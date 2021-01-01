Экономические итоги 2020 года – что изменилось в Украине за год

Год назад украинские экономисты в своих прогнозах были настроены довольно оптимистично: тогда никто и предположить не мог, что нас ждет в этом, по всех смыслах уникальном, 2020-м. Впрочем, по прошествии года можно констатировать: несмотря на то, что коронавирус мало что оставил от оптимизма экспертов, все же вынуждены признать, что все могло бы сложиться гораздо хуже.

Экономические итоги 2020 года. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

ВВП: прогнозировали как лучше, получилось как всегда

В конце 2019 года эксперты давали самые разные прогнозы относительно динамики экономики, но объединяло их одно: все ожидали безусловный рост. Кто-то говорил о 2%, кто-то – о 3%, а оптимисты замахивались даже на 5%. А тогдашний премьер Алексей Гончарук осенью 2019-го и вовсе сделал амбициозное заявление о грядущем росте экономики на 40% за 5 лет. Справедливости ради надо сказать, что большинство экономистов этот безудержный премьерский оптимизм не разделяли, но коронавирус не дал осуществиться и более сдержанным прогнозам.

Весенний локдаун и продолжающиеся перманентные ограничения просто чудом не добили экономику. В первом квартале 2020-го отечественный ВВП упал на 6,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, во втором – на 11%. Больше всего пострадали туризм, отельно-ресторанный бизнес, да и вообще сфера услуг в целом. Прочим сферам также пришлось несладко, а тех, кто в период локдауна не просто остался на плаву, но и расширился, можно пересчитать по пальцам. Но несмотря практически на полный весенний паралич, экономика чудом сумела выбраться из этой «мертвой петли» и даже немного восстановилась.

Точных цифр по динамике ВВП пока нет. В правительстве и НБУ надеются выйти на 5%-ное падение. А согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины по итогам 2020-го уйдет в минус на 5,5%, да и то лишь потому, что слабость первого полугодия частично компенсируется восстановлением внутреннего спроса во втором полугодии и положительным влиянием от чистого экспорта.

Инфляция: пока граничит с катастрофой

Базовый сценарий развития экономики, заложенный в бюджет, предполагал инфляцию 5,5%, оптимистичный – 5,8%. Эксперты также не видели здесь никакого подвоха, предполагая, что уж на 5% инфляции мы выйдем в любом случае. Но пандемия все поломала и здесь, и пока ситуация удручающая.

Согласно данным Госстата, за год (октябрь к октябрю, последняя доступная статистика) инфляция составила 2,6%. А по отношению к декабрю прошлого года (октябрь к декабрю) – 2,7%. Обывателю может показаться, что ситуация сложилась даже лучше, чем ожидалось, ведь за последние годы мы все привыкли: худшее, что может случиться с ценами – это их рост. Но оказалось, что низкая инфляция таит большие опасности для экономики, недаром министр экономразвития Игорь Петрашко еще летом назвал ее «катастрофической». Причина проста: низкая инфляция ведет к падению конкурентоспособности произведенных товаров и «заморозке» зарплат.

Аналитик Алексей Кущ поясняет: стране с такой слабой экономикой как наша, нужно стремиться расти не менее чем на 5% в год. Выйти на такой рост, а также пережить гражданам кризис более мягко, помогает инфляция в 10-15%, которая «импортируется» в стоимость товаров, а затем и в заработные платы.

Как отметил в беседе с «Комментариями» президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, для развивающихся стран допустимый диапазон инфляции составляет 5-10%. Такие показатели одновременно и обеспечивают небольшой рост доходов бизнеса, и не разоряют жителей страны.

Словом, нынешние 2-3% — это крайне мало. Во Всемирном банке смотрят в будущее с оптимизмом, полагая, что по итогам года мы еще можем выйти на показатель 4,8%.

Гривна: крепка как никогда

В бюджете на 2020 год был заложен курс 28,2 грн за доллар, который позже был скорректирован до 27 грн за доллар.

Напомним, что 12 месяцев назад гривна рекордно укрепилась, и в начале нынешнего года курс составлял 23,6-23,7 грн за доллар. Однако уже в марте на фоне объявленного локдауна доллар легко перевалил за психологическую отметку в 28 грн.

Пессимизм экспертов и населения тогда граничил с истерикой: казалось, что ничто не в силах будет удержать национальную валюту от ухода в «небеса». Во-первых, прецеденты уже были, во-вторых, наше коронавирусное будущее выглядело весьма туманно. Но, надо сказать, что гривна вела себя вполне прилично, даже продемонстрировав летом традиционное сезонное укрепление.

На 22 декабря 2020 года официальный курс составил 28,04 грн за доллар, и это действительно можно считать очень хорошим результатом национальной валюты. Особенно учитывая масштабы кризиса как внутри страны, так и во всем мире.

Тарифы: так высоко еще не было

Пожалуй, самый неприятный итог 2020 года для украинцев связан с тарифами, которые в декабре 2019-го президент Владимир Зеленский обещал снизить «следующей зимой» — то есть именно сейчас.

Но вместо снижения тарифов страна увидела их безудержный рост, причем по всем фронтам. Все дело в том, говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, что во всем мире цены растут на инфляцию, и только в Украине — на «жадность».

«Госстат опубликовал индекс потребительских цен в ноябре, где услуги ЖКХ пошли в рост на 8% относительно октября, и это всего за месяц, — констатировал Александр Скубченко на своей странице в Фейсбук. — Это произошло за счет увеличения цен на газ на 26,7% и тарифов на отопление на 8,6%, отмечает Госстат. Относительно же ноября 2019 года газ подорожал на 39,4%. Средняя цена на газ в ноябре составила 9860 гривен за тысячу кубов, тогда как в ноябре 2019-го она была 7068 гривен. Это самая высокая цена на газ в Украине для населения за все годы независимости».

В ответ на аргументы сторонников власти о том, что есть два пути – либо снижать тарифы, либо повышать доходы, и власть идет по второму пути (минималка-то растет!), Скубченко предлагает определиться: тарифы – это налог на жизнь или экономически обоснованная величина?

«Если нынешние тарифы – это налог на жизнь, уровень которого зависит от доходов, тогда давайте все – от пенсионерки до олигарха – будем за услуги ЖКХ отдавать по 15% своих доходов, — предлагает Скубченко. – Если же тарифы – это сформированная и установленная величина в порядке, утвержденном Кабмином, то формирование этой величины должно соответствовать этому порядку, а все составляющие в ее структуре — экономически обоснованному уровню. И власть обязана обеспечить это соответствие, а не транслировать бессмыслицу про рост доходов».

Напомним, «Комментарии» писали о политических итогах 2020 года в Украине.

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