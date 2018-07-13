Экономика на перекрестке: три сценария развития для Украины

В правительстве определили сценарии для Украины на ближайшие три года. Что будет с экономикой страны, если оправдаются самые пессимистичные ожидания, объясняет ЕП.

Остаться в программе МВФ, но не повышать цены на газ для населения. Удержаться от введения налога на выведенный капитал с 2019 года. Повышать социальные стандарты, но не достигнуть по объемам промышленного производства, импорта и экспорта уровня докризисного 2013 года.

Такие нетривиальные задачи ставит перед собой правительство на следующие три года.

Они вытекают из базового макросценария развития украинской экономики Кабмин утвердил на своем заседании 11 июля.

Кроме базового, Минэкономразвития рассчитало, как того требуют правила, еще два альтернативных сценария. Они нужны на случай, если экономические реалии значительно улучшатся или ухудшатся.

Следующий шаг после макропрогноза — подготовка трехлетней бюджетной декларации и расчет проекта госбюджета на основе утвержденного макропрогноза.

ЭП выбрала самое главное из того, что подразумевает каждый из сценариев.

Первый сценарий: сдержанно оптимистичный

Этот сценарий совпадает с прогнозами МВФ и на основе именно этого прогноза МЭРТ предлагает рассчитывать бюджет на следующий год.

Он предусматривает сохранение благоприятных условий на мировых рынках, продолжение реформ, но функционирование экономики в режиме «статус-кво относительно земельной и налоговой реформы, поскольку в обществе нет консенсуса». То есть, этот сценарий не предусматривает введение рынка земли и налога на выведенный капитал.

Реакция экономики на реформы будет умеренной. Согласно этому сценарию рост ВВП составит 3% в 2019 году, 3,8 % — в 2020, 4,1% — в 2021 году. В конце 2021 года украинская экономика лишь перейдет из фазы восстановления в фазу роста.

Спрос и предложение. В правительстве считают, что расширение потребительского и инвестиционного спроса станет драйвером роста экономики в следующие три года.

Сохранения рабочих мест в процессе приватизации, поддержка и развитие предпринимательства будут способствовать снижению уровня безработицы с 8,9% в 2019 до 8,3% в 2021.

Спрос будет стимулировать увеличение доходов граждан, в том числе благодаря росту соцстандартов и частным переводам из-за границы.

Будет продолжаться пенсионная реформа — с 1 января 2019 года будет введена накопительная пенсионная система. Украинцы будут увеличивать свои сбережения, что в свою очередь будет сдерживать рост спроса.

Относительно предложения — объем производства промышленной продукции в среднем будет расти на 4,5%, но этого не хватит чтобы достичь докризисного уровня 2013 года.

Благодаря притоку инвестиций и переоснащению производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса будет развиваться машиностроение. Рост спроса и увеличение сырьевой базы в АПК активизирует пищевую промышленность (рост 4% в среднем).

Самые высокие темпы роста прогнозируются в строительстве — 9,9% в среднем. Предполагается, что драйвером для отрасли станет потребность дополнительных промышленных производств в связи с развитием транспортной инфраструктуры и более активное кредитование строительных объектов.

Разом з тим, у житловому будівництві не очікується високих темпів зростання через уже існуючу значну пропозицію житла на ринку нерухомості.

Загалом помірно зростатиме усе: від обсягів торгівлі, виробництва аграрної та сертифікованої органічної продукції — до металургії.

Ціни. В наступні три роки темпи інфляції вповільнюватимуться і у 2021 році досягнуть 5% у річному вимірі.

Очікується, що грошово-кредитна політика Національного банку буде «помірної жорсткості». Довіра населення до банківського сектору повернеться — разом з довгостроковими депозитами в національній та іноземній валютах. Прогноз цін враховує монетизацію комунальних субсидій та підвищення соцстандартів.

Ринок праці. У 2015-2017 роках, за даними Держстату, кількість трудових мігрантів становила 1,3 млн осіб, що на 10% більше, ніж у 2010-2012 роках.

Додатковим трендом є внутрішня трудова міграція через анексію Криму та війну на Донбасі. За даними Мінсоцполітики, на травень 2018 року на облік взято 1,5 млн переселенців з Донбасу та Криму.

Долати бідність та створювати нові робочі місця уряд планує за рахунок працевлаштування молоді, зростання взаємної зайнятості в сфері малого підприємництва та розвитку та розвитку окремих точкових напрямків виробництва.

Так, уряд розраховує нам розвиток виробництва комплектуючих для локалізації складання локомотивів — угода між «Укрзалізницею» та General Electric.

В результаті рівень безробіття поступово зменшуватиметься — з 8,9% у 2019 році до 8,3% — у 2021.

Мінімальна зарплата зростатиме швидше за інфляцію. В середньому в наступні три роки її щорічне зростання становитиме 7-9%.

Середньомісячна номінальна зарплата підвищиться з 10 129 грн у 2019 році до 12 835 грн — у 2021. Такі темпи росту дозволяють через три роки перевищити показники 2013 більш ніж на 30%.

Зовнішня торгівля і платіжний баланс. В наступні три роки прогнозується подальше скорочення обсягів торгівлі з Росією. Натомість активізуються торгівельні зв’язки з країнами Африки та Азії, у тому числі завдяки угоді про вільну торгівлю з Ізраїлем та Туреччиною.

Обсяг експорту протягом трьох наступних років зростатиме в середньому на 8,7% щорічно. В структурі експорту кардинальних зрушень не буде. Обсяги імпорту зростатимуть повільніше — в середньому на 8,5% щорічно.

