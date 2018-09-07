Экономические показатели Украины превосходят уровень большинства развитых европейских стран — пресс-завтрак NAI Ukraine

В рамках пресс-завтрака, который состоялся 4 сентября при участии игроков рынка недвижимости консалтинговая компания NAI Ukraine презентовала свой отчет за первое полугодие

Данные отчета опровергают сформировавшийся стереотип о том, что Украина является неразвитой страной, а ее экономика находится в состоянии стагнации.

По мнению Виталия Бойко, CEO NAI Ukraine, сравнение экономических показателей разных стран и отдельных городов является более объективным подходом при анализе экономики Украины в целом и рынка недвижимости в частности. Цифры свидетельствуют о том, что Украина находится в состоянии готовности перед скачком на качественно новый уровень. Ярким тому примером является активная экспансия мировых ритейлеров, которые уже вышли на рынок Украины в первом полугодии или планируют выйти в ближайший год. Это порядка 10 новых брендов, среди которых H&M, DeFacto, Koton, Zara Home.

«Многие важные экономические показатели превосходят уровень большинства не только азиатских, африканских и южноамериканских стран, но и многих развитых европейских стран», — говорит Виталий Бойко.

Если рассматривать ВВП Украины по паритету покупательской способности, который составляет 368,8 млрд долл. США, то он уже сегодня превосходит показатели многих небольших развитых стран, таких как Португалия ( 312,4 млрд долл. США), Дания (268,8 млрд долл. США) и Финляндия (244 млрд долл. США). Такой подход более правильный, так как учитывает покупательскую способность валюты конкретной страны.

Вместе с ростом розничного товарооборота улучшаются и потребительские настроения украинцев — согласно исследованию GFK, на июнь 2018 года они достигли отметки 65.6, постепенно приближаясь к порогу 100 баллов, разделяющему пессимистично и оптимистично настроенных потребителей.

Анализируя рынок недвижимости столицы, следует учитывать также феномен «большого Киева», к которому относят столицу и прилегающие к ней города. Киев и Киевская область уже в 2017 году обогнали Берлинскую и Варшавскую агломерации. Поэтому разумно учитывать жителей «большого Киева» при планировании инфраструктуры столицы, считает Виталий Бойко.

Что касается предложения, то пока, объем заявленного на 2018 год предложения составляет только 54,9 тыс. кв.м. арендопригодной площади в уже развивающихся объектах. Общее свободное сейчас и заявленное на ближайшие годы новое предложение при текущем уровне спроса может быть поглощено до 2021 года, что приведет к дефициту офисных площадей. Поэтому, прогнозируется оживление девелоперской активности, появление новых проектов, о которых рынок может услышать в ближайшее время.

Виталий Мельник, CEO UDP, девелопер инновационного парка UNIT.City, отметил, что при проектировании офисной недвижимости следует отойти от устоявшихся стереотипов и учитывать, что современным IT и креативным компаниям недостаточно просто помещения. Важно изучать и анализировать их потребности, исходя из которых развивать пространство внутри и вне здания.

Переход к полифункциональной модели развития, где можно жить, работать, отдыхать и развлекаться, — основной вектор развития городов будущего, подчеркивает СЕО SAGA Development Андрей Ваврыш. В современных реалиях уже нельзя говорить о девелопменте отдельного здания. Необходимо концентрироваться на городе, территории, учитывать то, как они взаимодействуют между собой. В этом и заключается социальная роль девелопмента как бизнеса: развивать инфраструктуру и те виды деятельности, которые создают разнообразие.

В отчете NAI Ukraine говорится, что сегодня в Киеве функционирует порядка 1 367 тыс. кв.м. торговых площадей, представленных в более чем 70 объектах. По состоянию на конец 1 половины 2018 года данный объем соответствует показателю 465 кв.м. на 1000 жителей по уровню насыщенности качественными торговыми площадями, что ниже средних показателей других восточно-европейских столиц. Если принять во внимание реальные цифры населения города (4 млн. по данным КГА), и активно растущие пригороды города, потребительские траты которых также концентрируются в столичных объектах, то показатель насыщенности становится одним из наиболее низких в Европе. Чтобы догнать среднеевропейский показатель, городу нужно еще как минимум 1,12 млн. м.кв. торговых площадей.

Все спикеры сошлись на том, что проектирование пространства города, района и отдельного здания должно базироваться на идее общей концепции и необходимо отходить от ее монофункциональности. В первую очередь, девелоперам следует учитывать потенциал растущего «большого Киева», а также новые запросы потребителей коммерческой и жилой недвижимости.

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