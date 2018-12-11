Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир — EtCetera Media

Экономика: из Украины начался мощный отток инвестиций | Новости и аналитика : Украина и мир — EtCetera Media

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