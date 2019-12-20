Экономичсекий прогноз на 2020 год: тарифы, курс доллара, цены на продукты



Зеленский и Гончарук. Фото: NEWSONE.ua

На пороге — 2020 год. Он должен принести украинцам много нового, особенно в части доходов и расходов. Из проекта казны мы уже знаем, что пенсии и зарплаты в следующем году вырастут некритично, но под завесой остается еще много важных аспектов, таких как цены на продукты, бензин, услуги ЖКХ и недвижимость.

Особенно много вопросов вызывает курс валют, поведение которого повергло в шок не только простых граждан, но и экспертов.

Даже прогнозы издания «мировой закулисы» The Economist не блещут точностью. И все же, мы постараемся дать вам приблизительное понимание, на какой уровень жизни стоит расчитывать в новом году.

Оценки главных параметров экономики на следующие 366 дней — в материале NEWSONE.ua.

Курс доллара

Бюджет на 2020 год рассчитан исходя из курса доллара в 27,5 гривен. Но это совсем не значит, что доллар действительно будет таковым. На этот год в казну закладывали курс на доллар по 29,4, и в итоге валюта стремится к отметке в 23 гривны.

Прежде всего, на курс повлияет стоимость товаров, которые мы экспортируем и импортируем, на мировых рынках. На прогнозам аналитиков, в следующем году цены на металлургию, которая составляет 20% нашего экспорта, упадут на 12%. Это, соответственно, подстегнет девальвацию гривны.

Если же говорить о сезонности, то уже в феврале начнется подготовка к весенне-полевым работам. Так как необходимо будет закупить новую технику и нанять персонал, вырастет потребность в гривне. Ее станут покупать чаще, а значит, она укрепится. «Держать» гривну будут и переводы от заробитчан: миграция в 2020 году может усилиться.

Кроме того, продолжится влияние иностранцев, которые покупают наши выгодные облигации госзайма и заводят в страну доллар и евро. Нерезиденты охотятся за нашими ценными бумагами, так как они весьма доходны. Правда, недавно Нацбанк снизил учетную ставку на 2%, поэтому ОВГЗ будут для иностранцев уже не так прибыльны. Это может повлиять на пирамиду ОВГЗ, и доллар и евро немного укрепятся, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

А вот экономист Андрей Львов с ним не согласен. Он считает, что интерес к нашим бумагам все еще будет на пике, так как они остаются одними из самых доходных в мире. Но эксперт соглашается, что некоторая стабилизация все же будет.

«На Западе инфляция — 1,5%, учетная ставка при этом — 0,02%. Во всем мире центальные банки ставят учетную ставку ниже инфляции. У нас же учетная ставка 13,5% при инфляции в 5,2%, как будто мы очень хотим, чтобы нерезидентам было хорошо», — говорит NEWSONE.ua экономический эксперт Олег Пендзин.

Впрочем, государство, по всей видимости, будет и дальше нуждаться в «микрокредитах от иностранцев». В 2020 году нужно будет погасить ОВГЗ на 200 миллиардов гривен, а также для покрытия дефицита бюджета нужно будет привлечь еще около 90 миллиардов. Так что вполне вероятно усиление «пирамиды ОВГЗ», если только не будет налажено сотрудничество с МВФ.

Экономист Тарас Козак также считает, что на курс может негативно повлиять прекращение транзита российского газа через Украину, позитивно — компенсация РФ Украине по результатам Стокгольмского арбитража.

Конкретные цифры эксперты называют нехотя, или вовсе отказываются.

«Для того, чтобы делать какой-то прогноз, должен быть консенсус между Нацбанком и Кабмином. А то, что сейчас происходит — неестественно. Прогнозировать какие-либо вещи в таких условиях — крайне субъективно. Дай Бог, чтобы не началось сумасшедшее падение курса. Чтобы потихонечку эту валютную пружину опустили, и она не рванула», — говорит Пендзин.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что курс может установиться на отметке в 24 гривны за доллар, если в страну зайдут инвестиции, в чем эксперты сомневаются. Экономист Александр Охрименко говорит, в январе есть больше рисков для девальвации гривны — возможен курс на 25 гривен за доллар. Если же регулятор начнет активнее выкупать доллары, а Минфин сократит объемы выпуска ОВГЗ, курс может достичь 27 гривен за доллар.

Разжаться «курсовая пружина» может к концу года.

«То, что гривна сейчас крепка, ничего не значит. Она точно упадет — вопрос только во времени. Кроме того, курс этот негативно влияет на наш экспорт», — подчеркивает экономист Александр Савченко.

