Эдуард Кузнецов: Ответ Илону Маску: Колонизация Марса — сказки, берегите Землю. , Экономика

После распада Советского Союза Украине досталась мощная ракетно-космической промышленность. Но экономические проблемы и нехватка финансирования с каждым годом отдаляют Украину от космоса, а космос — от Украины.

На фоне этого зарубежные конкуренты вроде SpaceX и Blue Origin строят планы о покорении космического пространства и укрепляют свое положение на рынке.

В интервью LIGA.net советник Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов рассказывает о достижениях и проблемах украинской космической отрасли, международных проектах, перспективах колонизации Марса человеком и межпланетной станции на Луне.

О космических достижениях Украины

Нам есть чем похвастаться. За 27 лет Украина изготовила и запустила в космос 28 космических аппаратов, в том числе — систему управления базового модуля «Заря» для Международной космической станции.

Мы сделали 162 ракеты-носителя, которые запустили в космос с шести космодромов мира. Благодаря им запущены более 380 спутников по заказам 25 стран мира, включая США, страны ЕС, Россию, Китай, Италию и другие.

Каждый год в мире запускается до 100 ракет-носителей, и из них восемь-десять — украинские пуски. Когда как. Иногда может быть и пять. На мировом рынке пусковых услуг мы занимаем примерно 7-10%. К примеру, в 2000-е годы мы были в пятерке запускающих стран, но потом на рынок интенсивно начал выходить Китай, появился Илон Маск, активизировалась Индия.

О военно-космических силах (ВКС)

Украина — первая страна, которая приняла в сферу управления космического агентства войсковые подразделения, (более 3000 офицеров) которые обеспечивали работу наземной инфраструктуры управления КА (космических аппаратов – Ред.), приема и обработки спутниковой информации. Можно сказать, создала свои военно-космические силы.

Россия создала свои ВКС 4-5 лет назад. США решили создать подобное в этом году. Наши же ВКС были созданы еще в 1998-м. И работают по сей день. Они были сформированы из военнослужащих, служивших на станциях наземного управления космическими средствами, которые Минобороны на тот период были не нужны.

Сейчас «офицеры» ВКС Украины служат в Национальном центре управления и испытаний космических средств, который входит в сферу управления Государственного космического агентства.

Центр занимается сбором и анализом информации, которую получают с КА, и передачей этой информации в заинтересованные министерства и ведомства Украины. Кроме этого, мы занимаемся контролем и мониторингом сейсмической обстановки на планете и передачей этих данных в международные аналитические центры.

О проблемах

Первая и главная проблема — это отсутствие финансирования государственной космической программы. Нельзя же на общественных началах делать ракетную технику. За полтора года — 2018-2019 годы — космическая программа не финансируется, и даже не утверждена, хотя она лежит с декабря прошлого года в Верховной Раде.

Вторая проблема — отсутствие внутреннего рынка для ракетно-космической техники и потребителей спутниковой информации. Потенциальные потребители в нашей стране значительно отстают в использовании такой информации в своей деятельности от европейских и мировых стандартов.

Эдуард Кузнецов (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Как использовать космос в гражданских целях

С помощью спутника можно следить за пожарами, влажностью грунтов, таянием снегов, определять урожайность, искать марихуану, оказывать навигационные услуги. Из космоса видно, где проходит несанкционированная вырубка лесов, как застраиваются берега Днепра и т.д. Но не все заинтересованные ведомства хотят получать эту информацию.

Те же аграрии. Они заказывают снимки (из космоса — Ред.) у французов, хотя у нас снимки не хуже. Или телевизионщики. В среднем телеканалы платят за аренду транспондеров на чужих спутниках $20-22 млн в год.

Но это ведь еще не все. СБУ и НБУ — они всю информацию передают через иностранные спутники. Это государственный подход? Я считаю, что каждое государство должно охранять свои секреты.

Об отказе российской 7 Space от украинских Зенитов

Я думаю, что эта история не завершена. Компания еще не отказалась окончательно, идет затягивание. Руководитель этого проект и совладелец фирмы Наталья Филева погибла в начале этого года в авиакатастрофе. Поэтому в компании происходят перемены, но официально они еще нам ничего не сообщали о разрыве контракта.

