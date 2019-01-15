Ехануров: Украинцы научились выживать, несмотря на все усилия правительства — NEWSONE

Размещено: 15.01.2019

Юрий Ехануров

Давление на бизнес в Украине является одной из самых больших проблем в экономике страны. Об этом заявил бывший министр обороны Юрий Ехануров в эфире телеканала NEWSONE.

«Половина украинцев научилась выживать, несмотря на все усилия правительства. И все нормально. У нас самые лучшие IT-ишники, возможно даже в мире. Потому что парни и девушки вынуждены хорошо зарабатывать, и молодцы, что делают это. У нас, к сожалению, сегодня малый и средний бизнес вынужден работать в тени», — заявил Ехануров.

По его словам, прямое и косвенное давление на бизнес является основной проблемой развития экономики в стране.

«А тема войны — это скорее спрятаться за ширмой. Мы не видим развития военного комплекса Украины таким, какой он должен быть. Потому что финансовые потоки регулируются отдельными политическими группами, которые засели в Верховной Раде», — отметил экс-министр.

Как сообщал NEWSONE ранее, покупательская способность украинцев упала во много раз по сравнению с 2013 годом.



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