Экономическое давление без лишних сантиментов / Экономика / Независимая газета

Как долго США сможет пользоваться «правом сильного» и кто будет готов работать с американцами по правилам, которые постоянно нарушаются

Фото с сайта rosneft.ru

Попытки давления США на Россию в экономической сфере усиливаются: ряд американских сенаторов предложили внести РФ в список «стран – спонсоров терроризма». Если этот ярлык будет навешан на Россию, то Штаты смогут ввести вторичные санкции в отношении компаний, поддерживающих российские проекты в нефтегазовой отрасли, ограничить приобретение нового суверенного долга РФ, а также принять меры по исключению страны из межбанковской системы SWIFT. Эксперты отмечают, что США уже совсем перестали стесняться применять «право сильного» для достижения своих политических целей, однако это губительно для мировой системы экономических отношений.

Попытки США усилить экономический прессинг на РФ не новы и особенно активно они предпринимаются в сферах, в которых российские компании составляют конкуренцию американским. Например, «Роснефть» была включена в список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Identifications List) в 2014 году из-за политики России в отношении Украины. Комиссия при Минфине США – OFAC запретила американским структурам предоставлять новое средне – и долгосрочное финансирование российским компаниям из SSI List, а также оказывать услуги при разработке арктического шельфа, сланцевой нефти и при работе на глубоководье. Казалось бы, связи между присоединением Крыма к РФ и доступом нефтяных компаний на международные финансовые рынки, нефтедобычей на арктическом шельфе, разработкой трудноизвлекаемых запасов, глубоководных и сланцевых месторождений нет. Однако не для США, которые в своих интересах могут бить по конкурентам в любой сфере экономики. «Это способ коллективного наказания, применяемый в американской внешней политике уже несколько десятилетий» – считает депутат парламента Австрии Йоханнес Хабнер. Политик также отметил, что «переносить политическое решение на корпоративный уровень неправильно и несправедливо. Вы не можете наказывать частные компании за то, что делает ваше правительство».

При этом «Роснефть» не раз отмечала, что санкции, которые были введены против нее, в первую очередь, нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать таким образом преференции для других игроков на нефтяном рынке. США ввели экономические ограничения в отношении РФ после присоединения Крыма в результате проведенного референдума. Получается, что основной объект санкций имел акционерную долю более 50% в капитале «Роснефти». Но как показывает практика – если компания проводит реструктуризацию и ее форма собственности удовлетворяет требованиям OFAC – санкции снимаются.

«Роснефть» недавно сообщила, что государственный Роснефтегаз сократил долю в крупнейшей нефтекомпании страны до 40,4% c 50%. Однако как-то изменить ситуацию это не помогло. «Объявленные изменения в структуре владения «Роснефти» не меняют опасений Казначейства в отношении широкого спектра враждебных действий России в мире, и мы будем продолжать использовать наши санкционные возможности в качестве ответа на эту деятельность,» – в частности сообщил Минфин США. Получается, что американский регулятор может на ходу менять свои решения, при объясняя все совершенно нелогично, мол изменения в структуре владения коммерческой организации не снимает опасений по поводу того, что она может остаться под влиянием государства. Также Минфин добавил, что все произошедшие изменения «не меняют причину, по которой компания была включена в SSI List».

Правила не важны тем, кто их устанавливает

Еще один пример такого вольной интерпретации общих для всех правил – произошедшее в Венесуэлой, где на трейдинговую дочернюю структуру «Роснефти» – RTSA, были наложены санкции США. 18 февраля США ввела санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. и вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть» Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили о санкциях против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International S.A. Для компании это означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже соответствующих активов: уже 15 мая было объявлено, что все активы в рамках выхода «Роснефти» из венесуэльских проектов проданы, закрыты или ликвидированы.

Но в Вашингтоне этого предпочли не заметить, причем, даже каких-то внятных объяснений не было предложено. Сказали только, мол, у США нет уверенности, что контакты «Роснефти» с Венесуэлой действительно остановлены. При этом заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти заявила журналистам: «Если окажется, что между «Роснефтью» и режимом Мадуро сохраняются какие бы то ни было взаимоотношения, то мы не изменим существующих санкций. Мы также можем ввести дополнительные санкции в отношении любых новых структур, которые связаны с режимом Мадуро. Мы должны быть уверены, что прямой связи нет. Конечно, мы можем снять санкции с частных лиц или компаний, если они решат прекратить свое сотрудничество с режимом Мадуро и поддержать переходное правительство и переход к демократии в Венесуэле. Я не могу комментировать сейчас конкретный случай «Роснефти», но таковы принципы, на основании которых мы вводим санкции или пересматриваем действующий санкционный режим».

Между тем, потери от санкционных войн несет не только Россия. «Я бы обратил внимание на то, что у санкций есть две стороны: есть мы, а есть наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы, — отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу. Воздействие на них мне кажется более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, например, производителей бурового оборудования, или же поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. До санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками. До 35 млрд долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до 4 млрд долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Значит, вот, пожалуйста, результаты этих санкций».

