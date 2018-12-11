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Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир — EtCetera Media

Экономика Украины 11 Дек 2018
Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир — EtCetera Media
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Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир : EtCetera …Главная > ДЕЛА > Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций

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ВВП растет: покупательная способность украинцев резко снизилась | Новости и аналитика : Украина и мир - EtCetera Media →



Экономические новости Украины и мира.
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