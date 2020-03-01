Экономический кризис 2020 — эксперты назвали причины и дату наступления

Экономический кризис 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты считают, что мировой экономический кризис наступит в 2020 году

Экономический кризис наступит во всем мире из-за обострения военных конфликтов, угрозы новой волны беженцев в Европу и эпидемии коронавируса. Эксперты давно твердят о приближении экономического кризиса, но сейчас этот процесс ускорился. Как эти факторы уже влияют на глобальную экономику, почему новый виток кризиса будет более разрушительным, чем в обвал в 2008-2009 годах, и насколько сильно может пострадать Украина?

Эпидемия коронавируса в Китае замедлила экономику страны, что сказалось на ситуации в мире. Первыми пострадали фондовые биржи и сырьевые рынки. Некоторые аналитики отмечали, что биржи отреагировали слишком «истерически» на новости о вирусе в Китае. Они испугались больше не масштабов пандемии, а отреагировали на беспрецедентные меры китайского правительства по борьбе с заболеванием. Об этом пишут «Вести».

На данном этапе центральный банк КНР смягчает последствия остановки промышленного производства беспрецедентной эмиссией юаня. Там поддерживают экономику при помощи печатного станка. Возможные негативные последствия от подобной крайности трудно спрогнозировать для мировой экономики.

Из-за вспышек коронавируса в ЕС фондовые рынки страдают еще больше. Bloomberg сообщает о резком падении мировых цен на нефть. Стоимость барреля опустилась ниже отметки в 50 долларов. Как сообщает Reuters, только за неделю мировые публичные компании потеряли 5 триллионов долларов. Нынешнее падение котировок оказалось самым серьезным со времен кризиса 2008-2009 годов. Индекс волатильности («индекс страха») рынков вырос до показателей двухгодичных максимумов. Стабильно-негативный тренд наблюдается на всех европейских фондовых площадках. В минус ушла Лондонская биржа FTSE, немецкий DAX и французский CAC.

Америка тоже пострадала из-за мировой эпидемии. Forbs отмечает, что американские фондовые рынки переживают сильнейшее потрясение со времен 2011 года. На протяжении всей последней недели биржи демонстрировали падения индексов.

В Нацбанке Украины уверяют, что паника фондовых рынков не отразится на Украине.

«Мы анализировали различные сценарии и видим перспективу. Если мы достигаем уже финальных договоренностей и получим поддержку от МВФ и вместе с этим и с других финансовых структур, если продолжаем реформы, то мы будем в состоянии преодолеть потенциальный кризис», — отметила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Позитив Нацбанка не уменьшает серьезности угрозы для нашей страны. Во-первых, лихорадка на фондовых площадках нам действительно не грозит, потому что в Украине нет биржи. Во-вторых, кризис нагрянет в нашу страну другими путями и надежды НБУ на спасительный кредит от МВФ Украине не сильно помогут.

Среди других факторов, которые влияют на приближение мирового экономического кризиса – обострение военных конфликтов. После гибели по меньшей мере 33 турецких солдат в результате боевых столкновений с Сирией 27 февраля, в Турции заговорили о возможности введения военного положения и объявления войны.

Теперь Турция пытается повлиять на ЕС принять ее сторону в конфликте, усилить давление на власти Дамаска и покровительствующую им Москву. Для этого президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в виде рычага давления на Европу использует фактор беженцев. Турция больше не будет препятствовать проникновению сирийских беженцев в европейские страны, перестав выполнять роль «санитарного кордона».

Новая волна беженцев может окончательно подорвать и без того печальное положение экономики ЕС. Еще до проблем с коронавирусом, в Европе наблюдались серьезные экономические проблемы, а последующие события только усилили негативную динамику. В последнем статистическом отчете зафиксирован нулевой рост ВВП Германии – самой крупной и мощной экономики Евросоюза.

Почвой для дополнительной паники и страха перед грядущим потрясением служит то, что у «мозгового центра» нынешней глобальной финансово-экономической модели нет стратегии, как бороться с новым кризисом.

Замедления экономики Китая и проблемы в ЕС, которые являются крайне важными торговыми партнерами Украины, чреваты грандиозным провалом экспортных поставок. А экспорт формирует почти половину всех доходов Украины.

Дополнительным негативным фактором, который усилит «грохот» кризисного падения, является зависимость от привлечений облигаций внутреннего государственного займа. Статистика за январь показала провал по доходной части бюджета почти на 14 млрд гривен, а в дальнейшем ситуация лучше не станет. Министерство финансов вынуждено покрывать дефицит бюджета и «дыры» в доходной смете выпуском размещением ОВГЗ. Понятно, что в условиях кризиса и без того высокорисковые украинские ОВГЗ не будут интересны даже самым заядлым и отчаянным финансовым спекулянтам.

Напомним, цены на нефть впервые за 2,5 года упали ниже 49 долларов.

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