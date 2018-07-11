Экономический курс — каким он должен быть для Украины

Экономический курс страны – это очень важный фактор ее развития, от которого зависит не только политический вектор интеграции, но и характер диалога между элитой и населением. Выборы 2019 более важны для Украины, чем сегодня представляет себе обыватель, но, к сожалению, наши политики избирателям об этом не рассказывают. В 2019 году будет повторно определяться вектор интеграции Украины. Есть вероятность того, что под действием временных трудностей население отвернется от европейского выбора, и это может быть своего рода пощёчиной нашим Западным партнёрам, которой, конечно же, лучше избежать.

Тернистый путь к свободе

Несмотря на 3 года реформ и идеологического давления ЕС и США на экономические власти Украины, страна все еще находится под давлением советского прошлого. Близкие к грантоедам группы активно пропагандируют умеренный процент участия государства в экономике, сопоставляя данные о государственных расходах и ВВП. Однако ничего общего с реальностью этот «статистический фиговый листок» не имеет. Государство в Украине по-прежнему остается главным: учителем, профессором, доктором, судебным исполнителем, газовщиком, начальником ЖКХ, почтальоном, провайдером пенсионного сервиса и, с недавнего времени, даже банкиром. Внебюджетные фонды и госкорпорации покрывают более половины Украинской экономики.

Я вынужден с большим сожалением отметить, что 25 лет осознанной независимости Украины не привели к торжеству частного бизнеса, а наша «экономика потребителя» все еще более чем на 50% запитана от государства или коммунальной собственности как провайдера услуг. Под призмой финансов это смотрится УЖАСНО. Десятки миллиардов гривен собираются в форме налогов для того, чтобы оказывать населению неадекватные по качеству услуги: медицинского и пенсионного страхования, коммунальные услуги, услуги образования и, временами, банковские услуги. Там, где удалось вырваться из советских тисков госуслуг, их заменили монополизированные частные структуры, от услуг которых отказаться нельзя.

Двойной выбор

Когда ты говоришь о том, что в Украине следует нарастить долю частной экономики в ВВП, на тебя начинают шикать разные медики, почтальоны, профессора госВУЗов и забрасывать графиками и таблицами, которые демонстрируют, что во Франции, Швеции или Кубе очень замечательное здравоохранение, образование и т.д.

Да, это правда: социально ориентированные экономики ЕС и даже социалистическая Куба в отдельных сегментах достигли высот. Вот только на Кубе кроме здравоохранения, запитанного от других отраслей, все остальное находится в упадке, а во Франции и Швеции, где большая часть расходов домохозяйств перераспределяется через налоговую систему, граждане получают КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ в обмен на высокие налоги.

В Украине же ситуация такова, что пока собранные налоги сборы дойдут до потребителя «бесплатных услуг», часть из них исчезнут в неизвестном направлении. Можно сколько угодно ругать коррупцию, но преодолеть темное наследие советского режима Украине не только не удалось, но и наоборот, она расцвела в тени демократии на благоприятной почве постоянно меняющихся властей.

У современной Украины сейчас есть два пути:

1. Оставить высокий уровень налогов, нынешний уровень социального обеспечения и квази-государственных расходов, например, на Академию наук, и прочие вроде бы нужные вещи, но без понятного вклада в ВВП Украины, однако при этом очень сильно и результативно бороться с коррупцией.

2. Резко уменьшить уровень налогов и сборов, снизив социальную ответственность государства, отказавшись от финансирования ряда проектов: медицина, пенсионное страхование тех, кому до 45 лет, содержание государственных ВУЗов, почтовые услуги, транспорт, коммунальное хозяйство, а также обрезав финансирование непродуктивных расходов институций, у которых нет вклада в ВВП страны, кроме военных и ВПК.

Украина уже сейчас идет по смешанному варианту, но происходит это в бессознательном режиме: социальные расходы режутся из-за того, что нет возможности их покрывать за счет доходов. Ситуацию утяжеляют военные расходы, и очень медленно и уверенно мы идем ко дну – на котором нам все равно нужно будет отменить номинальную бесплатную медицину, образование и превратить в фикцию систему пенсионного обеспечения.

Концепция свободного выбора

Я не уверен, что даже постмайдановских Министров удастся оторвать от кормушки, около которой они очутились. Убить коррупцию в Польше или в Грузии было очень просто, т.к. там не было такого мощного олигархата как в Украине. Редкий олигарх в Украине не имеет собственного телеканала, газеты, информационного агентства и мощной юридической службы. Интеграция же олигархата в нашу жизнь приводит к тому, что коррупция в среднем звене властного эшелона не может быть преодолена быстро и эффективно. А смена высшего управленческого звена не дает никаких результатов, т.к. они или не вникают в происходящее, или подсаживаются на схемы предшественников, оторвать от которых их нереально.

