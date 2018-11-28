Егор Сусин: Мировая экономика входит в зону турбулентности — https://www.if24.ru/

Мировая экономика заходит в зону турбулентности, возможности для роста уже все использованы. Об этом заявил во вторник, 27 ноября, начальник Центра разработки стратегий «Газпромбанка» Егор Сусин, выступая на конференции «2019. Стратегия инвестирования и сбережений в период глобальной нестабильности в экономике и политике» в «России сегодня».

«Мировая экономическая конъюнктура сегодня негативная. Последние 10 лет экономика жила в условиях монетарного и фискального стимулирования. Экономике оказывались меры поддержки, и отказаться от них чем дальше, тем будет сложнее», – отметил экономист.

По его словам, в 2019 году мировая экономика будет замедляться.

«Следующий год будет турбулентен и для российской экономики, – добавил Егор Сусин. – У нас не самая хорошая ситуация с точки зрения международных отношений. Экономика находится под давлением».

Егор Сусин добавил, что темпы роста российской экономики в будущем вряд ли окажутся высокими.

«Не хотелось бы быть пессимистом. Остается много инструментов поддержки экономики, но мы их не используем», – заключил Егор Сусин.





Источник