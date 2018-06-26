Экономика по-французски. Когда госсобственность не противоречит рынку (ИНФОГРАФИКА)

Французы во все времена жаловались и жалуются на экономический кризис, на рост налогов и снижение доходов, на урезание социальных гарантий. Но при этом их экономика остается второй в Европе и пятой в мире

Мы попробовали разобраться, почему во Франции правительство непрерывно занято экономической реформой, хотя после кризиса 1980-х экономика Франции остается стабильной.

Возмутительница спокойствия

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа даст достойный ответ на введение Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий. «Это решение (введение пошлин, — ред.), я повторяю, будет неоправданным и опасным. В этом случае Европа сделает выводы и в ответ примет соответствующие меры — единые и твердые», — сказал Ле Мэр.

По его словам, Франция «не смирится с безраздельным доминированием США в экономике без уважения к международным правилам». Ле Мэр напомнил, что можно создать «автономную финансовую систему, чтобы Европа больше не зависела от американской финансовой и банковской системы». Министр допустил также введение санкций против американских компаний, которые не соблюдают правила ЕС. После этих заявлений страны Европейского союза на заседании в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США.

Это далеко не первый пример того, как Франция открыто «дерзит» самой мощной экономике в мире. Можно вспомнить знаменитый демарш Де Голля, который в 1960-м объявил, что его страна в международных расчетах переходит к реальному золоту. А в 1965-м потребовал обменять 1,5 млрд бумажных долларов на золото по официальному курсу: $35 за унцию. Вышел громкий скандал, но Франция в итоге все-таки облегчила знаменитый Форт-Нокс более чем на 3 тыс. тонн золота.

Почему Франция позволяет себе такое вызывающее поведение в мировой экономике? Потому что может. Сегодня это вторая экономика в ЕС; в мире по объему ВВП Франция находится на пятом месте — после США, Китая, Японии и Германии. Доля Франции в мировой экономике составляет 3,9%. При этом она — главный сельхозпроизводитель Европы, но может похвастаться и развитой инфраструктурой (транспортной и телекоммуникационной), современной наукой, традиционно сильной инженерной элитой.

В глобальных отраслевых рейтингах на верхних позициях повсюду присутствует французский крупный бизнес. Это мощные концерны, работающие в ядерной энергетике и энергетике в целом, в производстве автомобилей, поездов и самолетов, предметов роскоши, фармацевтической продукции, продовольствия и вооружений.

Интересная особенность экономической модели Франции — в том, что «классический» капитализм в ней очень сильно ограничен. С одной стороны — большой долей государственного сектора в экономике (до 57%). С другой — обширными социальными гарантиями и сильными профсоюзами. Французская «социалка» — это не только когда крайне сложно уволить «лишнего» работника или нужно платить очень высокие налоги. Это и развитая система ухода за детьми, качественное и доступное здравоохранение, признанное во всем мире образование. Сами французы считают, впрочем, что эти достижения Великой Французской революции лишь способствуют экономическому развитию страны (бизнесмены не согласны, но их особо и не спрашивают).

Исповедуемый правительством Франции с 40-х «дирижизм», то есть серьезное вмешательство государства в экономические процессы, долгое время оправдывал себя — страна развивалась, оставаясь по большей части в стороне от мировых финансовых кризисов. Но до бесконечности так продолжаться не могло — и сегодня Французская Республика занята переходом от экономической модели с большой долей государственной собственности и вмешательства к той, которая предпочитает полагаться на механизмы рынка. За последние годы правительство частично или полностью приватизировало ряд крупных промышленных и страховых компаний и банков. В частные руки перешли доли в таких знаковых компаниях как Air France, France Telecom, Renault, Thales. С другой стороны, государство пока не готово расстаться со своим доминированием в энергетике, общественном транспорте и оборонной промышленности.

Недавно в Париже громко отметили юбилей — 50-летие «красного мая» 1968 года, событий, которые в ХХ веке подтвердили статус Франции как наиболее «левой» страны капиталистического мира. Память о тех событиях заставляет французское правительство и сегодня поддерживать социальную сферу посредством налоговой политики, социальных расходов и законов, которые уменьшают неравенство доходов и ограничивают действие свободного рынка на здравоохранение и образование. Во многом благодаря такой политике Франция пережила мировой финансовый кризис 2009 года легче, чем большинство других крупных экономик ЕС. Помогла устойчивость внутренних потребительских расходов, большой общественный сектор и меньшая зависимость от экспорта, чем у многих других стран.

