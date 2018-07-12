Экономический рост: как обстоят дела с украинской валютой

Для украинской экономики есть сразу две позитивные новости – во-первых наша национальная валюта – гривна, по информации Bloomberg, стала самой сильной валютой СНГ. Впервые за пять лет, в первом квартале текущего года, гривна показала наилучшую динамику среди 11 валют бывшего СССР. При этом рубль – наихудшую. Во-вторых, Мировой банк отметил, что в Украине один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 г. среди всех стран мира.

Крепкая гривна

Укрепление гривны в последние месяцы можно объяснить привлекательностью украинских облигаций, считает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB. Так, по его словам, средний курс национальной валюты в 2018 г., согласно бюджетному прогнозу, должен был составить 29 грн. Однако высокая инфляция в конце 2017 г. и начале 2018 г. потребовала решительных действий, что и было сделано через жесткое повышение учетной ставки (под учетной ставкой понимается процентная ставка, по которой Центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. — Ред.) НБУ с 14,5% до 17%.

«В результате этого украинские гривневые облигации стали привлекательны для иностранных инвесторов, и в Украину начали заходить валютные ресурсы. Если в начале года нерезиденты держали в облигациях внутреннего государтсвенного займа (ОВГЗ) 5,1 млрд грн, то уже к середине апреля – 14,2 млрд грн. Значительное предложение валюты на внутреннем рынке привело к резкому укреплению гривны», — пояснил А. Шевчишин.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade, считает главной причиной того, что гривна поднялась к американскому доллару на 7,1% то, что украинская валюта с августа до конца декабря 2017 г. резко упала к доллару на 9,6% (с 0,04 до 0,035 дол).

«Ее последующее укрепление в 2018 г. стало частичной компенсацией предыдущего падения, — объяснил эксперт. — Кроме того, Украина предлагает более высокие реальные процентные ставки по своим заимствованиям по сравнению с другими странми СНГ, в том числе по сравнению с Россией. Это также способствует ее росту».

Экономический эксперт Виталий Шапран говорит, что увы, на данный момент ситуация с гривной не такая радужная. По его словам, любая аналитика – и Bloomberg не исключение, немного отстает от рынка и поэтому, они цитируют данные с небольшим отставанием. Эксперт напомнил как развивалась ситуация на валютном рынке Украины с начала года. В январе был всплеск курса доллара США и связано это было с насыщением рынка гривней.Затем ситуация успокоилась. Рыночная ценовая конъюнктура по стали и зерну оставалась на нашей стороне и поэтому валюта укреплялась. Но сейчас укрепление приостановилось.

Рубль-аутсайдер

А вот российский рубль показал самую худшую динамику роста по отношению к доллару. В первом полугодии 2018 г. российский рубль снизился почти на 8% к доллару. Это стало наибольшим падением среди валют стран постсоветского пространства.

М. Гойхман поясняет такую ситуауию прежде всего новыми санкциями США, ослабившими российскую валюту с апреля. Давление данных процессов отразилось и на валютах Казахстана, Белоруссии – стран, которые теснее других связаны с Россией торгово-экономическими отношениями, плотным переплетением взаимных товарных, финансовых, инвестиционных потоков.

Максим Пархоменко, аналитик финансовой компании Альпари, считает ситуацию с рублем следствием оттока капитала с развивающихся рынков из-за повышения ставки ФРС (Федеральная резервная система США). Он согласен с коллегой в том, что падение рубля тянет за собой и другие страны Таможенного союза в частности такие, как Беларусь и Казахстан. За счет этого, падение этих валют также неизбежно, но с более легкой динамикой.

По мнению эксперта, на сегодняшний день аура риска, нависающая над Россией, превратила ее бывших спутников в более безопасные локации, несмотря на то, что размеры их рынков меркнут в сравнении с российским.

«Тучи, нависающие над Россией, позволяют соседним странам получить дополнительный интерес со стороны инвесторов из-за большей доходности», — считает эксперт.

Таким образом на фоне антироссийских санкций, соседние регионы могут получить от этого выгоду. Также многие страны либерализуют свой рынок. К примеру, Казахстан в этом году собирается открыть доступ к своему внутреннему долгу для многих клиринговых систем западных банков, позволяющихо осуществлять безналичные расчеты между банками. Узбекистан на фоне смены режима изоляции планирует выпустить первые бонды, что позволит привлечь в страну дополнительное финансирование.

Рост ВВП

Мировой банк отметил, что в Украине один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 г. среди всех стран мира.

А. Шевчишин поясняет это тем, что экономика Украины катастрофически пострадала в 2014-2016 годах, поэтому получив стимулы к росту со стороны благоприятных внешних тенденций, а именно ЗСТ с Европой, безвиза, повышения доходов населения, а также рекордных уровней урожая, показала рост. В тоже время эксперт считает, что рост мог быть и выше при активности реформ, смелых шагах в либерализации инвестиционной открытости.

М. Пархоменко также считает, что важно понимать: этот рост спровоцирован слабой сравнительной базой. И мы просто плавно поднимаемся к уровням 2014 г. В связи с этим еще некоторое время мы можем видеть плавное укрепление нашей экономики и выход из кризиса.

В. Шапран отмечает, что в данном случае Мировой банк отметил прирост номинального ВВП Украины в долларах США. По его мнению, этот эффект был достигнут частично благодаря превышению инфляции над темпами роста курса доллара к гривне. Для нас это создает определенные дисбалансы в экономике – а именно растет потребление импорта, т.к. в долларах украинцы становятся более платежеспособными, а поскольку национальная экономика не может удовлетворить все потребности, то потребляют больше импорта.

Интересно, что по словам М. Пархоменко, темпы роста ВВП наиболее сильно выражены в Узбекистане, Туркменистане, Киргизии и Таджикистане. Так, их показатели превышают 6% в год. Украина в этом плане демонстрирует рост на 2,3 %. В тоже время, ближайшие соседи тоже демонстрируют рост ВВП, все кроме Беларуси.

Виктория Хаджирадева

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