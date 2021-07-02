Единый оператор e-commerce в ЕАЭС поможет снизить таможенные затраты

В сентябре Казахстан планирует запустить в пилотном режиме проект по развитию внешней e-commerce в ЕАЭС — «институт операторов электронной торговли».

Об этом рассказала вице-министр торговли и

интеграции Асель Жанасова на онлайн-конференции Astana Finance Days

2021, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Напомним, ранее ЕЭК предложила рассмотреть вопрос создания единого оператора на территории стран союза, через которого будут проходить товары для личного пользования, заказанные на зарубежных интернет-площадках. Запуск пилота был намечен на 1 июля 2021 года.

Она пояснила, что развитие трансграничной электронной торговли (ТЭТ) в Казахстане

ведется по двум направлениям. Первое – регулирование e-commerce в рамках

ЕАЭС, второе — выведение отечественных товаропроизводителей на международные

электронные торговые площадки.

Внешняя е-commerce в странах союза как и во многих странах мира, по словам вице-министра, практически не регулируется. В итоге каждое из

государств занимается разработкой своего законодательства ТЭТ. «В рамках ЕАЭС запускается

пилотный проект в области внешней электронной торговли товарами B2C. Старт

пилота планируется в сентябре, а официальный запуск в январе 2022 года. Ведутся подготовительные работы. Но уже есть предварительная

договоренность о том, что все трансграничные онлайн-товары, которые

циркулируют между странами ЕАЭС, будут проходить через единого оператора

электронной торговли в рамках пилотного проекта. В перспективе проект позволит

значительно уменьшить затраты людей на таможенные сборы, оплаты пошлин и т.д.»,

— рассказала Асель Жанасова.

По второму направлению уже в 2020 году на Alibaba выведено 100 казахстанских компаний, из которых 71 занимается активной

торговлей на платформе и сегодня. В целом с момента выхода на платформу

заключены экспертные контракты на 18,1 млн долларов. «Если говорить об Amazon и eBay, то в первом случае получено

разрешение на осуществление деятельности отечественным продавцам. А во втором –

Международным торговым центром (ITC) совместно с USAID запущен Центрально

–азиатский торговый хаб для МСБ в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане,

Таджикистане и Туркмении», — отметила вице-министр торговли интеграции.

В своем выступлении Асель Жанасова рассказала, что количество онлайн-покупателей на казахстанском рынке в первой

половине 2021 года составило 4,6 млн человек. В прошлом году, по данным Казпочты, их

количество составляло 3,8 млн человек. А к 2025 году, по прогнозам министерства торговли и

интеграции, показатель достигнет 7,7 млн

человек. «К этому сроку планируется довести объем покупок

на казахстанских интернет-площадках до 106,2 млн штук. А также нарастить долю

безналичных платежей в электронной торговле до 90%», — отметила вице-министр.

Она привела в пример данные Казпочты, по которым доля

электронной торговли B2C в 2020 году выросла более чем

в 2 раза и составила 9,7% (3,7% в 2019 году) от общего объема или 1,1 трлн тенге. Министерство, учитывая динамику роста и развитие

новых технологий, ставит перед собой цель к 2025 году довести долю до 15%. «Развивать экосистему электронной коммерции планируется с помощью трех инструментов. Первый – стимулирование электронной торговли и обучение

МСБ. Второй – развитие службы доставки и логистических сервисов, и третий –

развитие онлайн-трансграничной торговли», — добавила Асель Жанасова.

На сессии «Электронная коммерция в Казахстане на пороге бума» генеральный директор Mastercard в Центральной

Азии Рафал Трэпка рассказал, что в 2021 году поведение покупателей из-за пандемии изменилось, поэтому бизнес ускоряет внедрение цифровых и технологических сервисов, чтобы

предлагать инновации в обслуживании клиентов во всех точках соприкосновения. Предприниматели перестраивают взаимодействие в физическом и цифровом форматах, чтобы

обеспечить персонализированную торговлю в любом месте и в любое время. «Повышение социальной осведомленности также ускорило

потребительский спрос на прозрачность. В то же время отрасли стремятся снизить

накладные расходы и повысить эффективность», — рассказал он.

Генеральный директор Forte Market Дмитрий Комиссар добавил, что мировые эксперты прогнозируют к 2022 году

рост международных покупок онлайн на 20%, до 627 млрд долларов. «На сегодня на мировом глобальном рынке мы видим два больших

тренда. Первый – развитие маркетплейсов, так как концентрация продаж в е-commerce идет как раз через данный формат. Второй –

развивается модель рассрочек (Buy Now Pay Late — BNPL), которые многие банки в

Казахстане сегодня уже предлагают», — отметил Дмитрий Комиссар.

Бизнес

30.06.2021 · 08:30

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