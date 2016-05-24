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Одесский припортовый завод хотят продать за 13 миллиардов гривен

Экономика Украины 24 мая 2016
Одесский припортовый завод хотят продать за 13 миллиардов гривен
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Кабинет Министров собирается продать 99,6% акций Одесского припортового завода по меньшей мере за 13,175 млрд грн — то есть почти за $524 млн. Такую стартовую цену правительство определило 18 мая.

Аукцион состоится, если в нем будут участвовать не менее двух претендентов. Один из них должен быть иностранным, но не русским.

«Объявим продажу в первых числах июня. После этого на протяжении 45 дней будет длиться подготовка: потенциальные участники пришлют заявки и необходимый пакет документов. Их будет изучать приватизационная комиссия, — написал в сети «Фейсбук» председатель Фонда госимущества Игорь Билоус, 38 лет. — 100% акций завода оценили в $719,4 млн. $523,8 млн — это начальная цена, из которой уже вычли долг перед компанией «Остхем» (владелец холдинга Дмитрий Фирташ требовал с завода в Стокгольмском арбитраже $193 млн за поставки газа. Суд 16 марта вынес решение в пользу Фирташа — ГПУ). В инвестиционных условиях есть пункт о том, что новый владелец обязан оплатить долги и не допустить новых».

- Задолженность 5 миллиардов гривен — это преступление. Она фиктивно сформирована за счет злоупотреблений должностными лицами режима Януковича. Прошу мое выступление считать депутатским запросом, а соответствующий документ я направлю генеральному прокурору, — заявил на заседании правительства глава парламентского комитета по экономической политике Андрей Иванчук, 42 года.

Участием в аукционе интересуются пять больших иностранных инвесторов, говорит Билоус. Однако не называет их.

—  Соперниками в борьбе за Одесский припортовый будут Игорь Коломойский (выиграл аукцион по приватизации предприятия в 2009 году, предложив за него около $500 млн, но результаты торгов упразднили. Олигарх обжаловал это решение в суде) и Дмитрий Фирташ. Если не через прямое участие в конкурсе, то в судебном порядке, — говорит экс-председатель Фонда Госимущества 61-летний Александр Бондарь. — Лучшим владельцем была бы западная компания. Но в нынешней ситуации они не рискуют вкладывать деньги в Украине.

— Сейчас ситуация неблагоприятна для приватизации – из-за падения курса гривны и не самого лучшего инвестиционного климата, — говорит экономист Борис Кушнирук, 49 лет. — Но много предприятий в государственной собственности не просто неприбыльные, а банкроты. Их держат на плаву дотации из госбюджета. Это касается и ОПЗ (первый квартал 2016 года предприятие завершило с 418,6 млн грн чистого убытка — ГПУ).

Одесский припортовый завод — наибольший производитель химической продукции в Украине. Львиную ее долю экспортируют. Также является монополистом по перевалке аммиака из стран СНГ в морской порт.

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