экономика , Fitch Ratings , рейтинг

Размещено: 29.10.2018

Фото: kievvlast.com.ua

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что на рейтинги страны негативно влияют такие факторы, как:

слабая внешняя ликвидность;

высокие потребности во внешнем финансировании, которые обусловленны погашением суверенных долгов;

структурные слабости в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

Кроме того, в агентстве отмечают повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение государственного долга и международную поддержку.

Как сообщал NEWSONE ранее, Украина разместила два выпуска еврооблигации на сумму 2 миллиарда долларов.



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