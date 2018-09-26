Экологи помогут властям запустить в Украине экономику замкнутого цикла

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты и общественная организация «Живу в гармонии» обратились к Кабинету министров Украины и экокомитету Верховной Рады с резолюцией, написанной по результатам международного форума «Экология. Вызовы. Инновационные решения».

Для решения неотложных вопросов по сохранению и охране окружающей среды они просят включить в соответствующие рабочие группы ученых, экспертов, представителей общественных организаций, которые принимали участие в форуме.

«Чтобы сберечь и обогатить окружающую среду, необходим целый комплекс мер. И они будут более эффективными, если государственные и частные структуры будут взаимодействовать», — уверены авторы обращения.

В резолюции они отметили также, что необходимо обеспечить реализацию одобренной правительством Нацстратегии управления отходами в Украине до 2030 года, основанной на принципах соблюдения иерархии обращения с отходами, перехода к экономике замкнутого цикла, внедрении расширенной ответственности производителя (РОП).

«Иерархия обращения с отходами — один из ключевых пунктов Национальной стратегии управления отходами. Она предусматривает в первую очередь предотвращение образования отходов. Далее — их переработку и повторное использование. И в последнюю очередь — захоронение или сжигание. То есть перед тем, как что-то выбросить на свалку, мы должны отсортировать ресурсоценные отходы», — сказала руководитель направления «Пищевая промышленность» Американской торговой палаты Юлия Стельмах.

«А внедрение в Украине РОП станет основным шагом перехода к экономике замкнутого цикла. Система предусматривает, что производители несут ответственность за полный жизненный цикл товарной упаковки — от информационной кампании для потребителей (как обращаться с упаковкой) до налаживания системы вывоза отходов с целью дальнейшей переработки», — добавила она.

Представитель Американской торговой палаты подчеркнула, что первые шаги совместной работы бизнеса и местных властей в обращении с отходами уже есть.

«Действует пилотный проект в городе Вышгород, где несколько компаний — производителей упаковки проводят информационную кампанию по раздельному сбору отходов, установили контейнеры для раздельного сбора по всему городу, наладили вывоз отсортированных отходов (стекло, ПЭТ и другая упаковка) на переработку. До конца года будет собрано около 25% всех отходов упаковки, которые образуются в Вышгороде, а это до 300 тонн», — рассказала Юлия Стельмах.

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