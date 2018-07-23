Эхо торговой войны: как по Украине ударит экономическая борьба США

Фото: facebook.com/WhiteHouse/

Напоминания международных аналитиков об очередном мировом спаде или следующем финансовом кризисе все как один были проиллюстрированы угрозой торговых войн. США вступили в противоборство с Китаем, повысив пошлины, Китай ответил тем же. Штаты схлестнулись с Евросоюзом и там реагируют симметрично. Взаимное повышение ставок сопровождается предостережениями и опасениями. Но до тех пор, пока слова «торговая война» не прозвучали, проще называть это протекционистской политикой Америки.

Однако словосочетание все же было озвучено. На днях министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал на высоком уровне и за всех то, что давно обсуждает мир: торговая война началась, это понимают все в G-20, в ней не будет выигравших и она ударит по экономическому росту, который в течение последних лет наблюдался в мире. Какие сценарии рисуют мировой экономике и стоит ли из-за этого переживать Украине?

Как все начиналось

Штаты взялись убирать перекосы в своей экономике: сокращать долг и торговый дефицит и снижать инфляцию. Последнее «лечится» сокращением долларовой массы и его удорожанием — для этого Федеральная резервная система повышает ставку. Торговый дефицит преодолевают повышением пошлин на импортную продукцию, а долг сокращается за счет возвращения инвестиций на родину, в США.

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Весной 2018 года Штаты ввели 25% пошлины на сталь и 10% — на алюминий. Удар пришелся на Канаду, Мексику, ЕС и Китай. Также Китай «наказали» на 50 млрд долл., обложив отдельными пошлинами больше тысячи наименований товаров. В апреле Китай ответил 15% и 25% пошлинами на более чем сотню товаров американского импорта.

В мае в воздухе запахло мировым соглашением: Китай пошел на увеличение закупок американских товаров для сокращения торгового дефицита, а в Америке сказали, что и войны-то никакой нет, есть только торговый спор. Тем не менее в июне США подтвердили 25% пошлины на 50 млрд долл. китайского экспорта, а для начала, в июле, на 34 млрд долл. Китай ответил тем же.

ЕС, который пострадал от повышения пошлин на столь и алюминий, до июня «запрягал» — то угрожал ответить тем же, то делал вид, что ничего не происходит. Но в июне все же ввел 25% пошлины на группу американских товаров, среди которых продукты, одежда, техника, табачные изделия и алкоголь. В начале лета пошлина на американский импорт повысила Мексика.

У «трампономики», конечно, есть обоснование. Политику протекционизма США проводили и накануне Великой депрессии и подожгли фитиль мирового кризиса, о чем Дональду Трампу напомнили в коллективном письме американские экономисты. Но после Второй мировой войны Штаты были великими, поддерживая весь мир, то есть Великую депрессию прошли и окрепли, тогда как остальной мир нуждался в их поддержке. Теперь Трамп делает то, что обещал своему электорату: Америку — великой, причем проверенным способом. Во время предвыборной кампании он говорил о китайской торговой экспансии, и начал с ней бороться. Он обещал защитить американский бизнес и увеличить количество рабочих мест внутри страны — для того и повышает пошлины. Во сколько это обойдется миру, его тревожит в меньшей степени.

В США прямо сказали, что ничего особенного и не требуют, ведь во многих странах есть налог на добавленную стоимость, так что их новые пошлины вполне справедливы. Глава американского Минфина Стивен Мнучин предложил G-7 создать зону свободной торговли — без пошлин и барьеров. Идея в духе хиппи прозвучала 22 июля на встрече министров финансов «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Но в ЕС ответили, что повышение в одностороннем порядке — это действие по законам джунглей, а не цивилизованного рынка. Именно так трактовал действия Штатов французский министр финансов Ле Мэр и отказался «вести переговоры под дулом пистолета».

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Сценарий без хэппи-энда

ВБ считает, что мировая торговля в результате противостояния держав потеряет около 9%. МВФ рассматривает разные сценарии. Для начала директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард тоже использовала словосочетание «торговые войны». В июне сказала, что пошлины приведут к рискам для мировой экономики, а во второй половине июля подоспел и прогноз. По словам Лагард, наихудший сценарий — снижение мирового ВВП на 0,5% или на 430 млрд долл. (для понимания, это три ВВП Украины).

О начале новой Великой депрессии в МВФ и ВБ не говорят, но после нескольких лет устойчивого роста, сигналы поступают не самые благоприятные. Тем более, что он не единственный. Кроме того, больше всего от войн пострадают развивающиеся экономики и Украина в их числе.

На фоне торговых выпадов, которые до недавнего времени не рисковали называть войной, в 2017 и 2018 годах вверх пошли цены на металл. Это ощутил на себе украинский экспорт.

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Последствия для Украины

Эксперты говорят, что уже осенью стоимость продукции металлургии пойдет вниз. В разрезе этого стоит напомнит, что металлургия обеспечивает 20% нашего экспорта. Хотя у Украины в торговых войнах нет никакой роли, она может оказаться среди крайних. Причем ясность наступит довольно скоро — эксперты говорят, что всю гамму последствий мы увидим в течение года.

«Если действительно будет вход в фазу глобального экономического кризиса, то логическая цепочка для Украины пойдет следующим образом. Сначала снижение темпов мирового экономического роста (Лагард ведь не говорит, что будет минус в мировой экономике — она замедлится). Вторым элементом будет снижение спроса на рынках — это естественно, когда снижается рост, — объясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. — Снижение спроса при нынешнем объеме предложения будет означать снижение цены. Это значит, что экспортеры, которые активно торгуют на мировом рынке, получат удар. Более глубокое снижение цены, как правило, идет на сырьевых рынках, а Украина на них специализируется. Поэтому если будет реализовываться тот сценарий, о котором говорят в МВФ, а у меня нет оснований считать, что он не будет реализовываться — это только вопрос времени, будет снижение цен на сырьевых рынках и удар по украинской экономике».

Но Украина и так сейчас переживает непростое время не только из-за политической турбулентности накануне выборов, но из-за начала пикового периода выплат по внешним долгам. Если 2018 год мы еще не ощутим на себе масштабного давления из-за погашения, то уже в следующем году потребность в валюте будет высокой. Где же ее взять, если экспорт пойдет вниз?

«Мы можем ожидать мультипликационного эффекта, — считает Устенко. — Для нас это не просто снижение темпов экономического роста, а вход в цикл падения. Когда падает экономика, бюджет недополучает средства, а значит выполнение бюджетных программ оказывается в зоне риска. Альтернативы: увеличивать дефицит бюджета или резать затраты. Дефицит увеличить можно, но финансировать его очень сложно, если вообще возможно. Значит придется резать затраты — то есть создавать дополнительное социальное напряжение. Оно выльется в усиление миграционных процессов и/или обнищание населения. Последствием этого могут быть различные политические катаклизмы».

Анна Гончаренко







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