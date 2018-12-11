Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир : EtCetera …Главная > ДЕЛА > Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций
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Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир — EtCetera Media
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Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир : EtCetera …Главная > ДЕЛА > Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций
ВВП растет: покупательная способность украинцев резко снизилась | Новости и аналитика : Украина и мир - EtCetera Media →
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