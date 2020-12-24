Егор Чернев, Дія City интервью о привлечении инвесторов

Спецрежим Дія City

Егор Чернев — народный депутат Украины, один из авторов законопроекта №4303 по созданию специального правового режима для IT-индустрии Дія City, рассказал о том, почему старая схема работы с ФОП не так эффективна, как новая инициатива от Минцифра. И дело тут не столько в налогообложении, сколько в иностранных инвесторах, которые не заходят в Украину именно из-за сомнительной и серой схемы ФОП.

Вы специалист в вопросах венчурных инвестиций. У нас в стране очень много талантливых и креативных ребят, почему же тогда так мало инвестиций?

Это комплексный вопрос и комплексная проблема. Венчурные инвестиции сами по себе связаны с высокими рисками. Инвестор вкладывает деньги в несколько инноваций, заранее зная, что из десяти стартапов, девять — прогорят.

Но помимо этих рисков, есть еще риски страны, в которой стартап расположен. Оценивается уровень защиты интеллектуальных прав, степень коррумпированности судов, вероятность давления со стороны правоохранительных органов и т.д.

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Поэтому очень важно, идет ли речь об инвестировании в страну с хорошо работающими институтами, такую как США или Великобритания, или в страну с неразвитыми институтами, такую как Украина.

Венчурный инвестор не хочет дополнительных рисков, их у него и так много. Поэтому на практике происходит примерно следующее. Если украинские ребята предлагают действительно хороший стартап, то инвестор готов рискнуть своими деньгами, но с условием, что компанию зарегистрируют в штате Делавэр или в какой-нибудь Европейской стране, но не в Украине. Вот такая ситуация у нас на сегодняшний день.

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А насколько для нас важны эти инвестиции?

Прямые инвестиции дают возможность экономике расти, поэтому они важны для любой страны. На мировой арене происходит борьба за инвестиции. Страны предлагают всевозможные преференции, в том числе: налоговые льготы, снижение регуляторной нагрузки, возможность получить в аренду или концессию государственные активы (земли, помещения).

Украине надо активно включаться в эту борьбу, становиться более конкурентоспособной. И это касается всех видов инвестиций, но венчурных — особенно. В инновациях, в высокотехнологическом бизнесе, куда и направлены венчурные инвестиции, выше капитализация и больше дополнительная стоимость. Наша экономика на сегодня является ресурсной и, соответственно — низкомаржинальной, с низким темпом роста. А чтобы она быстрее развивалась и росла, нужна трансформация в высокотехнологичную.

Правовой режим для IT-индустрии Дія City поспособствует трансформации экономики?

На самом деле, правовой режим Дія City и появился как раз на базе изучения данных проблем. Мы предлагаем налоговые послабления, более гибкие трудовые взаимоотношения, элементы английского права, больше степеней защиты от своеволия правоохранительных органов. Я не скажу, что это полностью решит все проблемы, но это первый шаг к тому, чтобы сделать работу IT-бизнеса в Украине более комфортной.

Что даст IT-сектору новая система налогообложения внутри спецрежима Дія City?

На сегодняшний день в Украине сложилась система работы между IT-компаниями и программистами через ФОП. Это такая условная оптимизация налогообложения. Когда в большой компании из 1000 человек 900 — это не штатные сотрудники, а ФОП, которые платят 5% от оборота и не платят налог на доходы физических лиц.

Мы понимаем, что IT-индустрия в Украине росла во многом именно благодаря тому, что была возможность такой «оптимизации». Но сегодня эта схема уже неэффективна, так как имеет важные недостатки. Внешние инвесторы не понимают, что такое «ФОП». Они изучают компанию и делают вывод, что всего в штате не 1000, а только 100 человек. Остальные 900 могут в любой момент уйти — это, опять же, дополнительные риски, на которые инвесторы не согласны.

Спецрежим Дія City предлагает решение, выгодное для всех. Для резидентов мы снижаем НДФЛ с 18% до тех же 5%. И теперь компании могут регистрировать штатных работников. Больше того, работники, а будут они GIG-сотрудниками, смогут получить социальные гарантии: больничные выплаты, отпускные и т.д. Это первое важное изменение в налогообложении.

Вторым является замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. В высокотехнологических отраслях очень важна быстрая оборачиваемость денег и реинвестирование. Чтобы простимулировать компании пускать прибыль «в работу», мы и предлагаем платить налог только в тех случаях, когда собственники захотят вывести деньги для личного пользования. Более того, мы существенно снизили ставку, на сегодня налог на прибыль составляет 18%, а мы предлагаем платить 9% налога на выведенный капитал.

При введении НнВК снизятся налоговые поступления, насколько это критично?

Мы плотно прорабатывали этот вопрос с Министерством финансов, а экономические эксперты проводили исследования. Учитывая долю IT в структуре экономики, Минфин склоняется к тому, чтобы согласится на снижение поступлений от этого сектора в краткосрочной/среднесрочной перспективе. И в Минфине, и в Минцифре считают, что подобные шаги могут поспособствовать развитию.

Много разговоров и споров сейчас вокруг ФОП и Дія City. В чем тут дело?

Я знаю позицию некоторых компаний и ассоциаций о том, что нужно оставить схему взаимодействия с ФОП. И мы, как раз и оставляем резидентам 20% на работу с ФОП, потому что понимаем, что есть услуги, которые можно получить только на аутсорсе.

С другой стороны, мы предлагаем некий симбиоз ФОПа и штатного сотрудника, при котором сохраняется гибкость, и добавятся социальные гарантии для сотрудников.

Что касается споров, то могу сказать так. У ряда компаний появились необоснованные опасения, что при введении Дія City их начнут чуть ли не силой «загонять» в спецрежим. Это не так. Дія City – абсолютно добровольная история. Если компания хочет получить налоговые преференции, более прогрессивное трудовое законодательство, то она может присоединиться. Если у компании нет надобности в том, чтобы получить преференции, то она может ничего не менять.

Складывается впечатление, что вы пытаетесь реанимировать украинскую экономику не сразу всю, но постепенно по отдельным отраслям.

Дія City — фактически пилотный проект, мы хотим создать особый правовой режим для одной отрасли. Когда будут понятны результаты, этот опыт можно будет масштабировать и на другие отрасли: самолетостроение, электроника, возможно, фармацевтика и т.д. Нас в первую очередь интересуют высокотехнологичные отрасли, так как они являются драйверами мировой экономики.

Кроме вашего законопроекта существует еще два: №4303-1 и №4303-2. Они возникли потому, что депутаты так неравнодушны к IT-индустрии или это элемент политической борьбы?

С точки зрения регламента и практики ведения законодательной работы, наличие альтернатив — это нормально. Но в конкретной ситуации могу сказать, что альтернативные законопроекты возникли с подачи основных бизнес-ассоциаций. Они хотят, чтобы та схема работы с ФОП, которая уже есть де-факто, была легализирована. На самом деле это попытка на законодательном уровне подменить малый бизнес, для которого и был придуман ФОП, большим бизнесом. В этом заключается принципиальное отличие нашего законопроекта от альтернативных.





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