Экономика Молдовы выросла быстрее, чем в Украине

Валовой внутренний продукт (ВВП) Молдовы по итогам первого полугодия 2018-го составил 81,8 млрд леев (около $4,87 млрд по текущему курсу), что на 4,5% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в Национальном бюро статистики, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно статданным, экономический рост был обусловлен в основном увеличением конечного потребления домашних хозяйств.

Наибольшее положительное влияние на ВВП оказали оптовая и розничная торговля, логистика и транспорт, а также сфера услуг – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, общественное питание, где рост составил 1,6%, а удельный вес в ВВП – 20,4%.

Также на экономический рост повлияло увеличение производства на 1,1% в сфере добычи полезных ископаемых, в обрабатывающей промышленности, выработке тепло- и электроэнергии, обеспечении газом, горячей водой, водоснабжении, обработке отходов (удельный вес в ВВП – 16,3%), рост строительства на 0,5% (удельный вес в ВВП – 8,3%).

Отрицательное влияние на индекс физического объема производства оказал чистый экспорт (снижение на 2,2%), отмечает статистическое бюро.

ВВП республики во втором квартале этого года составил 44,2 млрд леев (около $2,63 млрд), увеличившись за год в реальном выражении на 5,2%, а с учетом сезонных факторов – на 5,1%.

В 2017 году ВВП Молдовы вырос в реальном выражении на 4,5%. На 2018 год Минэкономики страны прогнозирует экономический рост в пределах 3,8%. Такой же прогноз дает Всемирный банк, тогда как Международный валютный фонд и ЕБРР ожидают роста не более чем на 3,5%.

Напомним, что рост ВВП Украины апреле-июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%. В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%.

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