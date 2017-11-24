В НБУ назвали препятствия для возобновления кредитования в Украине

Полноценному возобновлению украинскими банками кредитования препятствуют неэффективная судебная система в стране и отсутствие достаточного уровня защиты прав кредиторов.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время выступления на открытом заседании совета с участием банкиров и экспертов, ссылаясь на опрос банкиров.

“Неэффективная судебная система, отсутствие достаточного уровня защиты прав кредиторов и есть по сути основными недостатками, которые сдерживают банки в активном возобновлении кредитования”, – сказала Рожкова.

При этом она отметила, что по итогам опроса в 2015 – начале 2016 года основными препятствиями в Украине для кредитования были военный конфликт, экономическая и политическая нестабильность, а также валютный и инфляционный риски.

Рожкова подчеркнула, что на сегодня банковская система в Украине достаточно капитализирована и располагает необходимой ресурсной базой. Кроме того, она отметила, что ставки по валютным депозитам находятся на историческом минимуме, а по гривневым – на минимуме за последние 6 лет.

Также, по ее словам, есть позитивные ожидания рынка, поскольку 76% банков ожидают роста корпоративных кредитов, 64% – роста розничного кредитования.

При этом замглавы НБУ напомнила, что в Верховной Раде есть ряд законопроектов, принятие которых будет способствовать оживлению кредитования, в том числе №2460а – об изменениях в Налоговый кодекс, №3132д – о процедуре банкротства, №4004д – о валютной ипотеке и №6027д – о возобновлении кредитования.