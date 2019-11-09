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Экономика. Депрессивный подсчёт. Новости экономики. Экономическое обозрение: мировая экономика, новости — Свободная Пресса

Мировая экономика 09 Ноя 2019
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Тогда, 90 лет назад, 24 октября 1929 года тоже был четверг, ставший для США «чёрным». Биржевой крах случился, потому что всем вдруг понадобились доллары — привязанные к золоту они в ту пору уподобились неподъёмной гире, утянувшей на дно прогрессировавшую экономику.

Деньги категорически «отставали» от своего обеспечения, ибо появились производственные конвейеры, сельское хозяйство превратилось в индустрию и опять же встало на поток, к тому же 1 Мировая война «раскочегарила», так называемый, оборонный заказ. Как же при столь явном финансово-товарном дисбалансе, в Америке умудрились ещё и фондовые «пузыри» надуть?

А очень просто — акции компаний продавались за 10% от их цены, на остальное предоставлялся кредит под залог тех же самых акций. То, что, стоило 10 долларов, отдавали за доллар, лишь бы не спадал ажиотаж и ценные бумаги и дальше расхватывались бы, как горячие пирожки. Но был нюанс — в любой момент в случае срочного требования, «остаток» надо было погасить, максимум, в течение 24-х часов.

Отсутствие необходимого количества денег в обороте, привело к падению спроса, затоваривание — к пикированию промышленных индексов. Чтобы поправить положение, держателей акций (а в них «играло» более трети населения) категорически попросили расплатиться до конца. Но у них-то деньги откуда?

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С целью сохранить хотя бы часть, «миноритарии» попытались продать ценные бумаги, спровоцировав массовый выброс. Акции «упали» в момент, в пятницу крупные игроки решили воспользоваться паникой и выкупить стремительно дешевеющее «предложение». Увы, чтобы перебить тренд их возможностей не хватило.

Не получив ожидаемого, американцы принялись «потрошить» счета, обрушив банковскую систему, ведь у банкиров основные ресурсы хранились не в долларах, а в тех же акциях. Порочный круг — за «чёрным четвергом», наступил «чёрный понедельник», затем такой же «вторник»… До сих пор, в некоторых старых отелях деловых кварталов Манхэттена рассказывают истории, как у посетителей в 1929 году спрашивали: «Вы переночевать или выброситься в окно?» Первая «волна» самоубийств Великой Депрессии накрыла Нью-Йорк…

Но я сейчас о другом. Не существует подсчётов на уровне государства о жертвах той эпохи. Разрозненные данные, вроде расстрелов на заводах Форда, бунтах в Чикаго, вооруженных «заслонах» на дорогах, тех же самоубийствах в Нью-Йорке — имеются, но для общего «паззла» не собираются. И ведь, вроде же есть все методики, включая потенциально-демографические — на «жертвах социализма» опробованы. Помните, эти «миллионы и миллионы». А теперь назовите людские потери от экономического кризиса в США — даже не цифру, а хотя бы порядок — сотни, тысячи, десятки тысяч? Может все, слава богу, остались живы, просто поголодали чуток? Тогда почему депрессия — Великая? Зачем столько памятников?

Пусть социализм «огромное бедствие», а капитализм «прогрессивный путь развития», ну и докажите теорему соответствующим балансом: миллионы против, например, двух. И то, один гамбургером подавился, а второго на конвейер Форда намотало. Однако, молчит американская статистика, вроде как никому особо и не интересно, а если не интересно, зачем выделять гранты на исследования, а нет грантов, нет и исследований. А мнение энтузиастов-любителей, американское общество не принимает и уж, тем паче, «не расчесывает» — они же дилетанты, мало ли чего набрешут! Вот так, учитесь, туземцы, как надо преподносить свои национальные трагедии остальному миру.



Источник

30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи — Блоги — Эхо Москвы, 08.11.2019 →



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