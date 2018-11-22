Экономика Казахстана растет быстрее мировой, сообщил Сагинтаев

Премьер Бакытжан Сагинтаев в Сингапуре принял участие в казахстанско-сингапурском бизнес-форуме, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz

«Темпы экономического роста Казахстана опережают среднемировые. В 2017 году экономика выросла на 4,1%, также и по итогам 10 месяцев 2018 года на 4,1%», — сказал он, выступая на мероприятии.

При этом глава правительства подчеркнул, что 2/3 экономического роста страны обеспечивают несырьевые сектора.

«Мы провели большую работу по улучшению инвестиционного климата и еще больше либерализовали законодательство в сфере предпринимательства. Улучшены механизмы защиты прав собственности. Обеспечено верховенство закона. Поощряется конкуренция. Монополии ограничиваются», — проинформировал Сагинтаев.

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