Экономика Литвы: цифры и факты — новости экономики

Экономисты Swedbank, одного из крупнейших банков Литвы, повысили прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в этом году на 0,7 процентного пункта до 3,7%. По их мнению, в контексте более мрачных глобальных экономических перспектив экономический спад в стране маловероятен.

Экономисты банка в новейшем обзоре оставили в силе прогноз, что в следующем году экономический рост будет таким же — на уровне 2%, в 2021 году экономический рост составит 2,5%.

Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank, отмечает, что, глядя на многие структурные показатели в Литве, трудно испытывать сильное беспокойство по поводу экономических перспектив страны.

«Несмотря на наши прогнозы, что мировая экономика будет расти самыми медленными с 2009 года темпами и прирост не составит даже 3% в 2020 году, многие крупные промышленно развитые страны будут находиться в состоянии рецессии — мы по-прежнему прогнозируем рост в Литве на уровне 2%. То есть, почти вдвое медленнее, чем в этом году. Мы повысили прогноз на этот год до 3,7%, но это скорее не прогноз, а констатация факта», — заявил Мачиулис на пресс-конференции во вторник.

Согласно последнему экономическому исследованию, экономисты Swedbank прогнозируют, что в следующем году мировой экономический рост будет самым медленным с 2009 года, а некоторые крупные экономики могут впасть в рецессию.

Экономисты Swedbank утверждают, что перспективы глобального экономического роста становятся все более мрачными по мере роста ограничений на глобальную торговлю и в связи с политической неопределенностью. Они понизили прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,9% и считают, что существует риск ещё более худшего сценария.

Н.Мачюлис также отмечает, что экономика Литвы остается сбалансированной и не имеет каких-либо признаков перегрева, поэтому ей гораздо легче абсорбировать внешние шоки.

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Экономисты скандинавской финансовой группы SEB в связи с сильным ростом в первом полугодии повысили свой прогноз относительно годового валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы с 3,2% до 3,6 процента Однако эксперты предупреждают, что во втором полугодии и в следующем году следует ожидать значительного замедления экономического роста.

Во вторник SEB в своём издании Nordic Outlook отметил, что выросшая в первой половине года на 4,2% экономика Литвы превзошла все ожидания рынка, а производственный сектор смог справиться со снижением спроса на таких экспортных рынках, как Германия. Экономисты SEB прогнозируют замедление роста Литвы в следующем году — экономика должна вырасти на 2,4%.

«Экономический рост будет намного медленнее во второй половине этого года и в следующем году из-за ухудшения внешнеторгового баланса. Мы оставили прогноз риска роста на 2020 год порядка 2,4%, но увеличился риск того, что сценарий экономического роста в Западной Европе может быть ещё хуже в следующем году, а жёсткого Brexit не избежать, и всё это может привести к гораздо худшему изменению ВВП Литвы», — отметил экономист SEB Тадас Повилаускас.

Экономисты SEB на 0,1 и 0,2 процентного пункта понизили прогноз инфляции — до 2,4% в этом году и до 2,3% в 2020 году соответственно.

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Средняя начисленная заработная плата (брутто) в Литве, исключая индивидуальных предпринимателей, во втором квартале этого года составила 1289 евро. Без учёта влияния индексации заработной платы в 2019 году в связи с изменениями в налогообложении, за год она увеличилась на 7,9%.

Средняя выплаченная заработная плата (нетто) в стране за сравниваемый период увеличилась на 13,3% до 817,8 евро, сообщает Департамент статистики.

На ежегодный рост заработной платы повлияло увеличение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с начала этого года, повышение базовой заработной платы государственных политиков, судей, государственных служащих, работников бюджетных учреждений, а также увеличение зарплат работникам системы здравоохранения с мая прошлого года и другие причины.

За квартал (по сравнению с январём-мартом 2019 года) средняя заработная плата брутто увеличилась на 2,1%, а средняя заработная плата нетто — на 1,9%.

Согласно статистическим данным, реальная заработная плата выросла за год на 10,3%, а за квартал — на 0,3%.

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Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин во втором квартале этого года превысил доход женщин на 161,4 евро.

Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, во втором квартале составила 88,2%, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 89,3% зарплаты мужчин.

Согласно статистическим данным, во втором квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учёта индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1207,8 евро, у мужчин — 1699,2 евро, а выплаченная заработная плата — 771,2 евро и 863,9 евро соответственно.

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Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе снизилась на 1% до 47,84 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

После нескольких недель перерыва цена на электроэнергию была одинаковой во всех трёх странах Балтии — в Латвии она снизилась на 2% в неделю, в Эстонии цена оставалась без изменения.

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, основными факторами, влияющими на изменение цен, стали повышение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций, снижение цен на сырьё, используемое для производства электроэнергии, и время простоя атомных электростанций в Швеции и Финляндии.

На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 1% до 485 ГВтч. Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 16% до 275 ГВтч, и за неделю эти страны в целом выработали 57% необходимой им электроэнергии.

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Scania Lietuva, представитель в Литве шведского производителя грузовых автомобилей и автобусов Scania, получил в прошлом году 80,194 млн евро дохода — это почти вдвое больше, чем в 2017 году (42,957 млн евро).

Продажи грузовых автомобилей компании за год выросли в 2,1 раза до 72,589 млн евро, доходы от услуг упали на 20,2% 7,605 млн евро, говорится в финансовом отчёте Scania Lietuva за 2018 год, представленном в Центр регистров.

Чистая прибыль предприятия выросла в прошлом году на 41,8% до 1,847 млн евро. Scania Lietuva в прошлом году выплатила дивидендов на 1,5 млн евро (в 2017-м — 1,8 млн евро).

100% акций Scania Lietuva принадлежит шведскому Scania CV.

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Группа предприятий по производству древесноволокнистых плит, картона и гигиенической бумаги Grigeo в первом полугодии этого года получила 5,469 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 43,8% меньше, чем за тот же период прошлого года (7,864 млн. евро).

Выручка группы за год сократилась на 1,1% до 70,820 млн евро, сообщила Grigeo через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Прибыль группы до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) за сопоставимый период сократилась на 25,4% до 11,8 млн евро.

«Отрицательные изменения показателей группы обусловлены сокращением цен на рынке производства сырьевого гофрированного картона и недостаточные, продажи, ограниченные объемами производства», – говорится в сообщении Grigeo.

Выручка предприятий по производству бумаги и бумажных изделий группы Grigeo выросла на 11,2% до 29,052 млн евро, а предприятий по производству ДВП – на 2,5% до 8,107 млн евро, выручка же предприятий по производству гофрированного картона и продаж связанных с ним изделий – сократилась на 13% до 32,562 млн евро.

В группу компаний входит основная компания Grigeo, ее дочерние предприятия Grigeo Klaipeda, Grigeo Baltwood, Grigeo Recycling, латвийская Grigeo Recycling, Mena Pak, Grigeo investiciju valdymas, Naujieji Verkiai, Grigeo Packaging и Grigiskiu energija.

Акции Grigeo котировались в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.





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