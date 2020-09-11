Экологическое мышление: как жить в гармонии с природой и другими людьми :: РБК Тренды

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Экомышление — базовый навык лидеров, предпринимателей и всех людей будущего. Эксперт «ЭКА» Татьяна Честина рассказала, почему экомышление помогает в работе, как экономить ресурсы и сохранять окружающую среду

Об эксперте: Татьяна Честина — председатель правления общественного движения «ЭКА». Движение вовлекает людей в снижение экологического следа и бережное отношение к природе. Развивает экологическое мышление с российскими школами и вузами — помогает внедрять «зеленые» практики и сделать их естественной частью жизни. Например, общероссийские и международные экоуроки для учителей, родителей и школьников.

Что такое экологическое мышление

Экологическое мышление — это устойчивое понимание ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли, ощущение ответственности за возможные последствия своих действий с точки зрения сохранения природы и жизни на планете.

В докладе «Навыки будущего» экспертов Global Education Futures и WorldSkills Russia экомышление определяют, как способность «понимать связность мира, воспринимать свою деятельность в контексте всей экосистемы, поддерживать эволюционные процессы».

Такой тип мышления неслучайно считают базовым навыком XXI века для современных людей, особенно молодежи. Молодым людям предстоит жить и влиять на планету ближайшие десятилетия, решать, что делать с климатическими изменениями, дефицитом ценных природных ресурсов, энергетическим, мусорным коллапсами и другими проблемами.

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Развивать ли «зеленые» мегаполисы или системы экопоселений? Как сохранить исчезающие виды флоры и фауны? Как предотвратить нашествие новых эпидемий и череду техногенных катастроф? И наконец, как обеспечить выживание человека как вида на планете, когда необратимые перемены идут слишком высокими темпами? Для поиска ответов на эти и массу других вопросов людям необходима хорошая экологическая база и экомышление как метанавык.

Навыки будущего: что нужно знать и уметь в XXI веке

Экологическое мышление считали специализацией, но сегодня оно становится обязательным минимумом, предметом массовой и первостепенной необходимости.

Экологическое мышление помогает в разных сферах жизни независимо от возраста, национальности, социального статуса и профессии. На бытовом уровне — это экологичный образ жизни: сокращение отходов, выбор подходящих товаров и услуг, отказ от избыточного потребления, изменение привычек питания, сбережение ценных ресурсов: воды, энергии, древесины. В профессии — понимание последствий принятых решений и ответственность за сохранение или разрушение природных экосистем.

В коммуникации с другими людьми экологическое мышление — часть лидерства и новаторства. Люди с развитым экологическим мышлением активно распространяют его в своем окружении, вовлекают других.

Почему экологическое мышление сейчас важно

Люди в России и мире живут в условиях постоянно растущего экологического кризиса — исчезают леса, меняется климат, ухудшается качество воздуха и водных объектов, развивается мусорная катастрофа. Все это влияет на человечество: здоровье, качество жизни, благополучие людей и экономику.

Экономика несет огромные потери от последствий изменения климата и роста стихийных бедствий: лесных пожаров, наводнений, засух и гибель урожая. Одновременно растут расходы на здравоохранение — из-за ухудшения окружающей среды люди чаще и сильнее болеют. Становится больше заболеваний с экологическими первопричинами и смертей от аномальной жары или задымления. В 2010 году от задымления природных пожаров и жары в России погибли более 50 тыс. человек.

Люди с развитым экологическим мышлением нужны во всех профессиональных отраслях. Например, в сфере энергетики происходят глобальные сдвиги — эффективность источников возобновляемой энергии догоняет традиционную. Авторы «Атласа новых профессий» прогнозируют рост новых специальностей в экологической сфере. Например, специалист по преодолению экологических катастроф, экоаналитик и экопроповедник.

Компании принимают стратегии экологической ответственности, внедряют критерии ESG (environmental, social and corporate governance) и ЦУР (цели устойчивого развития ООН) в свою работу. Чтобы развивать эти стратегии, работодателям нужны грамотные управленцы и специалисты с развитым экологическим мышлением. Например, проектируя здания, важно учитывать последствия изменений климата: проседание грунта, нетипичные перепады температур, изменение характера почв или уровня вод. Если их не учитывать, здания разрушатся и могут нанести вред людям.

Михаил Автухов — о «зеленой» экономике как инвестиции XXI века

Исследователи Global Education Futures и WorldSkills Russia считают, что мы переходим к более целостному пониманию земной экосистемы и роли человечества и технологий в эволюции биосферы. Эксперты «зеленого» движения России «ЭКА» видят растущий интерес к экологическим проблемам со стороны общества, бизнеса, государства и запрос на решения этих проблем. Но чтобы их решать, необходимо развивать экологическое мышление на всех уровнях — бытовом, социальном, профессиональном.

Как развивать экологическое мышление

Участвуйте в инициативах и программах, которые поддерживают сохранение окружающей среды. Например, общественное движение «ЭКА» совместно с партнерами создает русскоязычный контент и запускает программы для развития экомышления.

Проходите курсы по «зеленой» и циклической экономике, экосистемным услугам и экологическим темам на открытых платформах Coursera, EdX и других. Например, бесплатный онлайн-курс по основам циклической экономики и онлайн-курс WWF России «Управление для снижения риска бедствий». Начните сортировать мусор и сдавать его в переработку, внедряйте в свою повседневную жизнь привычки для сохранения окружающей среды.

