Экономика РФ заразилась коронавирусом / Экономика / Независимая газета







Число пострадавших от китайской пневмонии продолжает увеличиваться. Фото Reuters



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потери экономики РФ от эпидемии коронавируса в 0,1–0,2% ВВП, что не превышает 230 млрд руб. в год. Квартальные потери мировой экономики оценивают в 280 млрд долл. Эти ожидания могут быть опрокинуты заявлениями из КНР. Китайские врачи сообщили, что инкубационный период пневмонии может составлять не 14, а 24 дня. А существующие тест-системы не выявляют наличие вируса почти у каждого второго носителя. Так что коронавирус вполне еще может подкосить и без того слабый рост ВВП в России.



По итогам первого квартала мировая экономика может потерять почти 300 млрд долл., следует из оценок Capital Economics. Коронавирус положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд, прогнозируют экономисты.



В результате «впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом», отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.



Экономические последствия в случае коронавируса будут более существенными, чем в случае атипичной пневмонии 2003 года, предупреждают в Capital Economics. «Развивающиеся страны Азии серьезно пострадают как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР. В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР», – отмечает Макадам.



«Она (эпидемия. – «НГ») не окажется катастрофической ни для России, ни для мировой экономики. Это уже понятно, что ее удалось ограничить и купировать. Поэтому скорее всего в течение ближайших двух-трех недель будет определен пик, и в этом году эпидемия будет преодолена», – парировал в понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, коронавирус «съест» не более 0,1–0,2 процентных пункта экономического роста. В пересчете на деньги это означает потерю от 110 до 230 млрд руб.



К слову, ранее в СП указывали на слишком оптимистичные прогнозы правительства по росту ВВП в текущем году. В ведомстве Кудрина, в частности, сомневались как в возможности российской экономики вырасти на 1,7%, так и на 1,9% в 2020 году (см. «НГ» от 09.02.20).



При этом глава СП не сомневается, что разрастание уханьской пневмонии влияет как на китайскую, так и на мировую экономики. «Китайская экономика в первые месяцы в шоковом состоянии находится. Целый ряд отраслей сбросили свой объем производства или транспортных услуг на 50%. Понятно, ситуация несколько восстановится по объемам в течение года, но все равно спад будет очевиден в целом ряде отраслей китайской экономики и для мирового спроса», – приводит Интерфакс слова Кудрина.



Вирус влияет и на рынок нефти. «Мы это уже видим, поэтому на доходах это уже отразится, даже если к концу года восстановятся объемы потребления нефти. Но в годовом выражении они уже не восстановятся, все равно будут меньше, чем в прошлом году», – подчеркивает глава СП, отмечая, что «это скажется на ценах и на доходах нашей страны».



Снижение спроса идет по всем видам сырья, не только по нефти. Так, в Якутии фиксируют значительный спад погрузки угля. Как сообщается, погрузка угля на железных дорогах Якутии снизилась в январе на рекордные 40%. Таким образом, было погружено 215,4 тыс. т угля. Как объясняется, основной причиной снижения стало необеспечение приема поездов «Китайскими железными дорогами» через пограничный переход Гродеково–Суйфэньхэ.



Россия испытывает некоторые проблемы с логистикой, признают отдельные правительственные чиновники. «Я не могу сказать, что сегодня есть какая-то серьезная острота (по поставкам китайских компонентов на промпредприятия РФ. – «НГ»). По каким-то компонентам – по поставке нашим автомобильным компаниям – проблемы возникали не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы. Там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов», – сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.



Отметим, в Китае на утро 10 февраля было подтверждено уже 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли, выздоровели 3283 человека. В России на настоящий момент зафиксировано два случая заболевания новой китайской пневмонией. Однако число людей, находящихся под наблюдением, кратно увеличивается. Так, неделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что под медицинским наблюдением в РФ остаются более 4 тыс. человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус. В понедельник Попова сообщила, что под меднаблюдением в РФ остаются уже более 20 тыс. человек.



Ситуация с китайским коронавирусом может оказаться существенно хуже официальных сообщений, не исключают многие эксперты. Так, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что наблюдаемая сейчас ситуация с распространением нового коронавируса может оказаться «только верхушкой айсберга». Он напомнил, что в нескольких случаях вирусом заразились люди, которые не ездили в Китай. «Выявление небольшого количества таких случаев может означать, что в других странах его распространение шире, чем это считалось; если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга», – написал он в Twitter.



Ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика, считают в ВОЗ. А на данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание распространения вируса сработало, утверждает представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа. При этом в ВОЗ ранее отказались признавать начало пандемии нового коронавируса.



«Верхушка айсберга» может выражаться и в том, что число выявленных случаев заражения может оказаться существенно заниженным. Так, Роспотребнадзор со ссылкой на исследование китайских врачей сообщает, что каждый второй тест на наличие нового коронавируса может показать ложноотрицательный результат. «Согласно сообщению агентства Sina (КНР), китайские врачи отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов при исследовании на новый коронавирус… Положительный результат при лабораторном исследовании в настоящее время регистрируется только у 30–50% от истинного числа заболевших», – говорится в справке Роспотребнадзора.



Кроме того, отмечают китайские СМИ, максимальный инкубационный период, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, для вызываемой новым китайским коронавирусом пневмонии может достигать 24 дней. «Ретроспективное исследование 1099 случаев заражения коронавирусом нового типа в 31 провинции и муниципалитете КНР выявило, что инкубационный период при инфицировании в среднем составляет 3 дня, наиболее длительный случай – 24 дня», – пишет Sina. Ранее сообщалось, что максимальный инкубационный период составляет около двух недель.



Это утверждение фактически делает бессмысленными текущие сроки нахождения на карантине в течение 14 дней.



Несмотря на то что пик распространения вируса не пройден, сотрудники многих компаний в Поднебесной начинают возвращаться на свои рабочие места после новогодних каникул. Так, тайваньская компания Foxconn получила разрешение правительства Китая на возобновление производства на одном из основных заводов – в городе Чжэнчжоу, пишет агентство Reuters. Автопроизводители Tesla, Daimler и Ford Motor также сообщили, что в понедельник возобновят производство на своих заводах. Samsung Electronics возобновила производство на заводе бытовой техники в Китае в понедельник. В то же время компания продлила приостановку работы завода по производству телевизоров до 17 февраля. Компания General Motors заявила, что возобновит производство с 15 февраля в Китае.



Как считают эксперты «НГ», ситуация с влиянием вируса на мировую и российскую экономику будет ясна к концу первого квартала. «В конце концов, уже поступит февральская статистика, которая в полной мере отразит негатив в моменте и даст представление о степени повреждений. Тогда первые выводы относительно последствий для экономик станут более объективными», – говорит старший аналитик аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, полагая, что мировой экономический рост потеряет вследствие коронавируса и его последствий до 0,4% ВВП по итогам 2020 года.



«Формирование более релевантных оценок ситуации видится возможным в перспективе, когда вирусная угроза будет либо устойчиво локализована, либо в значительной мере ослаблена с соответствующим замедлением темпов своего распространения и снижения уровня летальности», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.



«Более-менее достоверные прогнозы по последствиям вспышки коронавируса для китайской, российской и мировой экономики можно буде строить только тогда, когда динамика распространения инфекции пройдет пик и пойдет на спад. Для этого нужно как минимум начать использование вакцин для профилактики распространения заболевания и новых лекарств для лечения. А ни того, ни другого пока нет», — замечает аналитик компании «ФИНАМ» Алексей Калачев.



Близкая к реальности оценка потерь мировой экономики от коронавируса в Китае возможна не ранее, чем в конце февраля или в марте, продолжает главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров. «Стоит дождаться данных за январь-февраль по деловой активности Китая и США, а также по показателям в туристической отрасли, авиаперевозках, игорной индустрии, чтобы говорить о более точных цифрах», — соглашается директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.



Текущие оценки потерь мировой экономики не стоит воспринимать всерьез, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «К примеру, простой предприятий в Китае невозможно оценить, учитывая закрытость страны и режим ЧС, введенный в Ухани. А если строить сложную оценку, учитывая последствия второго, третьего, четвертого порядка, то даже у хорошего компьютера подсчет займет месяцы и результат будет очень приблизительным», — рассуждает он. Россия, по мнению эксперта, от всей этой ситуации несет прежде всего имиджевые потери. «Решение о депортации заболевших коронавирусом выглядело как безразличие к судьбам конкретных людей и как наказание за болезнь, что противоречит простой логике. А также, скорее всего, привело к тому, что заболевшие стали укрываться и предпочитают не сообщать о симптомах, чтобы не быть депортированными. Может быть, стоило наоборот, предоставлять субсидии на лечение тем, кто заболел и показался врачам», — замечает эксперт.





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