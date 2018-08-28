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Экономика: без российского газа Украина потеряет часть ВВП

Экономика Украины 28 Авг 2018
Экономика: без российского газа Украина потеряет часть ВВП
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Отсутствие транзита российского газа ударит по экономике Украины | Новости и аналитика : Украина и мир : EtCetera…Главная > ДЕЛА > Экономика: без российского газа Украина потеряет часть ВВП

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