Сортируйте мусор

Раздельный сбор — это сортировка отходов для правильной переработки. Разные типы отходов перерабатывают разными способами, поэтому пластик, бумагу, стекло, батарейки и другое вторсырье разделяют. Раздельный сбор помогает сократить количество отправляемого на свалку мусора, создать комфортную среду для жизни и заботиться о здоровье. Большинство развитых стран сортируют мусор, чтобы сэкономить ресурсы и улучшить экологию.

1. Найдите точки сбора вторсырья в своем городе и регионе. Начните с онлайн-карты Greenpeace recyclemap.ru. Карта поможет найти контейнеры и пункты приема вторсырья в вашем городе рядом с домом. Если в вашем городе их нет, попробуйте найти акцию движения «РазДельный Сбор» или организуйте раздельный сбор самостоятельно. Например, устройте соседский праздник «Экодвор» с приемом вторсырья, мастер-классами и ярмаркой местных мастеров.

Где в России сдать старую одежду, бумагу, стекло, пластик, опасные отходы

2. Разберитесь в видах отходов, которые будете сдавать. Узнайте, какие виды вторсырья бывают. Прочитайте правила раздельного сбора пунктов на карте Recyclemap, на контейнерах во дворе дома и сайте компании, которая принимает вторсырье в вашем регионе.

Например, петербургская компания «Петро-Васт» не принимает макулатуру в виде термобумаги и влагостойкой бумаги, втулок и упаковок от яиц

Определите, что вам проще всего сортировать. Начните с простого: бумаги, металла или стекла. Пластиков много — чтобы разобраться с правилами приема каждого, потребуется больше времени и усилий. Выбирайте простые решения: если рядом с домом принимают макулатуру и металл, собирайте именно их, а остальное сдавайте периодически.

Сдавайте опасные отходы: батарейки, ртутные лампы и градусники, чтобы ядовитые вещества не попали в окружающую среду. Опасные отходы часто принимают в торговых центрах и гипермаркетах.

3. Организуйте раздельный сбор у себя дома. Чтобы правильно организовать место для раздельного сбора, проследите, как быстро накапливаются разные виды отходов. Например, если батарейки накапливаются долго, а пункт приема далеко, можно хранить их под кроватью, на балконе или в шкафу.

Сортировать отходы дома несложно. Краткая инструкция о том, с чего начать

Необязательно покупать специальные ящики для раздельного сбора. Используйте старые сумки, коробки, большие пакеты. При этом стоит завести отдельный контейнер с плотной крышкой для опасных отходов и хранить подальше от детей и животных.

Раздельный сбор на балконе

(Фото: Маша Лоцманова / recyclemag.ru)

4. Подготовьте отходы для переработки. Вторсырье нужно споласкивать, чтобы в доме не появились неприятные запахи и насекомые. Уменьшайте в объеме упаковку: складывать картонные коробки, прессовать алюминиевые, жестяные и пластиковые банки и бутылки, крышки снимать, вставлять стаканчики друг в друга. Так вы сэкономите место в доме и поможете заготовителям вторсырья сэкономить ресурсы на сортировке и перевозке отходов.

Вырабатывайте полезные привычки для сохранения планеты и климата

Внедряйте полезные привычки на бытовом уровне, которые помогут замедлить изменение климата и сохранить окружающую среду. Активисты зеленого движения «ЭКА» сделали чек-листы с советами для разных сфер жизни.

Например, связанные с путешествиями и отдыхом:

пробуйте виды туризма, снижающие экослед: пешие и велопоходы, альпинизм, сплавы по реке и другие.

исследуйте свой город и регион. Чем дальше едете, тем выше транспортный след;

выбирайте наиболее экологичный транспорт. Например, поезд вместо самолета;

арендуйте и сдавайте жилье через специальные сервисы;

останавливайтесь в хостелах, а не дорогих отелях, где на каждого клиента расходуют больше ресурсов;

наслаждайтесь моментом, а не спешите посмотреть как можно больше;

организуйте экологичные праздники.

Привычки в одежде, которые помогают сохранять окружающую среду

Разберитесь в «зеленой» повестке

Мировая экономика медленно поворачивается в сторону экологической повестки и превращается в эко-номику. Внимательное отношение к окружающей среде становится важным вопросом для корпораций, а «зеленая» экономика может стать лидирующей отраслью в ближайшие десятилетия. Чтобы разобраться в теме и «зеленой» повестке, следите за тематическими изданиями, новыми исследованиями и книгами.

Статьи

Книги

Журналы, издания и сайты

Экология и право — о защите окружающей среды в деталях с примерами из России.

National Geographic — материалы о мире и экологии.

ТБО — журнал о сборе, утилизации и переработке отходов и законодательном регулировании процесса.

Аналитический ежегодник «Россия в окружающем мире» — ежегодный сборник об экологии России.

Движение «РазДельный Сбор» — движение за развитие системы сбора и переработки отходов в России.

Ecowiki — портал об экологичном образе жизни и экоактивизме в России

Kapoosta.ru — всероссийская карта экологических заведений, мероприятий и организаций.

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