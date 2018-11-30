ЕЭК рассчитывает на партнерство со всеми мировыми регионами — министр ЕЭК — abctv.kz



Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заинтересована в выстраивании равных партнёрских отношений со всеми регионами мира, создавая тем самым прочные основы для укрепления принципа многосторонности.









30 Ноября 2018

16:24





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Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая на V Международном макроэкономическом семинаре в Москве, в штаб-квартире комиссии, сообщила пресс-служба ЕЭК в четверг, 29 ноября.

ЕЭК организовала семинар совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Межгосударственным банком (МГБ). Татьяна Валовая председательствовала на мероприятии.

«Тренд на протекционизм и нарастающая торговая конфронтация являются не причиной, а следствием глубоких системных проблем, которые остаются нерешёнными в современной глобальной экономике. Тем не менее, мы рассчитываем на партнёрство со всеми мировыми регионами», – подчеркнула министр ЕЭК.

Представители ведущих международных экономических организаций системы ООН, в том числе ЮНКТАД, ЭСКАТО, МВФ, ЭКА, представили ежегодные доклады по наиболее актуальным проблемам развития мировой экономики, обсудили меры по стимулированию экономического роста и созданию условий для устойчивого и инклюзивного развития в рамках региональных интеграционных объединений на примере ЕАЭС.

В частности, главный экономист ЮНКТАД Игорь Паунович обратил внимание участников семинара на то, что мировая экономика не смогла выйти на динамичную и стабильную траекторию роста. Низкий спрос, рост задолженности, неустойчивость потоков капитала заставляют экономику многих стран балансировать между намечающимися признаками оживления и финансовой нестабильностью.

Заместитель директора Департамента макроэкономической политики ЕЭК Сейилбек Урустемов рассказал о текущих макроэкономических тенденциях в странах союза, поделился прогнозами их экономического развития, обозначил практические аспекты реализации согласованной макроэкономической политики в Евразийском экономическом союзе.

«Рост экономик государств-членов во многом обеспечивается за счёт увеличения внутреннего потребления. Мы также фиксируем в ЕАЭС позитивный тренд расширения пространства для проведения согласованной макроэкономической политики. Ожидаем, что по итогам года рост ВВП ЕАЭС составит около двух процентов», – заявил Сейилбек Урустемов.

Международный макроэкономический семинар посвящён актуальным вопросам развития мировой и региональной экономики, оценке макроэкономической ситуации, прогнозам развития, а также перспективным направлениям интеграционного сотрудничества государств ЕАЭС. Семинар проводится Евразийской экономической комиссией ежегодно в партнёрстве с ЮНКТАД и МГБ начиная с 2014 года.





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