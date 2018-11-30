Экономическая ситуация в преддверии выборов 2019 года — Новостной портал Украинского Выбора

Основные экономические тенденции 2018 года

Экономика Украины переживает затяжной период стагнации. Госстат Украины утверждает, что рост ВВП страны в I квартале 2018 года составил 3,1%, а во II квартале – 3,8% (в % к аналогичному периоду прошлого года). Рост ВВП в III квартале 2018-го составил 2,8%. Но даже если верить этим цифрам (а они вызывают немалые сомнения), то при таких темпах невозможно восстановление экономики страны до уровня 2013 года (опять этот 13-й!) ранее, чем к 2028 году – и это еще по оптимистическому прогнозу.

К немногим позитивным тенденциям можно отнести то, что растениеводство в 2018 году за счет хорошего урожая выросло на 6,9%. В то же время в животноводстве – небольшой спад (-0,1%).

Банковский сектор Украины оживает после ухода Гонтаревой и прекращения активного передела банковского рынка. По итогам января – сентября 2018 года банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Доля проблемных кредитов в банковской системе остается высокой – до 54,3%.

Уровень безработицы не слишком высок (8,3% трудоспособного населения Украины). Однако радоваться тут нечему, поскольку сравнительно низкий уровень обеспечен за счет колоссальной эмиграции, временной или постоянной. Только в I полугодии 2018-го в страны ЕС мигрировало около 600 тыс. чел.

В 2019 году следует ожидать резкого усиления инфляции при продолжающейся стагнации производства.

Внешнее влияние

Определяющее значение для Украины имеет внешнее влияние на принятие экономических решений – от тарифов на газ до Бюджета-2019.

Отношения с ЕС имеют в целом позитивный характер, обеспечивая большую часть прироста украинского экспорта. Однако темпы роста украинского экспорта снижаются, квоты в ЕС остаются неизменными, а импорт растет опережающими темпами, обеспечивая рост негативного сальдо, покрывать которое нечем, кроме новых кредитов, привлекаемых на все более ухудшающихся условиях, – уже свыше 10% годовых.

Избирательная кампания

Подчеркнем, что ни один из кандидатов в президенты не представил ничего, что можно было бы назвать внятной и электорально эффективной экономической программой. В частности, нет и, очевидно, не будет никакой серьезной экономической программы у Порошенко – что само по себе немыслимый скандал (у действующего президента нет программы!). По всей вероятности, присутствует понимание того, что вокруг экономических вопросов электорат не мобилизуешь – не на что опереться, нет позитива, хотя эпизодически Порошенко пытается утверждать обратное.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»





Источник