Вийти рівень докризового 2013 року за обома показниками у 2021 році не вдасться. Вплив фактору зростання грошових переказів на сальдо платіжного балансу збережеться, хоча саме зростання обсягів цих переказів сповільниться.

Зростатимуть інвестиції в банківський та реальний сектор економіки. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій — в середньому щорічно на рівні 9,5-10 млрд доларів.

Уряд розраховує на співпрацю з основними кредиторами — МВФ, Світовим Банком та Європейським союзом.

Другий сценарій: оптимістичний

Основна відмінність другого сценарію від першого — інтенсивний темп реформ.

Цей макросценарій передбачає реалізацію складних реформ — земельної та податкової в частині оподаткування прибутку підприємств (запровадження податку на виведений капітал).

Відповідно до оптимістичного сценарію у 2019 році ріст ВВП становитиме 4,1%, у 2020 році — 5%, у 2021 році — 5,4%.

За сценарієм на українську економіку чекає прискорений розвиток. Все відбуватиметься стрімко: притік інвестицій, розвиток технологій та інновацій. Ефект від запровадження податку на виведений капітал буде переважно стимулюючим: компанії спрямують вивільнені кошти на модернізацію, що покращить спроможність підприємств розраховуватись з боргами та залучати нові.

Зниження податкового навантаження на прибуток відіб’є бажання у бізнесу ухилятися від сплати податків. Негативний вплив від введення ПнВК — бюджетні втрати — поступово планується компенсувати за рахунок активізації виробництва.

Ще одна особливість цього сценарію — поетапне запровадження ринку землі протягом перехідного періоду до 2020 року.

Згідно цього сценарію показники розвитку більшості галузей вийдуть на рівень докризового 2013 року, або перевищать його.

Третій сценарій: песимістичний

Согласно этому сценарию, реформы будут слабыми, а внешние тенденции — отрицательными.

Рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 — 2,1%. То есть, ВВП 2021 года составит лишь 95,7% докризисного 2013 года.

Торможение экономического развития и потеря доверия иностранных инвесторов обострят проблему расчета Украины по своим долговым обязательствам. Слабое внедрение внутренних реформ усилит диспропорции в экономике, что будет блокировать приток инвестиций.

Цены будут расти быстрее — на конец 2021 года инфляция достигнет 6,7%.

Основные риски и парадоксы

Вероятность каждого из этих сценариев в том числе зависит от того, насколько реализуются экономические риски. В Минэкономразвития их насчитали как минимум десять.

Среди них — более прогнозируемое повышение мировых цен на продовольствие и энергетические ресурсы, меньшие ожидаемые объемы урожая, реализация проекта «Северный поток — 2″, активное военное противостояние на востоке и усиление угроз национальной безопасности.

Эскалация военных действий активирует еще один риск — ускорит трудовую миграцию и увеличит количество беженцев.

Среди других рисков — реализация популистских обещаний, а именно неоправданное повышение социальных расходов, расторжении сотрудничества с Международным валютным фондом или продолжение сотрудничества на менее выгодных для Украины условиях.

Реалистичность последних двух рисков в следующем году повышают двойные выборы. В этом году из-за отсутствия ресурсов в бюджете правительство пока откладывает планы по повышению социальных расходов в предвыборный 2019 год.

По политическим мотивам власти также удерживается от повышения тарифов, и, как заметно из показателей, на которых эти сценарии рассчитывались, планирует продолжать медлить.

Парадокс заключается в том, что судя по макросценариев, ни в этом, ни в следующие три года правительство не планирует повышать цены на газ, как того требует кредитор. Но планирует остаться в программе МВФ и привлекать миллиардные инвестиции.

Более того, ни одно из требований МВФ еще не выполнена. Первый пункт программы — закон об Антикоррупционном суд, который был накануне принят Советом — кредитор не засчитал как выполнен. Через скандальную правку, которая касается апелляции дел НАБУ.

С каждым месяцем риск остановки сотрудничества с МВФ все больше дает о себе знать.

Одна из уже зафиксированных опасных тенденций — сокращение золотовалютных резервов. В первом полугодии 2018 года они снизились на 830 млн долларов — до почти 18 млрд долл.

«Чистая покупка валюты НБУ в первом квартале 2018 практически равна платежам в пользу МВФ — 1,269 млрд долл, которые включают как выплату процентов, так и погашение задолженности», — отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Резервы, по его словам, продолжат снижаться. Ожидаемые выплаты по государственному долгу до осени, когда теоретически возможно получение следующего транша МВФ и макрофинансовой помощи ЕС, составят: в июле — 350 млн долл, в августе — 675 млн долл.

Предыдущий транш МВФ Украина получила в апреле 2017 года и с того времени лишь сокращала объем задолженности, напоминают в ICU. До конца года остается выплатить около 2,5 млрд долл.

Поэтому, для поддержания объема резервов на уровне 3+ месяца импорта, для Украины остается важным вопрос получение следующего транша МВФ и средств других официальных кредиторов. Транши МВФ направляются на пополнение золотовалютный резервов. Без сотрудничества с МВФ сокращение резервов будет стремительным.

Другой риск, который может оправдаться на фоне приостановки сотрудничества с кредитором — срыв планов по выходу осенью на внешние рынки и риск несостоятельности рассчитаться с долгами.

В Минфине всегда говорили, что выпуск евробондов целесообразен лишь при условии сотрудничества с кредитором. Без этой помощи это будет очень дорогое и исключительно политическое решение.

Галина Калачова

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