Политические интересы и сохранение господства для США — важнее всего

«США вовсе не преследуют единые правила на рынки и добиваются исполнения определенной конфигурации рынка, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. – Это значит, что США преследуют свои политические интересы, интересы господства. Потому, что, после того, как была снижена ниже 50% доля государства в «Роснефти», санкции, которые были приняты против этой компании, после Крыма и связанные с государственной политикой, должны были быть сняты. Чего не произошло. Точно также не произошло это и со швейцарской трейдинговой компанией «Роснефти», которая в рамках ранее заключенных, абсолютно прозрачных и легальных коммерческих контрактов, работала с Венесуэлой. Более того, «Роснефть» вышла из всех активов в Венесуэле и прекратила все операции в этой стране. Тем не менее, США не сняли санкции, и еще сказали, что они как-то не уверены в том, что компания «Роснефть», а это абсолютно публичная организация, которая всю информацию о бизнесе раскрывает в точном соответствии с требованиями бирж, в том числе международной, в Лондоне. И там нет секретов абсолютно ни для кого».

«Я не верю в то, что США будут в данном случае выполнять свои обязательства, — считает экономист Михаил Хазин. — То есть, в этом смысле «Роснефти» надо исходить из того, что ничего приятного не получишь».

«Америка продолжает, по сути, холодную войну с Россией, наказывает совершенно несправедливо за действия, вроде бы, государства, связанные с присоединением Крыма, с прошедшим тогда референдумом, независимые крупные компании Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Это можно было бы хоть как-то объяснить, когда контрольный пакет в «Роснефти» принадлежал государству, но сейчас доля государства снизилась до 40 с небольшим процентов. И как показывают, например, действия США в отношении других компаний, это могло бы послужить снятию санкций. Кроме того, они не раз говорили, что «Роснефть» уйдет из Венесуэлы – мы санкции снимем. Вот «Роснефть» ушла из Венесуэлы, вот американцы по-прежнему настаивают на этих санкциях, которые юридически достаточно сложно объяснить. То есть эти санкции – они не имеют какого-то юридического объяснения. Это говорит о том, что у американцев политика идет впереди экономики, потому что от санкций в отношении «Роснефти» страдают, в том числе, американские компании. Те же поставщики бурового оборудования, которые работали с «Роснефтью». Те же американские банки, которые давали кредиты «Роснефти». Те же американские нефтяные компании, у которых совместный бизнес с «Роснефтью», и которые могут на взаимовыгодных началах, например, разрабатывать ресурсы на российской территории».

Как говорит эксперт, нередко получается, что американцы наказывают свои же компании, но политические соображения важнее. «Эти действия достаточно сложно объяснить, и оправдать. Тем более, «Роснефть», в общем-то, является субъектом международного права. У «Роснефти», есть иностранные акционеры, в том числе британская BP, в том числе иностранные, включая американские фонды, акции торгуются на Лондонской бирже. То есть это публичная компания с международными акционерами. Вот поэтому действия США наносит ущерб не только американским партнерам «Роснефти», но и акционерам, которыми являются: американские фонды, и BP, и другие представители международных структур», — говорит аналитик.

«В нынешней ситуации Америка не то, чтобы пользуется правом сильного, там уже никакое право не применяется, — уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. — «Роснефть» все условия, которые перед ней ставили, выполнила. Государство снизило долю в капитале компании. «Роснефть» вышла из активов в Венесуэле. Она не ведет там никакой хозяйственной деятельности, и тем не менее санкции не снимаются, и никакого внятного ответа почему это происходит – никто не дает. Это как в «12 стульях», когда помните, если у тебя нет хода, то просто переворачивай шахматную доску. Убытки американских компаний, банков, которые вели бизнес с «Роснефтью», США сейчас совершенно не волнуют. Американские банки потеряли порядка 4 млрд долларов, которые шли в качестве процентов по кредитам. Ну, не бог весть какие деньги для американской банковской системы, но, тем не менее, курочка по зернышку – с миру по нитке. Сейчас ноль, и совершенно не понятно, как американское правительство собирается объясняться перед собственными банками».

Кричевский отмечает, что США подрывает уверенность всех участников рынка, что с американцами можно работать по закону. «Потому что сегодня – это «Роснефть», а завтра это какая-то китайская компания, а послезавтра это бразильская компания, мексиканская. Да кто угодно! Кто не понравится Америке, тот и будет виноват. То есть в этом случае проще игнорировать Штаты вообще, как таковые, — говорит профессор. — И каким-то образом обходиться без их механизма. Это сложно, но, вот скажем «Роснефть» идет по этому пути. Она осуществляет свои взаиморасчеты преимущественно в европейской валюте. Но дело в том, что это не всегда удобно. Для «Роснефти» во взаимоотношениях с Европой – да, а что касается других стран может быть и неудобно, поэтому тут нужно думать. Но подрыв авторитета Соединенных Штатов, на мой взгляд, очевиден».





Источник