Французское понимание кризиса

Если поговорить с рядовым французом или почитать французские газеты, то вы узнаете, что экономика страны находится в глубоком кризисе. Но если вы почитаете газеты 10-летней давности, то там будет то же самое. И 20-летней. И 30-летней… Это просто особенность национального менталитета: как бы не обстояли дела в экономике, француз будет считать это «кризисом», а правительство — «тупицами». Так что, хотя сами французы убеждены, что Франция находится в многолетней рецессии, а налоги в ней постоянно повышаются, страна остается привлекательным местом и для зарубежных предпринимателей, и для размещения в ней головных офисов компаний со всего мира.

Тем не менее экономических проблем хватает. Традиционные сложности французской экономики — высокая безработица (особенно среди молодежи и в заморских департаментах), хронический дефицит бюджета (постоянно с 1981 года), зависимость экономики от госсектора, медленное внедрение в промышленность новых технологий, слабая экспортная база и, как результат, отрицательное сальдо торгового баланса (с 2001 года). Внутри еврозоны Франция, пусть и медленно, продолжает терять конкурентоспособность из-за дорогого, относительно качества ее продукции, евро. Совокупный долг французской экономики (государственный и коммерческий вместе) к 2016 году достиг 280% ВВП. По этому показателю Франция превзошла даже Италию (259%).

Из-за стабильно отрицательного торгового баланса рост французской экономики в условиях дорогой валюты (евро) приходится стимулировать через наращивание потребительского спроса, прежде всего — за счет дешевых кредитов. Пока такой механизм работает, но понятно, что продолжать так до бесконечности невозможно. А вот поддержать «отечественного производителя», то есть реальный сектор, — намного сложнее. По инерции французская промышленность еще считается высокоразвитой, однако на практике аналитики утверждают, что деиндустриализация страны — свершившийся факт. За пару последних десятилетий доля Франции в структуре мировой индустрии сократилась до 2% (для сравнения, доля Китая — 24%). Самый высокий уровень безработицы в стране — среди бывших промышленных рабочих.

Малый и средний бизнес и рады бы спасти ситуацию, да не могут: уже упоминавшаяся «левизна» французского общества привела к тому, что небольшой частный бизнес находится под сильным бюрократическим, налоговым и профсоюзным давлением. Следствием становится кризис многих малых и средних французских городов, которым «не повезло» в том смысле, что у них нет крупных заводов богатых корпораций. В свою очередь, крупные французские банки с высоким международным статусом больше сосредоточены на оказании услуг частным лицам.

Правительство Франции постоянно занято реформированием экономики, хотя чаще всего эти реформы сводятся к обсуждению вопроса «как нам все поменять, чтобы все стало лучше, но осталось так, как есть». Однако перемены все-таки происходят. В 2010 году была запущена Национальная инвестиционная программа с бюджетом 35 млрд евро. Ее стратегические задачи — повышение качества высшего образования и подготовки специалистов, проведение научных исследований, развитие промышленности, среднего и малого бизнеса, цифровой экономики и технологий по сохранению окружающей среды. В рамках начавшейся реформы была проведена консолидация инновационных кластеров, реформа университетского образования, приняты новые условия возмещения налогов при ведении НИОКР и даже отменены некоторые местные налоги (чего не происходило со времен Наполеона).

АПК, промышленность, услуги. Но услуги — главнее

Большинство людей, будучи знакомыми с Францией в основном по французским товарам, удивляются, узнав, что в экономике этой страны преобладает сфера услуг: в ней занято 76,7% экономически активного населения, тогда как на реальный сектор приходится 20,5%. Здесь свою роль играет то, что Франция — самая посещаемая страна в мире, она принимает более 75 млн туристов в год. Соответственно, туризм — одна из самых доходных статей бюджета страны, у Франции третий по величине доход в мире от туризма.

Также очень развит аграрный сектор: по уровню сельскохозяйственного производства Франция удерживает первое место среди стран ЕС и второе — в мире. Преобладает производство молока и зерна, сахарной свеклы, картофеля, мяса, винограда. Благодаря этому, а также развитой перерабатывающей промышленности, Франция — крупнейший экспортер всевозможных продуктов питания.

И при этом около 20% валового внутреннего продукта экономика Франции получает за счет тяжелого промышленного производства. Производство во Франции обеспечивает рабочими местами около 30% всех занятых, 40% общего объема инвестиций и около 80% объемов экспорта. Промышленное производство во Франции представлено такими отраслями, как горнодобывающая, машиностроительная, химическая, авиакосмическая, пищевая, автомобильная, металлургическая, электротехническая, атомная промышленность. В большинстве из перечисленных отраслей Франция удерживает первые места в мировых и европейских рейтингах. Достижение таких результатов стало возможным благодаря применению современных инновационных технологий добычи и переработки ресурсов. Хотя тяжелой промышленностью все отнюдь не ограничивается: например, Франция занимает лидирующие позиции в мире по такому показателю, как производство и реализация предметов роскоши — и это тоже многое говорит о стране.