Я думаю, что единственный честный способ провести в стране кардинальные экономические реформы – это резко снизить степень участия государства в экономике, обнулив его участие в сфере услуг и распродав всю госсобственность в этом сегменте, возможно даже по формальным ценам.

Государство не должно быть учителем, профессором, почтальоном, доктором, начальником ЖКХ или поставщиком газа, но оно должно быть регулятором этих услуг. Т.е. государство должно следить за тем, чтобы участники рынка выполняли Законы и правила, установленные регулятором. А вот с этим как раз у нас проблемы, в стране нет достаточного количества квалифицированных профессионалов, готовых следить за соблюдением установленных правил. У нас остается постсоветский госаппарат, который ухитряется «зарабатывать» даже на международной помощи.

Концепция мессии «Авраама Линкольна»

Представьте, если вдруг появится человек, который отменит взносы по социальному страхованию, взносы в пенсионный фонд, снизит НДС до 10% и уберет пошлины с товаров в соответствии с правилами ВТО. Такие изменения коснутся не только бизнеса, но и каждого трудящегося. В этом случае вы будете сами решать, сколько именно вам откладывать на лечение, если вдруг вы заболеете, сколько именно откладывать на обучение детей, пенсию и т.д.

Бюджет, который вы получите на руки, может быть на 30-50% больше нынешней оплаты, часть из которой изымается в форме налогов и сборов и уходит в никуда. Автоматически исчезнут зарплаты в конвертах, и никто Вам будет не вправе рассказывать, в какую поликлинику идти, в каком пенсионном фонде накапливать средства, какой ВУЗ в Украине или за рубежом выбирать. Моментальное падение «советской обязаловки», конечно, приведет к тому, что 95% госструктур утратят свое значение, а должности в них станут не настолько прибыльными, но это и есть свобода потребителя, которой украинцы были лишены уже около 95 лет.

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Нужно признать, что около 70 лет мы, украинцы, были рабами советской империи «псевдо равенства и братства», и еще 25 лет нас очень тесно держал в объятиях пост-советский истеблишмент, который уверенно рассказывает с больших трибун о том, каким должны быть услуги государства для населения. Постепенно Украина скатывается до уровня стран Северной Африки, и это толкает нас к реформам в сегменте государственных услуг.

Поэтому украинский избиратель застыл не в ожидании очередного партийного босса, который огласит очередной курс, а украинского Авраама Линкольна, который «освободит рабов», 95 лет работающих на государственный аппарат, пропагандирующий госуслуги и монополии в большинстве сегментов жизни простого Украинца.

Послесловие об ошибках Западных партнеров

Больше 10 лет назад общаясь с представителем одной очень серьезной Международной финансово-кредитной организации, я был удостоен пояснения смысла реформ для Украины: «Они раздавали деньги младокапиталистам в Украине, чтобы не было возврата к коммунизму». Очень похвальная идея и, в принципе, она сработала – коммунизма в Украине нет. Однако ошибка произошла в точке приложения усилий. Раздавать деньги и приватизировать нужно было не фабрики, шахты и заводы, а прежде всего экономику, ориентированную на конечного потребителя.

Из-за этой ошибки мы получили сейчас «адскую связку» олигархата и бывшей «партийной элиты» и их деток. Под микроскопом это выглядит примерно так: вместо честных коммунальных услуг мы получаем счета, в которых уже есть интерес поставщиков труб, стройматериалов, разумеется, коммунальных начальников; вместо бесплатной медицины мы получаем рецепты на довольно дорогие медикаменты и т.д.

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Я очень надеюсь, что во время выборов 2019 года у нас в стране найдется политик, которому не дают покоя лавры шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, который в 1862 году в США освободил рабов. Нынешние украинцы, напичканные счетами от госкомпаний и искусственных монополий, мало чем по сути отличаются от американских рабов XIX века. Заметная часть населения Украины, уже ощутившая это, пополнила ряды трудовых мигрантов.

Поэтому на выборах 2019 года я бы рекомендовал голосовать за тех, кто предложит украинскому избирателю максимальное число экономических свобод, и игнорировать тех, кто выступает за рост числа государственных проектов в экономике.

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