Экономика мыльных пузырей. Как коронавирус порождает разговоры о теориях заговора | Экономика | Baltnews

Предположения об искусственном происхождении коронавируса как спускового механизма для того, чтобы лопать пузыри на фондовом рынке, не могут быть верными, поскольку такой вариант развития событий невыгоден мировому финансовому бизнесу, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Не в интересах мирового финансового бизнеса лопание этих «мыльных пузырей». Авторы таких теорий исходят из того, что кто-то специально запустил коронавирус для того, чтобы лопнуть эти пузыри. Однако тем же самым американцам сегодня приходится расходовать кучу денег – а это триллионы долларов – для того, чтобы эти пузыри все снова надуть», – сказал Зубец порталу Baltnews.

По словам экономиста, если бы коронавирус был прикрытием для проведения управляемого мирового экономического кризиса, США не стали бы в срочном порядке вкладывать огромные средства в мировую и в американскую экономики для их поддержания.Как мировая экономика оказалась в эпицентре финансового кризиса

«Зачем было все эти пузыри сдувать с помощью пандемии коронавируса? Чтобы их снова раздувать, тратя огромные дополнительные деньги? Кроме того, если говорить о том, что авторы таких теорий часто намекают, что это сделали США, для того же Трампа это был бы большой удар по репутации и по финансам американской экономики», – подчеркнул экономист.

«Американские банки и весь финансовый бизнес США от происходящего страдает очень сильно и никому запускать эту чуму «в соседский колодец» с угрозой, что она попадет в «твой колодец», никто не стал. Здесь нужно понимать, что это случайно, такой форс-мажор», – заявил Зубец.

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