверждают, что для возрождения экономики необходимо направлять денежные потоки вниз, улучшать доход большинства, чтобы возродить спрос, в России же все делается наоборот: деньги выкачиваются из экономики и складываются в Фонд национального благосостояния. Это обескровливает экономику.



Признаки кризиса в России налицо. Об этом говорят, например, пустующие офисные площади такого крупного бизнес-центра, как Москва. Бюджет «Газпрома» трещит по швам вопреки росту продаж и цен на газ в Европе.. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что не может предугадать курс рубля. Средний чек россиян при походе в магазин сократился до двухлетнего минимума. И так далее.



Официальные спикеры сваливают вину на западные санкции, но следует понимать, что торговые санкции против России оказываются эффективны именно потому, что страна сама поставила себя в подчиненное и зависимое положение, задушила потребительский спрос, расшатала свою экономику настолько, что она колышется от любого ветерка.





Источник