В МВФ рассказали, когда решат судьбу четвертого транша для Украины

Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины МВФ касательно вопроса выделения четвертого кредитного транша в $1 млрд по утвержденной программе сотрудничества пройдет во второй половине марта 2017 года.

Об этом заявил глава миссии МВФ Рон ван Руден.

«Международный Валютный Фонд достиг соглашения с властями Украины по обновленному меморандуму о финансовой и экономической политике, что позволит нам провести третий пересмотр программы сотрудничества, который предполагает применение механизма расширенного финансирования, и утвердить технический доклад об экономической ситуации во второй половине марта 2017 года», — сказал ван Руден.

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