По оценкам некоторых аналитиков, курс во второй половине года уйдет к отметке 35-37 гривен за доллар. А кандидат экономических наук Александр Хмелевский и вовсе напугал прогнозом. Он говорит, что инвестиций будет так мало, а долгов придется отдавать так много, что курс будет колебаться от 30 до 50 гривен за доллар.

Необходимо также учитывать, что сам доллар может в 2020 году падать, ведь мировая экономика становится все менее ориентированной на Америку. Крупнейший американский банковский конгломерат Goldman Sachs публиковал новость о том, что все Центробанки мира скупают золото и избавляются от доллара. Возможно, это была и попытка спекулировать, но есть риск, что украинцы все равно потеряют в своих долларовых активах 15-20%.

Валюта Европейского Союза — тоже не оплот надежды, так как она существенно просела к доллару. Фунты и юани эксперты тоже не советуют, а вот на франки и йену прогнозы достаточно хороши, чтобы держать в них свои сбережения. Поэтому Алексей Кущ рекомендует резервы сразу в трех валютах (гривне, евро и долларе) примерно в равном соотношении.

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Депозиты и кредиты

Снижение учетной ставки на 2% — хороший сигналом инвесторам. Это означает, что центральный банк положительно оценивает экономические тенденции. Банки готовятся в 2020 году переписывать кредитные и депозитные ставки. Кредитные ставки снизятся на 0,5-1%, как и ставки по ипотеке. И, как мы уже упоминали, стоимость украинских ОВГЗ снизится приблизительно на 1,3-1,7%.

Экономисты прогнозируют, что ставки по гривневым депозитам могут опуститься примерно на 1,5-2%, но не сразу, а в течение первого квартала 2020 года. Банкиры, правда, не боятся оттока клиентов. Они считают, что действия Нацбанка подстегнут украинцев побыстрее взять депозиты.

Пендзин говорит, что это снижение мизерное.

«Если ставка НБУ — 13,5%, то кредит дешевле, чем под 20% вы не получите. Банк не может себе позволить наценку ниже, ведь ему нужно оплачивать работу сотрудников. Такую ставку сегодня не выдерживает даже розничная торговля. Она приводит к тому, что государство конкурирует за банковские деньги с бизнесом. Банк не кредитует бизнес, ведь это риск. А вот ОВГЗ — это всегда для него гарантированный доход. Конечно, ситуация плачевная», — говорит Пендзин.

Цены на продукты и сигареты

С первого дня нового года украинцев огорчат цены на сигареты. Произойдет плановое подорожание в среднем до 45 гривен за пачку. При чем в цене вырастут и табаконагревающие устройства, такие как IQOS.

Несмотря на крепкую гривну, из-за доминирования монополистов в первой половине года подорожают крупы и хлеб. Олег Пендзин предполагает, что бакалея в 2020 году будет дорожать на 0,5% в месяц, а хлеб — на 1%. Зато его коллега Иван Томич прогнозирует, что в начале года подешевеют капуста, лук, морковь и буряк, так как посевные посадочные площади для этих овощей были увеличены.

Но в целом цены в 2020 году должны будут оставаться стабильными и расти только в пределах инфляции — 5-6% за год, говорит Пендзин. Разве что пара процентов цены может добавиться из субъективных настроений украинских фермеров.

«Украинские цены достигли верхнего предела европейских цен. Если продукты питания подорожают, то это приведет к эффективному импорту, так что покупатель просто приобретет импортные продукты», — говорит Пендзин.

Топливо

Цена на топливо зависит от импортных цен, налогов и курса доллара. Так что при прогнозе стоимости нужно учитывать курсовые колебания, о которых мы писали выше. Вероятно, во второй половине года цены будут гораздо выше, чем сейчас.

Заглядывать на год вперед пока трудно еще и потому, что неизвестно, примут ли депутаты закон о пересмотре акцизов. Если да, то дизель может подорожать на 3-4 гривны за литр, а бензин- подешеветь на 1-2.

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев считает, что в начале 2020 года цены могут упасть на 30-40 копеек. А аналитик Сергей Куюн прогнозирует, что бензин и дизель в начале года упадут еще где-то на 1,5 гривны за литр. Такой потенциал для снижения констатирует и премьер-министр Алексей Гончарук. В начале весны ожидается сезонное снижение цены, так что возможно еще большее удешевление.

Пендзин, правда, не согласен с таким прогнозом.

«Разве оператор идиот? Он закладывает валютный риск, 27,5 гривен за доллар. Сети говорят прямым текстом: если эта пружина рванет, мы потеряем свои деньги. А то, что мы видим сейчас — это силовые методы, которыми правительство старается прижать их. Но ведь не одними нефтепродуктами живет общество. Никто ведь не заставляет снижать цены на телевизоры и холодильники», — говорит Олег Пендзин.

