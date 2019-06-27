Ефим Звягильский впервые за 29 лет не идет в нардепы

Впервые с 1990 года народный депутат из фракции «Оппозиционный блок», 86-летний мажоритарщик из Донецкой области Ефим Звягильский не будет баллотироваться на парламентских выборах.

Он – единственный нардеп всех восьми созывов Верховной Рады Украины. Движение ЧЕСТНО пришло к выводу об отсутствии депутата по итогам анализа кандидатов.

Звягильский впервые не пойдет в Раду

Звягильского нет ни в списке кандидатов в округе №45 (он охватывает Авдеевку и неоккупированную часть Ясиноватского района Донецкой области), от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах (2012 и 2014), ни среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий, сообщается на сайте.

По критериям общественного движения, Звягильский является прогульщиком и фигурантом журналистских антикоррупционных расследований.

В ЧЕСНО привели несколько фактов о Звягильском:

Звягильский имеет депутатский мандат непрерывно с 1990 года. Его впервые избрали нардепом, когда он был директором донецкой шахты имени Засядька.

На выборах 1990-го и 1994-го, когда в Украине действовала абсолютная мажоритарка, политик баллотировался в Киевском избирательном округе в Донецке.

1993 года Звягильский был назначен первым вице-премьером в правительстве Леонида Кучмы, после отставки которого некоторое время исполнял обязанности главы Кабмина.

В 1994-1997-м Звягильский скрывался в Израиле от украинского следствия, которое подозревало его в похищении госсредств в особо крупных размерах.

На выборах 1998 года, после введения смешанной избирательной системы, Звягильский снова стал нардепом от округа №43 (Киевский и Куйбышевский районы Донецка) как самовыдвиженец.

В 2002-м политика избрали в парламент в этом округе от блока «За единую Украину!» как члена Партии регионов.

В 2006 и 2007 годах за чисто пропорциональной избирательной системе Звягильский также проходил в Верховную Раду по списку Партии регионов.

На выборах 2012-го по смешанной системе Звягильский баллотировался от той же партии – в округе №45, в который входили часть Донецка, Авдеевка, Ясиноватая и Ясиноватский район Донецкой области.

В Верховной Раде VII созыва Звягильский голосовал за «диктаторские законы 16 января».

Выборы 2014 году на Донбассе происходили в условиях боевых действий. Звягильский пошел в депутаты как самовыдвиженц в 45-м округе, который частично был оккупирован террористами. Выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил.

Звягильский как старший по возрасту нардеп открывал первые заседания вновь избранной Верховной Рады в двух созывах – седьмом (2012) и восьмом (2014).

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК во вторник, 25 июня, завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду. Стало известно, что украинский певец Иво Бобул примет участие в выборах в Верховную Раду в составе политической партии «Патриот».

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