Экономика и финансы | Шарий.net

Рубрика: Экономика и финансы (666 статей)
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- 12:43 Резников заявил о разработке новой экономической стратегии для Донбасса
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса. Об этом он написал в колонке на Atlantic Council. «Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся […]
- 22:53 НБУ: экономика Украины выходит из кризиса
- 14:34 В Украине вводят «кассовые аппараты в смартфоне»
- 10:14 НБУ назвал причины падения гривны в июле
- 14:57 Кабмин утвердил прогноз по экономике на три года
Правительство Украины на своём заседании утвердило «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы». Видеозапись заседания опубликована на канале Кабмина в Youtube. Минэкономики прогнозирует, что по базовому сценарию рост ВВП ожидается на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% — в 2022 году, на 4,7% — в 2023 году. Также продолжится рост инфляции: в […]
- 09:25 Украина и Польша договорились не допустить реализацию СП-2
- 12:31 ЕС потребовал от США отменить пошлины на европейские товары и пригрозил санкциями
- 13:19 Гетманцев хочет повышения цен на электроэнергию
- 11:19 Луцкий горсовет просит Кабмин разрешить работу увеселительных заведений после 23:00
- 14:49 Рада поддержала закон о локализации, который может нарушать Ассоциацию с ЕС
- 13:57 Экономист назвал главные причины обвала гривны
- 10:08 Лидеры Евросоюза не смогли договориться о спасении экономики
- 10:34 Рада назначила нового главу Нацбанка
- 11:00 В Раде заговорили о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС
- 09:36 В Греции призвали к экономической войне против Турции из-за собора Святой Софии
- 17:02 В Еврокомиссии назвали страну, экономика которой легче всего переживёт пандемию
- 09:54 Генсек ООН озвучил худший сценарий после COVID-19
- 10:10 Саудовская Аравия повысит цены на нефть
- 11:19 Украина отменила размещение евробондов на $1,75 миллиарда после отставки главы НБУ
- 21:38 Глава Нацбанка подал в отставку