Также с марта 2020 года тарифы на «Укрзализныце« будут расти ежемесячно на 2%, и к концу года украинцев ожидает ощутимое подорожание.

Тарифы на услуги ЖКХ

Цены на газ для населения пока заморожены, но они снова станут рыночными с 1 мая 2020 года. Какими конкретно будут расценки на мировых рынках — непонятно. Сейчас решается вопрос транзита газа из РФ. Если он будет подписан, то тарифы смогут остаться примерно на текущем уровне. Провал же подстегнет миллиардные убытки нашей газотранспортной системы и рост цен. Также в РФ нам предлагали прямые поставки по скидке, поэтому цена в теории может быть снижена. Но о договоренностях пока ничего не известно.

Рябцев говорит, что на январь цена на газ может вырасти от 10 до 14 гривен за кубометр. Дальше прогнозировать не берется и называет цену неподъемной для граждан.

В следующем году планируется подорожание электричества. По разным прогнозам, стоимость вырастет примерно на треть. Эксперты считают, что данный рост в пределах нормы, так как столь низких цен на электроэнергию нет практически нигде в мире. Цену сначала поднимут для крупных бытовых потребителей, и лишь затем — для всех остальных.

Из-за фиксации стоимости газа в начале 2020 года может подешеветь горячая вода. В правительстве обсуждаются разные варианты: как снижение цены на 10%, так и рост на 15%.

Недвижимость

На рынке недвижимости предполагается рост цен едва ли не в два раза, поэтому некоторые эксперты советуют вкладываться в жилье прямо сейчас. Все дело в длительном «ценовом дне» и растущем спросе на жилье, который может усилиться еще больше, если застройщики увеличат беспроцентный период рассрочки на год-полтора.

Больше всего подорожают коттеджи и земельные участки. Эксперты предполагают, что в 2020 году желающих переехать в частный дом станет в 1,5 раза больше, ведь рисков срыва сроков сдачи такого объекта меньше, да и строится дом в раза быстрее, чем многоквартирный.

Что же касается скандала с «Укрбудом», то тренд печален. Долгостроев в следующем году может стать больше еще на 10%.

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Как себя будет чувствовать страна

Если же говорить о процветании страны в 2020 году в целом, министр Тимофей Милованов прогнозирует рост до экономики до 3,7-4,8%, то есть на уровне с 2019 годом.

Опрошенные NEWSONE.ua эксперты в один голос говорят, что эти 4,8% недостижимы. Вероятнее всего, в 2020 году рост ВВП замедлится, ведь промышленность активно падает. В перспективе — экономия предприятий на новых рабочих местах и фонде оплаты труда. Если НБУ не изменит свою политику работы на межбанке, искривление экономики может привести к печальным последствиям.

Благосостояние всей страны во многом будет зависеть от глобальных трендов. Вероятность глобального мирового кризиса, по данных Банка Нью-Йорка достаточно высокая — на уровне 64%. В то же время, аналитики Morgan Stanley прогнозируют мировой экономический рост в 2020 году. Поэтому делать прогнозы довольно трудно.

Экономист Томаш Фиала считает, что, как бы то ни было, глобальный ВВП растет слишком медленно — около 3%, и в следующем году Украина будет его обгонять. Если мировая экономика действительно будет падать, центробанки существенно снизят процентные ставки, и это положительно отразится на нашей стране, которой в 2020 году нужно будет выплатить огромный долг.

Но это слабое утешение на фоне 14 миллиардов совокупной задолженности, которая придется на следующие 366 дней. Кроме того, в бюджете на 2020 год уже намечается «дыра». Экономист Александр Охрименко не исключает, что из-за этого придется несколько раз пересмотреть бюджет.

Отток трудовой силы продолжится, что тоже негативно скажется на экономике. С начала нового года откроется рынок трудоустройства с Германией, что должно подстегнуть трудовую миграцию. Вероятно, в Германию переедут наши заробитчане, которые работали в Польше. Теперь получить работу им будут проще, так как в законодательстве прописывают возможность трудоустройства без диплома о высшем образовании. Также в Германии можно будет остаться на полгода в поисках работы, в случае наличия квалификации и высокого уровня немецкого. Гостеприимной будет и Канада, которая будет ждать в следующем году не менее миллиона человек.

В 2020 году вероятно замедление развития нашей экономики. Валютная пружина, скорее всего, будет отпущена, и курс в течение года подскочит. Цены на продукты при этом останутся на прежнем уровне. Возможно также некоторое снижение цены на бензин. Недвижимость, вероятнее всего, будет дорожать, а тарифный вопрос остается едва ли не самым пугающим. Желаем вам, чтобы в 2020 году ваш кошелек чувствовал себя прекрасно вне зависимости от ценовой погоды.

Анна Пешкова







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