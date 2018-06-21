Экономическая уверенность в России достигла самого низкого уровня за последние годы



Уровень экономической уверенности в мировом масштабе в первый квартал 2018 года возрос, однако в России показатель значительно упал



Ежеквартальный опрос о состоянии мировой экономики (GECS), проводимый Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) и Институтом управленческого учета (IMA), свидетельствует о резком повышении экономической уверенности в первом квартале 2018 года до рекордно высокого уровня за последние четыре года.



Главным опасением для респондентов остается увеличение расходов – это отметили 54% опрошенных. Также вызывают беспокойство падение доходов (36%), вероятность потери работы (21%) и банкротства (9%). И это беспокойство можно считать обоснованным, так как почти половина предприятий (40%) заявили о кадровых сокращениях, и лишь 18% опрошенных компаний отметили, что наоборот, расширили свой штат за это время.



В целом степень экономической уверенности довольно высока по всему миру: в США она находится на максимальном уровне за последний год. 38% опрошенных в Северной Америке заявили, что стали чувствовать себя спокойнее по поводу будущего. В Великобритании также самый высокий показатель уверенности за год. Такой результат отвечает общей экономической политике, которая справляется с неопределенностью, созданной голосованием о выходе из Европейского Союза.



Все это свидетельствует о динамичных и устойчивых темпах роста глобальной экономики. Наибольшая степень уверенности в Великобритании и странах Северной Америки, затем идет Африка. Наименьшие показатели – в Центральной и Восточной Европе, а также на Среднем Востоке.



В первом квартале 2018 года показатель экономической уверенности резко упал во всей Центральной Европе, в том числе и в России, достигнув самого низкого уровня после третьего квартала 2015 года.



В значительной степени это связано с резким падением уверенности именно в России. Остальная часть региона постепенно продвигается вперед, чему способствует сочетание сильного экспорта и быстрого роста инвестиций. Однако из-за начавшегося уплотнения рынка труда и инфляционного давления, денежно-кредитная политика этих стран потребует ужесточения, а это замедлит рост. В целом картина в Центральной Европе довольно смешанная, но основное падение уровня уверенности, произошедшее в первом квартале, в перспективе увеличит расходы на капиталовложение. Одним из ключевых факторов роста в большинстве стран Центральной и Восточной Европы отмечается рост инвестиций за счет структурных фондов ЕС.



О дальнейших перспективах



В перспективе мировая экономика будет так же расти, как это было в течение последнего времени. Сокращения налогов обеспечили повышение уверенности и помогут экономикам дальше стабильно расти на 2,5-3% в год. Когда экономика преуспевает, а уровень безработицы на протяжении многих лет остается низким, то рост закономерно продолжается.



Еврозона также продолжит сильно расти, в основном за счет Германии, а также благодаря оживлению периферийных экономик Италии, Испании и Греции.



Перспективы на развивающемся рынке также положительны. Экономика Китая несколько замедлила свой рост в последние месяцы, но в основном из-за слабого сектора недвижимости.



В отношении стран с сырьевым рынком, а именно для Бразилии, России и большинства стран Африки, общая перспектива также улучшается. В последние месяцы выросли цены на сырье, а значит увеличатся и доходы от экспорта. В то же время произошло снижение инфляции, что не только стимулирует покупательскую способность потребителей, но и позволяет Центральным банкам снизить процентную ставку.



«Наиболее значимым событием для мировой экономики является развитие отношений между США и Китаем, которые объявили о повышении тарифов таможенных пошлин друг для друга. Последствия этих мер затронут и другие азиатские страны, для которых Китай является центром поставок товаров. Тем не менее, у мировой экономики благоприятные перспективы для активного роста в следующем году, который может составить порядка 3,5-4%» – комментирует Вера Стародубцева, глава ACCA в России.



Опрос о состоянии мировой экономики проводился с 27 февраля по 15 марта 2018 года. В нем приняли участие 1 418 членов ACCA и IMA по всему миру, в том числе более 100 финансовых топ-менеджеров.





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