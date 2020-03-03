экономика и рынок акций США – прогноз

Коронавирус нанес сильный удар мировым фондовым рынкам, вызвав у инвесторов опасения относительно прекращения глобального роста экономики. Теперь они анализируют, какими будут последствия смертельного вируса для экономики США и мира в целом.

Группа стратегов во главе с Майклом Уилсоном с Morgan Stanley определили три возможных сценария того, как коронавирус может повлиять на рынок акций США и экономику, пишет Markets Insider.

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В целом эксперты настроены оптимистично относительно дальнейшего роста американского фондового рынка. Однако несмотря на это они не ожидают сразу стремительного роста ключевых фондовых показателей.

Сценарий №1 – оптимистический. В марте все наладится.

Очередного обвала в первом квартале 2020 не будет. Ведь в марте эпидемия коронавируса замедлится, а промышленно-производственный сектор Китая стабилизируется с середины до конца этого месяца.

Ведь в марте эпидемия коронавируса замедлится, а промышленно-производственный сектор Китая стабилизируется с середины до конца этого месяца. Несмотря на то, что темпы роста мировой экономики , эти показатели увеличатся, начиная со второго квартала.

, эти показатели увеличатся, начиная со второго квартала. ВВП США ослабевает, но тоже восстановится до оптимального уровня во втором квартале 2020 года.

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Последствия для рынка:

Компании и потребители постепенно будут восстанавливаться от шока вследствие обвала фондовых рынков из-за коронавируса. Предприятия сосредоточатся на увеличении доходов во втором и следующих кварталах.

Фондовый индекс S&P 500 будет находиться под влиянием бычьей тенденции и составит, по прогнозам стратегов, 3250 пунктов.



Влияние коронавируса на мировую экономику

/ Flickr

Сценарий №2 – реальный. Коронавирус и дальше будет распространяться, падение рынков сохранится во втором квартале 2020 года.

Обвал фондового рынка США продолжается и во втором квартале 2020 года. Количество случаев заражения коронавирусом растет и достигнет пика к концу мая.

Темпы роста мировой экономики 2,4% . Эти показатели сохранятся и в третьем квартале этого года.

. Эти показатели сохранятся и в третьем квартале этого года. Рост ВВП США остановился в первой половине 2020 года.

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Последствия для рынка:

Этот сценарий развития событий из всех трех наиболее правдоподобен. В частности, рынок будет развиваться где-то на границе между медвежьей и бычьей тенденциями, – отметил стратег Morgan Stanley.

Влияние коронавируса на поведение потребителей и глобальный рост остановит процесс восстановления крупных компаний: доходы этих предприятий перестанут расти – в лучшем случае им удастся «выйти в ноль» до конца 2020 года.

Сценарий №3 – пессимистический. Мировая экономика на пороге нового финансового кризиса.

Вирус продолжает распространяться и охватывает все больше стран. Мировая экономика несет значительные убытки от роста рисков корпоративного кредитования.

от роста рисков корпоративного кредитования. ВВП США вырос на 1% в первой половине 2020 года.

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Последствия для рынка:

Снижение ВВП перечеркнет любые ожидания относительно восстановления рынка. Мы ожидаем низких темпов роста доходов компаний в течение нескольких кварталов, – заявил Уилсон.

Индекс S&P 500 будет снижаться и дальше, соответственно цены на акций тоже будут падать. В этом случае ожидается, что фондовый показатель опустится до 2 750 пунктов к концу 2020 года.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от «коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019»). По состоянию на 3 марта 2020 в мире зарегистрировано 90 937 подтвержденных случаев заражения, из них 3117 – летальные. Выздоровели уже 48 017 человек. В Украине зарегистрирован случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавируса.

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