Если они все-таки откажутся от нас, тогда их «морской старт» провалится, так как нет альтернативы нашим «Зенитам». А это значит, что нужно создавать какую-то свою ракету. В проект вложены большие деньги, все сделано, а теперь все нужно демонтировать и делать новое. Это еще многие миллионы долларов.

Контракт был на 12 «Зенитов», но проплачены только четыре. Одну ракету уже начали строить. Ракета — это очень сложное инженерно–техническое изделие. На строительство одной ракеты уходит до полутора лет.

О технологической зависимости

Сейчас мы почти не зависим от российских комплектующих. Скорее Россия зависит от нашего экспорта. В 2014 году Украина хотела полностью прекратить все сотрудничество в космической отрасли с Россией. Но наше агентство настояло, чтобы украинские предприятия отрасли продолжали поставки для международных проектов, в первую очередь обеспечение работы МКС. Где есть не только Россия, но и США, и страны Европы, и многие другие. По этому вопросу был издан соответствующий указ президента.

Предтставим, что Украина откажется от участия в этих проектах. И что это будет? Ни одна ракета на МКС не полетит. Космонавты на МКС не полетят и назад не вернутся. Стыковка с МКС также будет невозможна. Систему управления ракет «Союз» — это пилотируемая ракета — делает наши Коммунар и Хартрон. Системы управления для транспортных кораблей Протон тоже Украина. Систему для стыковки «Курс» делает наши предприятия Курс и Элмиз (ранее Киевский радиозавод — Ред.).

Если бы мы отказались, весь проект по МКС был бы невозможен. США не были готовы к тому времени заменить существующую транспортную систему. И даже сейчас Илон Маск со своими ракетами поставляет на МКС только грузы. Космонавтов он не доставляет, так как его носители еще не очень надежны для пилотируемых полетов.

Кто виноват в срыве запуска украинского спутника Лыбидь

Мы еле убедили правительство создать свой собственный телекоммуникационный спутник – Лыбидь. Нам сказали: ищите средства. Наши космические предприятия нашли в Канаде компанию (MDA – Ред.), которая согласилась профинансировать проект. Но канадцы ничего не придумали лучше, чем заказать спутник у России.

Во-первых, через них дороже, а во-вторых, это была катастрофическая ошибка. Можно было заказать во Франции или в США. А так готовый спутник теперь лежит готовый в России.

Канадцы должны были заказать спутник, запустить и передать его нам на орбите. В итоге, как только у нас аннексировали Крым (там была расположена станция управления) они заявили о форс-мажоре и выходе из договора. Укркосмос — заказчик, в кратчайшие сроки переместил станцию под Киев, но канадцы это не приняли во внимание. Теперь Укркосмос судится с ними.

Эдуард Кузнецов (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почему сорвался проект с Бразилией



Это был очень выгодный проект. Он обеспечивал независимый выход в космос Украине и Бразилии. Но еще с самого начала с ним возникали проблемы. Да и договор с бразильцами (правительством Бразилии – Ред.) был составлен по-глупому, потому что он не предусматривал каких-то четких шагов в случае его разрыва и ответственности сторон. Сейчас из-за этого мы с ними судимся.

По договору ракеты планировалось запускать с бразильского космодрома Алькантара. Под его строительство Министерство обороны Бразилии выделило территорию на военном космодроме. Но после — министерство резко изменило курс, выступив против строительства, мотивировав решение тем, что на космодроме будут гражданские пуски, а это — военный объект. В результате строительство перенесли куда-то в джунгли. Там взбунтовались местные племена, начали перекрывать дороги, писать письма в ООН.

В итоге нас перемещали с места на место года три. Потом все-таки вернули нас на объект министерства обороны и началось полноценное строительство. Но время шло. Была создана такая организация как БРИКС, в которую вошли Россия, Бразилия, Индия, Китай.

В результате в 2006-2007 годах Бразилия решила выйти из проекта, перестала его финансировать, променяв нас на партнеров по БРИКС. Китай, например, сделал для них два спутника связи. Но Бразилия так и осталась без космодрома. И это, я думаю, надолго.