Страна автогигантов

Повторимся: промышленность Франции дает всего 20% ВВП, но обеспечивает стране 80% ее экспорта. Неудивительно, что люди во всем мире знают Францию даже не столько по рассказам о сказочном Париже, сколько по французским товарам. Из которых едва ли не самые популярные — французские автомобили. Автомобильная промышленность Франции (родины паровых и, таким образом, всех автомобилей) — одна из старейших в мире. В последние годы Франция выпускает около 2 млн машин в год.

Машины производства «большой тройки» (Peugeot, Renault и Citroën) весьма популярны и в Украине: по данным Информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, по итогам 2017 года автомобили бренда Renault оказались на втором месте среди всех новых проданных легковых автомобилей, но на первом — по общему количеству продаж в сегментах легковых и коммерческих авто. Причем эта «любовь» взаимна: в компании Renault рассматривают Украину как страну с большим потенциалом и удивляются тому, что страна, похожая по размерам на Францию, имеет относительно маленький авторынок — порядка 10% от французского.

«Но мы верим в развитие экономики Украины, а значит — в рост рынка и увеличение благосостояния ее жителей», — говорят в Renault. Эта вера подтверждается конкретными действиями: компания уже имеет в Украине развитую дилерскую сеть, которая состоит из 34 официальных дилерских салонов.

Сегодня Renault — это лидер на украинском рынке в целом и по продажам как в корпоративном сегменте так и коммерческих автомобилей. Такая популярность связана с тем, что эти авто не только сравнительно доступны украинцам по цене, но и адаптированы к сложным дорожным и погодным условиям Украины. В том числе поэтому автомобилям Renault доверяют крупные клиенты — Национальная полиция, Новая почта, Укрпочта, Бритиш Американ Тобакко Украина и, безусловно, аграрии.

«Когда мы производим машины для таких стран, как Украина, мы знаем о состоянии дорог, которые одни из худших в Европе. Мы также учитываем погодные условия, которые не самые худшие, но довольно сложные, — говорит генеральный директор «Рено Украина» Франсуа Мариотт. — Украина — это холодная страна. Мы адаптируем автомобили, чтобы они соответствовали качеству дорог и погодным условиям зимой, но, чтобы машина оставалась надежной долгие годы».

Франсуа Мариотт прогнозирует, что через пять лет на украинском рынке будет продаваться 250-300 тыс. новых автомобилей в год — это втрое больше, чем сегодня. Renault рассчитывает занять значительную долю этого рынка во многом благодаря наличию в модельном ряду компании пяти кроссоверов, которые помогают удовлетворять потребности клиентов — Sandero Stepway, Captur, Duster, Kadjar, Koleos. Не исключено, что «лицом» марки Renault в Украине по итогам 2018 года окажется новый Renault Duster, продажи которого стартовали в апреле. Поклонники легендарного кроссовера с внедорожными качествами уже сейчас могут познакомиться с новинкой в официальной дилерской сети Renault.

По словам Франсуа Мариотта, если цены на машины Renault в Украине такие же, как в соседних странах, то вот покупательская способность украинцев — намного ниже.

«Это значит, когда украинцы хотят купить машину, им сложнее это себе позволить. Поэтому важно предложить хорошие условия кредитования. То есть украинцы смогут себе позволить новую машину, если появятся хорошие условия кредитования, — считает генеральный директор «Рено Украина». — Мы предлагаем решение, чтобы сделать эти кредиты более доступными, снизить процентную ставку для конечного потребителя. Это первое, что мы можем и делаем с RCI — проще говоря нашим банком и собственной кредитной программой Renault Finance, которая помогает людям покупать автомобили. Необходимо учитывать уровень инфляции, который довольно высокий в Украине, что помогает людям погасить кредиты».

Сегодня из всех моделей Renault в Украине лучше всего продается новый Duster. Это автомобиль класса SUV — кроссовер, а кроссоверы — это почти 45% украинского рынка. Новый Duster довольно большой, его размер очень хорошо подходит для украинской семьи. Ну а в сегменте коммерческих автомобилей в Украине самая продаваемая модель — это предназначенный для перевозки грузов фургон Dokker.





Источник