От Циклона до Циклона-4

(Проект — Ред.) Циклон мы сохранили и на его базе делаем Циклон-4М, который будет стартовать из Канады. Это легкий носитель. Он будет работать на экологически чистом топливе. Этими ракетами мы хотим запускать в космос спутники, которые сейчас разрабатываются в КБ Южном (YuzhSat-1, Сич-Перспектива, Сич -2-1, Микросат-Ионосат и другие — Ред.) и спутники других стран.

В прошлом месяце Министерство экологии Канады закончило экологическую экспертизу и разрешило строить космодром Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана. В течение двух месяцев на территории, где будет космодром, сделают землеотвод, и примерно в октябре-ноябре стартует строительство. Думаю, космодром сдадут в эксплуатацию где-то в 2023 году.

Почему в Украине не может быть своего Илона Маска

У частной космической компании должен быть хороший капитал. Захочет ли кто-то из наших бизнесменов или олигархов инвестировать в космос? Им ведь нужен быстрый возврат денег, причем с большой прибылью. Поэтому в этом вопросе я пессимист.

Все частники хотят заняться созданием ракет и делать бизнес, предоставляя пусковые услуги. Для этого они должны иметь лицензию или разрешение на эту деятельность. Такие требования у многих стран. Так как ответственность за последствия неудачных или аварийных пусков несет государство. Кроме этого, есть международные соглашения, ограничивающие распространение ракетных технологий. За любое нарушение государственным или частным предприятием отвечать будет государство Украина.

Создание спутников, научной аппаратуры или других компонентов частными предприятиями возможно, но пуски РН (ракет-носителей — Ред.) несут угрозу всем: нашей стране, соседним странам, населению и экологии.

О космодроме в Херсонской области

Создать реально (космодром — Ред.). Но у этого проекта будет много врагов. Ракета должна будет лететь через Турцию на высоте 70-80 км. Думаете Турция разрешит пролетать нашим ракетам над их территорией: нести опасность жителям и инфраструктуре? Думаю, они запретят нам это делать. И преодолеть это невозможно. И все на этом закончится.

Космодром можно сделать в океане или же на берегу океана, чтобы части ракет падали в воду. А Черное море, или же Средиземное море — там очень много судов, интенсивное судоходство. А если ракета упадет на чье -то судно? Кто будет отвечать? Украина!

Эдуард Кузнецов (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Об участии Украины в ассоциации Moon Village

Украина предлагает построить международную научно-производственную базу на Луне. Построить там лабораторию: изучать грунты, искать полезные ископаемые, изучать влияние Луны на Землю и на человеческий организм. В конце концов, изучать влияние гравитации на человека.

Думаю, это возможно реализовать при широкой международной кооперации не раньше 2050-го года.

Но кроме этого Луну нужно использовать для полетов и на другие планеты, на тот же Марс. Потому что с Земли лететь плохо — у нас нет таких больших ракет-носителей, которые подняли бы, скажем, 200 тонн. А с Луны легче стартовать, там же сила притяжения в шесть раз меньше, чем на Земле. Там можно организовать сборку мощных ракет для полетов на другие планеты Солнечной системы.

О колонизации Марса

А что такое Марс? Марс — это будущие Земли: пустыня, уничтоженная атмосфера, нет магнитного поля. Для пребывания человека на Марсе на планете нужно создать подходящие условия.

На Земле нас защищает атмосфера: от астероидов, радиации и других космических негативных влияний. За пределами Земли — даже в ближнем космосе — этой защиты нет. А в дальнем космосе очень сильная радиация (как солнечная, так и космическая), отсутствие гравитации и ряд других негативных факторов. Нужно создать космический корабль с очень мощной защитой.

Я думаю, постоянной колонии на Марсе не будет. Это сказки.

Для постоянной базы потребуются десятки экспедиций с Земли. Ресурсов всей планеты не хватит для строительства и работы большой колонии на Марсе. Более реалистичная задача — беречь нашу планету и обеспечить землянам благополучную и безопасную жизнь.





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